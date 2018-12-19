Взять в долг и выдать за победу - экономисты Украины о МВФ и Порошенко
На Украине эксперты подвергли резкой критике заявления Петра Порошенко по поводу того, что новый кредит от МВФ – «большая победа украинской экономики». Одним из жёстких критиков выступил глава КЭУ (Комитет экономистов Украины) Андрей Новак, который заявил, что победные реляции президента вызывают как минимум недоумение у всех тех, кто хоть сколько-нибудь понимает в экономике.
Андрей Новак в интервью изданию "Гордон":
Новак открыто говорит о том, что решение МВФ о предоставлении кредита носит политический характер.
По словам главы Комитета экономистов Украины, МВФ целенаправленно разбил кредит в 3,9 млрд долларов на три транша. Первый транш пойдёт как поддержка Порошенко – выделят к 25 декабря. Второй переведут в мае 2019 года – по итогам президентских выборов. Третий – в ноябре – после подведения итогов выборов в Верховную раду. Украинский экономист отмечает, что второй и третий транши будут адресованы уже «новым властям Украины» - тем, в которых МВФ в конечном счёте и будет спрашивать за выполнение требуемых реформ.
Новак:
Напомним, что среди требований МВФ для Украины – доведение тарифов на энергоносители для потребителей до европейского уровня. И в ноябре Украина этот уровень уже превзошла, приобретая «реверсный» газ из Польши, Венгрии и Словакии по цене, которая стала абсолютным рекордом – 339 долларов за тысячу кубометров. В МВФ довольны.
Андрей Новак в интервью изданию "Гордон":
Взять деньги в долг и выдать это за победу – свидетельство самого низкого уровня экономической политики страны. Транш не означает какого-то благополучия или экономического развития – это просто очередной кредит.
Новак открыто говорит о том, что решение МВФ о предоставлении кредита носит политический характер.
По словам главы Комитета экономистов Украины, МВФ целенаправленно разбил кредит в 3,9 млрд долларов на три транша. Первый транш пойдёт как поддержка Порошенко – выделят к 25 декабря. Второй переведут в мае 2019 года – по итогам президентских выборов. Третий – в ноябре – после подведения итогов выборов в Верховную раду. Украинский экономист отмечает, что второй и третий транши будут адресованы уже «новым властям Украины» - тем, в которых МВФ в конечном счёте и будет спрашивать за выполнение требуемых реформ.
Новак:
Новые условия Фонд выдвинет уже новой власти.
Напомним, что среди требований МВФ для Украины – доведение тарифов на энергоносители для потребителей до европейского уровня. И в ноябре Украина этот уровень уже превзошла, приобретая «реверсный» газ из Польши, Венгрии и Словакии по цене, которая стала абсолютным рекордом – 339 долларов за тысячу кубометров. В МВФ довольны.
- Использованы фотографии:
- Фейсбук/Порошенко
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