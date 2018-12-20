"Аллигатор" против "Апача"
Ударные вертолёты сегодня эффективно используются в боевых операциях. Количество моделей ударных вертолётов по всему миру невелико – не более 30. Какая модель считается лучшей? Что представляет особую важность в этом виде техники?
Сайт TheBiggest провёл анализ ударных вертолётов, оценив их по таким характеристикам, как мощность, скорость, защита, антиаварийность, манёвренность, огневой потенциал и эффективность авионики. На основании этого был опубликован рейтинг лучших ударных машин в мире, в настоящее время находящихся в эксплуатации.
Авторы видео дадут краткий обзор 10 ударных вертолётов, которые вошли в опубликованный рейтинг. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, какие-то модели пока ещё не раскрыли полностью свои возможности.
Более подробно в видео представлена тройка лидеров: Ми-28Н «Ночной охотник» (Россия), AH-64E «Апач» (США), Ка-52 "Аллигатор" (Россия). Даётся сравнительный анализ тактико-технических характеристик таких боевых машин как российский Ка-52 «Аллигатор» и американский AH-64E «Апач».
К каким выводам привело сравнение возможностей самых передовых вертолётов, смотрите видео «Ударные вертолеты Россия VS. США. Оружие для шоу или боя?»
Сайт TheBiggest провёл анализ ударных вертолётов, оценив их по таким характеристикам, как мощность, скорость, защита, антиаварийность, манёвренность, огневой потенциал и эффективность авионики. На основании этого был опубликован рейтинг лучших ударных машин в мире, в настоящее время находящихся в эксплуатации.
Авторы видео дадут краткий обзор 10 ударных вертолётов, которые вошли в опубликованный рейтинг. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, какие-то модели пока ещё не раскрыли полностью свои возможности.
Более подробно в видео представлена тройка лидеров: Ми-28Н «Ночной охотник» (Россия), AH-64E «Апач» (США), Ка-52 "Аллигатор" (Россия). Даётся сравнительный анализ тактико-технических характеристик таких боевых машин как российский Ка-52 «Аллигатор» и американский AH-64E «Апач».
К каким выводам привело сравнение возможностей самых передовых вертолётов, смотрите видео «Ударные вертолеты Россия VS. США. Оружие для шоу или боя?»
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter