Видео

"Аллигатор" против "Апача"

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Ударные вертолёты сегодня эффективно используются в боевых операциях. Количество моделей ударных вертолётов по всему миру невелико – не более 30. Какая модель считается лучшей? Что представляет особую важность в этом виде техники?

Сайт TheBiggest провёл анализ ударных вертолётов, оценив их по таким характеристикам, как мощность, скорость, защита, антиаварийность, манёвренность, огневой потенциал и эффективность авионики. На основании этого был опубликован рейтинг лучших ударных машин в мире, в настоящее время находящихся в эксплуатации.


Авторы видео дадут краткий обзор 10 ударных вертолётов, которые вошли в опубликованный рейтинг. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, какие-то модели пока ещё не раскрыли полностью свои возможности.

Более подробно в видео представлена тройка лидеров: Ми-28Н «Ночной охотник» (Россия), AH-64E «Апач» (США), Ка-52 "Аллигатор" (Россия). Даётся сравнительный анализ тактико-технических характеристик таких боевых машин как российский Ка-52 «Аллигатор» и американский AH-64E «Апач».

К каким выводам привело сравнение возможностей самых передовых вертолётов, смотрите видео «Ударные вертолеты Россия VS. США. Оружие для шоу или боя?»

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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Неземная красота «Аллигатора»
"Летающий танк" вертолет Ми-28Н
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