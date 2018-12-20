Почему опасен «Искандер»
Примерно год назад руководство российского Министерства обороны рассказало о первых случаях боевого применения оперативно-тактических ракетных комплексов 9К720 «Искандер» в рамках операции в Сирии. Несколько дней назад появились новые сообщения о подобной работе ракетных комплексов. Отмечалось, что в ходе реальных боевых пусков ракетные комплексы показали высокие характеристики и справились с поставленными задачами. Таким образом, ОТРК «Искандер» сумели подтвердить свои возможности в условиях реального конфликта низкой интенсивности.
Впрочем, оперативно-тактические ракетные комплексы нового типа создавались не только для локальных вооруженных конфликтов, но и для полномасштабных войн. Кроме того, как показывают события последних лет, «Искандеры» оказываются эффективным военно-политическим инструментом, способным влиять на обстановку одним своим присутствием. В связи с этим возникают понятные вопросы: что именно делает ОТРК семейства «Искандер» настолько эффективными в разных сферах и почему такие комплексы являются важнейшим элементом российских вооруженных сил?
Носители ракет
Очевидно, что боевые качества любого ОТРК прежде всего определяются тактико-техническими характеристиками отдельных его составляющих. Действительно, существенный вклад в возможности комплекса «Искандер» вносят характеристики различных машин из его состава. Все основные средства этого комплекса выполнены на самоходных шасси и обладают высокой мобильностью, что позволяет им своевременно выходить на указанные позиции и готовить запуск ракет.
В состав ОТРК 9К720 входит шесть машин разного назначения, не считая учебно-тренировочные средства и т.н. арсенальное оборудование. В стандартной ракетной бригаде в общей сложности эксплуатируется более 50 машин разных типов. Основа комплекса – самоходная пусковая установка 9П78-1. Ее работу обеспечивают транспортно-заряжающая машина 9Т250, командно-штабная 9С552, а также пункт подготовки информации, машина жизнеобеспечения и машина регламента и технического обслуживания.
Основные машины комплекса строятся на четырехосном шасси МЗКТ-7930 «Астролог»; прочие средства монтируются на автомобилях марки «КамАЗ». Используя такие шасси, составляющие ОТРК «Искандер» способны двигаться по шоссе со скоростями не менее 70 км/ч. Также обеспечивается передвижение по грунтовой дороге со скоростью 40 км/ч или по пересеченной местности с преодолением различных препятствий. Водные преграды пересекаются по бродам или мостам. Запас хода пусковой установки – 1000 км.
Боевая машина 9П78-1 и прочие элементы комплекса способны в минимальное время выходить на заданную позицию для развертывания и производства пуска. По имеющимся данным, пуск ракеты может быть выполнен через 4-5 мин после прибытия на позицию. Значительная часть операций по подготовке к запуску ракеты осуществляется автоматикой, но участие человека полностью не исключается. Важной особенностью ОТРК 9К720 является наличие сразу двух ракет на одной пусковой установке. Еще два изделия находятся на транспортно-заряжающей машине и могут быть перегружены на пусковую установку. По нормативам перегрузка одной ракеты занимает 16 мин.
Баллистическая ракета
Первой для ОТРК «Искандер» была создана баллистическая ракета «земля-земля» типа 9М723. Это одноступенчатая твердотопливная ракета с неотделяемой головной частью, имеющая систему наведения на основе инерциальной и спутниковой навигации. Также известно о разработке нескольких альтернативных головок самонаведения, определяющих цель при помощи радиолокации или оптических систем. Ракета 9М723 внешне и по своей конструкции напоминает боеприпасы других отечественных ОТРК, но имеет ряд серьезных отличий технического и эксплуатационного характера.
Прежде всего, необходимо учитывать, что изделие 9М723 является т.н. квазибаллистической ракетой. Во время полета она способна не просто двигаться по заданной баллистической траектории, но осуществлять маневрирование. Бортовые системы управления позволяют выполнять некоторые маневры на всех участках траектории, от момента старта и до падения на цель. Интенсивное маневрирование на пути к цели является одним из основных способов защиты ракеты от противовоздушной или противоракетной обороны противника.
Маневры со значительными перегрузками на активном участке делают траекторию ракеты непредсказуемой, что затрудняет ее перехват современными средствами ПВО и ПРО. На баллистическом участке траектории перехват затрудняется двумя факторами. В первую очередь, на этом этапе ракета поднимается на высоту порядка 50 км и выходит за пределы зоны ответственности средств ПВО. Кроме того, непредсказуемость траектории, связанная с маневрированием, в свою очередь исключает эффективную работу современных средств ПРО.
В некоторых источниках упоминается, что ракета 9М723 несет средства преодоления ПРО, похожие на оснащение межконтинентальных баллистических ракет. Изделие способно сбрасывать ложные цели, мешающие радиолокаторам противника. Также упоминается наличие собственных бортовых средств радиоэлектронной борьбы.
На нисходящем участке траектории квазибаллистическая ракета способна падать на цель почти вертикально со скоростью более 2 км/с, одновременно выполняя маневры с перегрузками свыше 20 единиц. Высокая скорость, маневрирование и правильный боевой курс резко снижают вероятность успешного обнаружения, сопровождения и перехвата ракеты современными средствами ПВО и ПРО, созданными для борьбы с «обычными» баллистическими целями.
Изделия 9М723 могут комплектоваться разными боевыми частями, предназначенными для уничтожения различных объектов противника. Точечные цели, в том числе защищенные или заглубленные, следует атаковать при помощи фугасных и бетонобойных моноблочных боевых частей. Для атаки площадных целей существуют несколько вариантов кассетной боевой части, отличающихся друг от друга типами боевых элементов. Кассета может вмещать осколочно-фугасные, кумулятивные, объемно-детонирующие и самоприцеливающиеся противотанковые суббоеприпасы. Существует и специальная боевая часть в виде моноблока мощностью 50 кт.
Квазибаллистическая ракета 9М723 способна доставлять боевую часть на дальность до 280 км. Ее усовершенствованный вариант 9М723-1, включенный в состав ОТРК «Искандер-М», по разным данным, имеет дальность 400 или 480 км. Таким образом, комплексы 9М720 с баллистическими ракетами соответствуют требованиям пока еще действующего Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Круговое вероятное отклонение ракет, согласно разным источникам, превышает 10-20 м.
Крылатая ракета
В ходе дальнейшего развития базового ОТРК «Искандер» была создана система «Искандер-К». Главное ее отличие заключается в использованной ракете. Специально для этой модификации комплекса была разработана крылатая ракета наземного базирования. Как и ранее, самоходная пусковая установка несет две ракеты и способна применить их почти сразу после прибытия на указанную позицию.
Основой комплекса «Искандер-К» является крылатая ракета 9К728, также известная под названием Р-500. Как следует из доступных данных, это изделие создавалось без учета наработок по другим боеприпасам «Искандера», и в его основе лежит опыт совершенно других проектов. Согласно разным версиям, ракету 9К728 могли построить на основе ракеты С-10 «Гранат», изделий семейства «Калибр» или даже на базе ракеты воздушного базирования Х-101. Какая из этих версий больше соответствует действительности – доподлинно неизвестно. По всей видимости, имеет место некая общность с современными крылатыми ракетами комплекса «Калибр», но реальная степень унификации не раскрывается.
Изделие Р-500 представляет собой дозвуковую крылатую ракету с турбореактивным маршевым двигателем. Ракета комплектуется инерциальной системой наведения с возможностью коррекции по сигналам спутниковой навигации. Автопилот способен вести ракету к цели по оптимальной траектории, обеспечивающей максимальную скрытность и снижающей вероятность успешной работы ПВО противника. Впрочем, данных на этот счет не слишком много.
Согласно доступной информации, ракета 9К728 способна осуществлять маловысотный полет с огибанием рельефа местности. Также возможно использование баллистической траектории, за время работы стартового двигателя обеспечивающей выход на большую высоту. Далее полет и выход на цель осуществляется по оптимальному профилю. В частности, возможен подход к цели на малой высоте, резко сокращающий допустимое время реакции ПВО и ПРО.
Имеются ли у ракеты Р-500 какие-либо средства прорыва обороны противника помимо правильного профиля полета – неизвестно. При этом можно заметить, что характерная архитектура этого изделия не позволяет нести крупный запас ложных целей. Также не вполне ясно, может ли на борту ракеты присутствовать станция постановки помех.
Крылатая ракета для «Искандера» имеет дальность полета до 500 км – этот параметр ограничивается требованиями Договора о РСМД. Впрочем, зарубежные специалисты и политики не склонны доверять официальным российским данным. Они выражают сомнения, на основе которых строятся самые настоящие обвинения. По разным оценкам, реальная дальность полета изделия 9К728 / Р-500 значительно выше заявленной. Самые смелые предположения доводят этот параметр до 2000-2500 км. Следствием этого становятся обвинения в нарушении Договора о РСМД, поскольку это соглашение запрещает разработку и производство ракет наземного базирования с дальностью более 500 и менее 5500 км.
Впрочем, ракета 9К728 оперативно-тактического комплекса «Искандер-К» является не самым популярным поводом для критики. Политики США в этом контексте проявляют куда больший интерес к российской ракете 9К729, которая, якобы, тоже не соответствует условиям Договора о РСМД.
Преимущества и угрозы
В рамках проекта с шифром «Искандер» отечественными конструкторами был создан уникальный оперативно-тактический ракетный комплекс, а точнее – целое семейство таких систем. В основе всей линейки комплексов лежат одни и те же наземные средства, включая самоходную пусковую установку и набор вспомогательных машин. Унифицированная боевая машина способна применять баллистические и крылатые ракеты нескольких типов, отличающиеся своим предназначением и возможностями.
В прошлом году руководство Конструкторского бюро машиностроения, разработавшего ОТРК 9К720, раскрыло любопытные сведения о проекте «Искандер-М». Оказалось, что к настоящему времени для этой системы было разработано целых семь ракет разных типов и назначения. Возможно, речь шла об уже известных изделиях и их модификациях, но и в таком случае оглашенные данные выглядят крайне интересно. Они прямо указывают на потенциал и боевые качества ОТРК, а также на его возможности по влиянию на военно-политическую обстановку.
На вооружении российской армии состоит универсальный ракетный комплекс, способный атаковать и уничтожать различные объекты противника на оперативной глубине при помощи ракет и боевых частей ряда типов. Фактически речь идет об универсальной системе с максимально возможными и допустимыми характеристиками. К примеру, дальность стрельбы крылатыми и баллистическими ракетами ограничивается, в первую очередь, международными соглашениями.
Одновременно с максимально возможной дальностью стрельбы комплекс «Искандер» отличается крайней сложностью перехвата летящих ракет. При разработке баллистических и крылатых ракет были использованы как известные, так и новые идеи, что положительным образом сказалось на их возможностях по прорыву ПВО и ПРО противника. Средства и методы прорыва создавались с учетом особенностей современных комплексов противоракетной и противовоздушной обороны, и потому «Искандер» оказывается на шаг впереди.
Мобильная система с дальностью стрельбы до 500 км и возможностью прорыва современной обороны закономерно оказывается удобным военным и политическим инструментом. С ее помощью в условиях реального конфликта можно поражать различные объекты противника, почти не оставляя ему шансов отразить удар. В мирное время или в угрожаемый период ОТРК семейства «Искандер» могут быть удобным средством проекции силы или даже угрозой, призванной прозрачно намекать на взгляды и мнение государства.
Комплексы «Искандер» в последние годы были развернуты в ряде соединений сухопутных войск, базирующихся в разных регионах. Общее количество комплексов в войсках давно перевалило за сотню и, по всей видимости, будет увеличиваться. Высокоэффективное военное и политическое средство освоено войсками и способно решать возлагаемые на него задачи.
Проблемы будущего
В настоящее время самым активным образом обсуждается возможный разрыв Договора о РСМД. Поводом для этого американская сторона называет нарушения со стороны России. В поисках обвинений зарубежные специалисты вспоминают старые оценки о дальности полета крылатой ракеты 9К728, которая, якобы, способна лететь дальше, чем на допустимые 500 км.
В случае разрыва Договора о ракетах средней и меньшей дальности России придется принимать соответствующие меры. Одним из последствий прекращения действия этого соглашения может стать появление американских ракет новых типов в разных странах Европы. В таком случае ответом на них могут стать ОТРК «Искандер», размещенные в западных районах России. Их задачей станет нанесение ударов по пусковым позициям вероятного противника – как ответных, так и, возможно, упреждающих.
За рубежом опасаются, что крылатая ракета 9К728 может основываться на одном из существующих изделий морского или воздушного базирования, и по этой причине иметь дальность выше ограничений. При этом имеет место любопытная логическая проблема. Если обвинения в сторону ракеты 9К728 не беспочвенны, и она действительно нарушает Договор, то в результате разрыва последнего у России «появляется» новое оружие, способное наносить удары на больших дальностях. И все это произойдет до того, как НАТО сумеет принять ответные меры. Впрочем, для этого необходимо, чтобы комплекс «Искандер-К» действительно не соответствовал актуальным ограничениям.
Так или иначе, уже сейчас оперативно-тактические ракетные комплексы семейства 9К720 «Искандер» представляют собой серьезный военный и политический аргумент, дающий нашей стране определенные преимущества на международной арене. Очевидно, что дальнейшее развитие этой линейки комплексов позволит сохранять желаемые возможности, а при определенном развитии событий – преумножить их. При этом комплекс вряд ли потеряет свой потенциал даже при изменении ситуации и отказе от существующих международных соглашений. «Искандер» будет по-прежнему опасным для вероятного противника, и потому крайне полезным для нашей страны.
По материалам сайтов:
http://rbase.new-factoria.ru/
https://defendingrussia.ru/
https://globalsecurity.org/
http://fas.org/
http://ria.ru/
http://tass.ru/
http://mil.ru/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-816.html
http://military.tomsk.ru/blog/topic-304.html
Впрочем, оперативно-тактические ракетные комплексы нового типа создавались не только для локальных вооруженных конфликтов, но и для полномасштабных войн. Кроме того, как показывают события последних лет, «Искандеры» оказываются эффективным военно-политическим инструментом, способным влиять на обстановку одним своим присутствием. В связи с этим возникают понятные вопросы: что именно делает ОТРК семейства «Искандер» настолько эффективными в разных сферах и почему такие комплексы являются важнейшим элементом российских вооруженных сил?
Носители ракет
Очевидно, что боевые качества любого ОТРК прежде всего определяются тактико-техническими характеристиками отдельных его составляющих. Действительно, существенный вклад в возможности комплекса «Искандер» вносят характеристики различных машин из его состава. Все основные средства этого комплекса выполнены на самоходных шасси и обладают высокой мобильностью, что позволяет им своевременно выходить на указанные позиции и готовить запуск ракет.
В состав ОТРК 9К720 входит шесть машин разного назначения, не считая учебно-тренировочные средства и т.н. арсенальное оборудование. В стандартной ракетной бригаде в общей сложности эксплуатируется более 50 машин разных типов. Основа комплекса – самоходная пусковая установка 9П78-1. Ее работу обеспечивают транспортно-заряжающая машина 9Т250, командно-штабная 9С552, а также пункт подготовки информации, машина жизнеобеспечения и машина регламента и технического обслуживания.
Основные машины комплекса строятся на четырехосном шасси МЗКТ-7930 «Астролог»; прочие средства монтируются на автомобилях марки «КамАЗ». Используя такие шасси, составляющие ОТРК «Искандер» способны двигаться по шоссе со скоростями не менее 70 км/ч. Также обеспечивается передвижение по грунтовой дороге со скоростью 40 км/ч или по пересеченной местности с преодолением различных препятствий. Водные преграды пересекаются по бродам или мостам. Запас хода пусковой установки – 1000 км.
Боевая машина 9П78-1 и прочие элементы комплекса способны в минимальное время выходить на заданную позицию для развертывания и производства пуска. По имеющимся данным, пуск ракеты может быть выполнен через 4-5 мин после прибытия на позицию. Значительная часть операций по подготовке к запуску ракеты осуществляется автоматикой, но участие человека полностью не исключается. Важной особенностью ОТРК 9К720 является наличие сразу двух ракет на одной пусковой установке. Еще два изделия находятся на транспортно-заряжающей машине и могут быть перегружены на пусковую установку. По нормативам перегрузка одной ракеты занимает 16 мин.
Баллистическая ракета
Первой для ОТРК «Искандер» была создана баллистическая ракета «земля-земля» типа 9М723. Это одноступенчатая твердотопливная ракета с неотделяемой головной частью, имеющая систему наведения на основе инерциальной и спутниковой навигации. Также известно о разработке нескольких альтернативных головок самонаведения, определяющих цель при помощи радиолокации или оптических систем. Ракета 9М723 внешне и по своей конструкции напоминает боеприпасы других отечественных ОТРК, но имеет ряд серьезных отличий технического и эксплуатационного характера.
Прежде всего, необходимо учитывать, что изделие 9М723 является т.н. квазибаллистической ракетой. Во время полета она способна не просто двигаться по заданной баллистической траектории, но осуществлять маневрирование. Бортовые системы управления позволяют выполнять некоторые маневры на всех участках траектории, от момента старта и до падения на цель. Интенсивное маневрирование на пути к цели является одним из основных способов защиты ракеты от противовоздушной или противоракетной обороны противника.
Маневры со значительными перегрузками на активном участке делают траекторию ракеты непредсказуемой, что затрудняет ее перехват современными средствами ПВО и ПРО. На баллистическом участке траектории перехват затрудняется двумя факторами. В первую очередь, на этом этапе ракета поднимается на высоту порядка 50 км и выходит за пределы зоны ответственности средств ПВО. Кроме того, непредсказуемость траектории, связанная с маневрированием, в свою очередь исключает эффективную работу современных средств ПРО.
В некоторых источниках упоминается, что ракета 9М723 несет средства преодоления ПРО, похожие на оснащение межконтинентальных баллистических ракет. Изделие способно сбрасывать ложные цели, мешающие радиолокаторам противника. Также упоминается наличие собственных бортовых средств радиоэлектронной борьбы.
На нисходящем участке траектории квазибаллистическая ракета способна падать на цель почти вертикально со скоростью более 2 км/с, одновременно выполняя маневры с перегрузками свыше 20 единиц. Высокая скорость, маневрирование и правильный боевой курс резко снижают вероятность успешного обнаружения, сопровождения и перехвата ракеты современными средствами ПВО и ПРО, созданными для борьбы с «обычными» баллистическими целями.
Изделия 9М723 могут комплектоваться разными боевыми частями, предназначенными для уничтожения различных объектов противника. Точечные цели, в том числе защищенные или заглубленные, следует атаковать при помощи фугасных и бетонобойных моноблочных боевых частей. Для атаки площадных целей существуют несколько вариантов кассетной боевой части, отличающихся друг от друга типами боевых элементов. Кассета может вмещать осколочно-фугасные, кумулятивные, объемно-детонирующие и самоприцеливающиеся противотанковые суббоеприпасы. Существует и специальная боевая часть в виде моноблока мощностью 50 кт.
Квазибаллистическая ракета 9М723 способна доставлять боевую часть на дальность до 280 км. Ее усовершенствованный вариант 9М723-1, включенный в состав ОТРК «Искандер-М», по разным данным, имеет дальность 400 или 480 км. Таким образом, комплексы 9М720 с баллистическими ракетами соответствуют требованиям пока еще действующего Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Круговое вероятное отклонение ракет, согласно разным источникам, превышает 10-20 м.
Крылатая ракета
В ходе дальнейшего развития базового ОТРК «Искандер» была создана система «Искандер-К». Главное ее отличие заключается в использованной ракете. Специально для этой модификации комплекса была разработана крылатая ракета наземного базирования. Как и ранее, самоходная пусковая установка несет две ракеты и способна применить их почти сразу после прибытия на указанную позицию.
Основой комплекса «Искандер-К» является крылатая ракета 9К728, также известная под названием Р-500. Как следует из доступных данных, это изделие создавалось без учета наработок по другим боеприпасам «Искандера», и в его основе лежит опыт совершенно других проектов. Согласно разным версиям, ракету 9К728 могли построить на основе ракеты С-10 «Гранат», изделий семейства «Калибр» или даже на базе ракеты воздушного базирования Х-101. Какая из этих версий больше соответствует действительности – доподлинно неизвестно. По всей видимости, имеет место некая общность с современными крылатыми ракетами комплекса «Калибр», но реальная степень унификации не раскрывается.
Изделие Р-500 представляет собой дозвуковую крылатую ракету с турбореактивным маршевым двигателем. Ракета комплектуется инерциальной системой наведения с возможностью коррекции по сигналам спутниковой навигации. Автопилот способен вести ракету к цели по оптимальной траектории, обеспечивающей максимальную скрытность и снижающей вероятность успешной работы ПВО противника. Впрочем, данных на этот счет не слишком много.
Согласно доступной информации, ракета 9К728 способна осуществлять маловысотный полет с огибанием рельефа местности. Также возможно использование баллистической траектории, за время работы стартового двигателя обеспечивающей выход на большую высоту. Далее полет и выход на цель осуществляется по оптимальному профилю. В частности, возможен подход к цели на малой высоте, резко сокращающий допустимое время реакции ПВО и ПРО.
Имеются ли у ракеты Р-500 какие-либо средства прорыва обороны противника помимо правильного профиля полета – неизвестно. При этом можно заметить, что характерная архитектура этого изделия не позволяет нести крупный запас ложных целей. Также не вполне ясно, может ли на борту ракеты присутствовать станция постановки помех.
Крылатая ракета для «Искандера» имеет дальность полета до 500 км – этот параметр ограничивается требованиями Договора о РСМД. Впрочем, зарубежные специалисты и политики не склонны доверять официальным российским данным. Они выражают сомнения, на основе которых строятся самые настоящие обвинения. По разным оценкам, реальная дальность полета изделия 9К728 / Р-500 значительно выше заявленной. Самые смелые предположения доводят этот параметр до 2000-2500 км. Следствием этого становятся обвинения в нарушении Договора о РСМД, поскольку это соглашение запрещает разработку и производство ракет наземного базирования с дальностью более 500 и менее 5500 км.
Впрочем, ракета 9К728 оперативно-тактического комплекса «Искандер-К» является не самым популярным поводом для критики. Политики США в этом контексте проявляют куда больший интерес к российской ракете 9К729, которая, якобы, тоже не соответствует условиям Договора о РСМД.
Преимущества и угрозы
В рамках проекта с шифром «Искандер» отечественными конструкторами был создан уникальный оперативно-тактический ракетный комплекс, а точнее – целое семейство таких систем. В основе всей линейки комплексов лежат одни и те же наземные средства, включая самоходную пусковую установку и набор вспомогательных машин. Унифицированная боевая машина способна применять баллистические и крылатые ракеты нескольких типов, отличающиеся своим предназначением и возможностями.
В прошлом году руководство Конструкторского бюро машиностроения, разработавшего ОТРК 9К720, раскрыло любопытные сведения о проекте «Искандер-М». Оказалось, что к настоящему времени для этой системы было разработано целых семь ракет разных типов и назначения. Возможно, речь шла об уже известных изделиях и их модификациях, но и в таком случае оглашенные данные выглядят крайне интересно. Они прямо указывают на потенциал и боевые качества ОТРК, а также на его возможности по влиянию на военно-политическую обстановку.
На вооружении российской армии состоит универсальный ракетный комплекс, способный атаковать и уничтожать различные объекты противника на оперативной глубине при помощи ракет и боевых частей ряда типов. Фактически речь идет об универсальной системе с максимально возможными и допустимыми характеристиками. К примеру, дальность стрельбы крылатыми и баллистическими ракетами ограничивается, в первую очередь, международными соглашениями.
Одновременно с максимально возможной дальностью стрельбы комплекс «Искандер» отличается крайней сложностью перехвата летящих ракет. При разработке баллистических и крылатых ракет были использованы как известные, так и новые идеи, что положительным образом сказалось на их возможностях по прорыву ПВО и ПРО противника. Средства и методы прорыва создавались с учетом особенностей современных комплексов противоракетной и противовоздушной обороны, и потому «Искандер» оказывается на шаг впереди.
Мобильная система с дальностью стрельбы до 500 км и возможностью прорыва современной обороны закономерно оказывается удобным военным и политическим инструментом. С ее помощью в условиях реального конфликта можно поражать различные объекты противника, почти не оставляя ему шансов отразить удар. В мирное время или в угрожаемый период ОТРК семейства «Искандер» могут быть удобным средством проекции силы или даже угрозой, призванной прозрачно намекать на взгляды и мнение государства.
Комплексы «Искандер» в последние годы были развернуты в ряде соединений сухопутных войск, базирующихся в разных регионах. Общее количество комплексов в войсках давно перевалило за сотню и, по всей видимости, будет увеличиваться. Высокоэффективное военное и политическое средство освоено войсками и способно решать возлагаемые на него задачи.
Проблемы будущего
В настоящее время самым активным образом обсуждается возможный разрыв Договора о РСМД. Поводом для этого американская сторона называет нарушения со стороны России. В поисках обвинений зарубежные специалисты вспоминают старые оценки о дальности полета крылатой ракеты 9К728, которая, якобы, способна лететь дальше, чем на допустимые 500 км.
В случае разрыва Договора о ракетах средней и меньшей дальности России придется принимать соответствующие меры. Одним из последствий прекращения действия этого соглашения может стать появление американских ракет новых типов в разных странах Европы. В таком случае ответом на них могут стать ОТРК «Искандер», размещенные в западных районах России. Их задачей станет нанесение ударов по пусковым позициям вероятного противника – как ответных, так и, возможно, упреждающих.
За рубежом опасаются, что крылатая ракета 9К728 может основываться на одном из существующих изделий морского или воздушного базирования, и по этой причине иметь дальность выше ограничений. При этом имеет место любопытная логическая проблема. Если обвинения в сторону ракеты 9К728 не беспочвенны, и она действительно нарушает Договор, то в результате разрыва последнего у России «появляется» новое оружие, способное наносить удары на больших дальностях. И все это произойдет до того, как НАТО сумеет принять ответные меры. Впрочем, для этого необходимо, чтобы комплекс «Искандер-К» действительно не соответствовал актуальным ограничениям.
Так или иначе, уже сейчас оперативно-тактические ракетные комплексы семейства 9К720 «Искандер» представляют собой серьезный военный и политический аргумент, дающий нашей стране определенные преимущества на международной арене. Очевидно, что дальнейшее развитие этой линейки комплексов позволит сохранять желаемые возможности, а при определенном развитии событий – преумножить их. При этом комплекс вряд ли потеряет свой потенциал даже при изменении ситуации и отказе от существующих международных соглашений. «Искандер» будет по-прежнему опасным для вероятного противника, и потому крайне полезным для нашей страны.
По материалам сайтов:
http://rbase.new-factoria.ru/
https://defendingrussia.ru/
https://globalsecurity.org/
http://fas.org/
http://ria.ru/
http://tass.ru/
http://mil.ru/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-816.html
http://military.tomsk.ru/blog/topic-304.html
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ / mil.ru
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