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В Киев с визитом прибыл спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер

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Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер прибыл в Киев с двухдневным визитом, во время которого уже провел встречу в украинским президентом Порошенко. Стороны осудили "агрессивные действия" России в Керченском проливе и договорились усилить международное давление на Москву, сообщает пресс-служба Порошенко.

В Киев с визитом прибыл спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер



Как сообщили в пресс-службе украинского президента, Волкер и Порошенко на встрече обсудили вопрос координации в вопросе организации международного давления на Россию в связи с инцидентом в Керченском проливе. Стороны договорились требовать от России "свободу судоходства" с акватории Черного и Азовского морей, а также немедленное и безусловное освобождение незаконно захваченных украинских кораблей и моряков.

Кроме этого Волкер затронул тему последних событий на Донбассе, касательно ввода на его территорию миротворческой миссии ООН. Какие на самом деле вопросы обсуждались за закрытыми дверями, пресс-служба Порошенко, конечно же, ничего не сообщила.

Между тем, на прошедшей позднее встрече спецпосланника Госдепа США с председателем Верховной рады Андреем Парубием, Волкер "порекомендовал" спикеру украинского парламента "не затягивать" с военным положением, а руководствуясь "демократическими принципами", его не продлевать.

Напомним, что военное положение на Украине введено Порошенко 26 ноября этого года сроком на один месяц.
Использованы фотографии:
УНИАН
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