МО: Ударно-разведывательный БПЛА "Орион" пойдет в серию в 2019 году

Разрабатываемый в интересах российских вооруженных сил беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета "Орион" начнет поступать в войска в следующем году, заявил в эфире ТК "Звезда" замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.По словам Криворучко, работы на БПЛА "Орион" (шифр "Иноходец") уже подошли к концу, в 2019 году ожидается завершение всех работ по беспилотнику и запуск его в серийное производство. При этом замминистра отмечает, что "возможна еще какая-то модернизация" этой системы.Ранее о поступлении в вооруженные силы ударных и разведывательных беспилотников заявил министр обороны Шойгу, выступая на расширенной годовой коллегии Минобороны, но он не привел конкретных сроков поступления и названий дронов.Создание разведывательного БПЛА большой продолжительности полета "Орион" в рамках ОКР "Иноходец" по контракту с Министерством обороны России ведет входящая в состав АФК "Система" компания "Кронштадт".Максимальный взлетный вес дрона - 1000 кг, масса полезной нагрузки - 200 кг. Длина аппарата 8 м, размах крыла 16 м, продолжительность полета 24 часа. На серийных образцах планируется установка российского двигателя АПД-110/120 с двухлопастным винтом АВ-115 диаметром 1,9 метра. На беспилотник устанавливается комплекс разведывательной аппаратуры.Для придания "Ориону" функций ударного БПЛА, ООО "ОКБ Авиаавтоматика" (Курск) специально для БПЛА был разработан новый комплекс авиационного вооружения, в который входят три образца управляемых бомб – одна калибра 25 кг и две по 50 кг. Также управляемое вооружение для применения с БЛА разрабатывает АО "Корпорация тактическое ракетное вооружение".