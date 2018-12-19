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В США спущена на воду очередная подлодка «Вирджиния»

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На верфи компании Huntington Ingalls Industries (HII) в Ньюпорт-Ньюс спущена на воду 18-я подводная лодка типа «Вирджиния», предназначенная для ВМС США, сообщает Mil.Press FlotProm.




Субмарина «Делавэр» отбуксирована к достроечному пирсу, где продолжилось ее дооснащение. Это уже 9-я АПЛ типа «Вирджиния», строящаяся в Ньюпорт-Ньюс.

Строительство подлодки началось осенью 2013 года, официальная церемония закладки состоялась в апреле 2016 года. Крещение «Делавэр» прошло в октябре текущего года.

Эта АПЛ завершает серию из восьми субмарин «Вирджиния» модификации Block III. Они оснащены новыми сонарами типа LAB, и модернизированными гребными винтами, имеющими меньшую массу, чем предыдущие. Применение новшеств снизило стоимость производства АПЛ и улучшило эксплуатационные характеристики.

Передача «Делавэр» американскому флоту запланирована на 2019 год.

Многоцелевая АПЛ типа «Вирджиния» предназначена для противолодочной и противокорабельной борьбы, нанесения ударов по наземным целям ракетами «Томагавк», ведения разведки и наблюдения, установки морских мин.

Подлодки имеет водоизмещение (надводное) 7,8 тыс. тонн, длину – 115 м. Ее подводная скорость – до 34 узлов, максимальная глубина погружения – около 500 м. Экипаж – 134 человека. Кроме крылатых ракет «Томагавк» вооружена торпедами калибра 533 мм.
Использованы фотографии:
компания Huntington Ingalls Industries
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