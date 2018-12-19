Киев готовит новый переход кораблей через Керченский пролив: "Медлить нельзя"

Для нас это принципиально. Если мы остановимся и отступим перед Россией, то задача по захвату Азовского моря для неё будет фактически решена. Она предъявит миру новые границы в Чёрном море, легализовав оккупацию Крыма.

Из Совета нацбезопасности и обороны Украины сегодня приходят сведения о том, что ВМС готовят новую попытку «прорыва» через Керченский пролив. Такое заявление сделал секретарь СНБО Александр Турчинов. По его словам, Украина не должна останавливаться и отступать перед Россией.Турчинов:По словам Турчинова, в этом вопросе «нельзя медлить». При этом секретарь СНБО призвал «партнёров» Украины осуществить совместный переход из Чёрного моря в Азовское – к портам Бердянск и Мариуполь.Напомним, что 25-26 ноября российские пограничники осуществили задержание украинских катеров-нарушителей. В данный момент два МБАК ВМС ВСУ – «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» находятся в порту Керчи – под арестом. Украинские моряки получили от командования приказ на осуществление провокации по вооружённому нарушению российских морских границ. Моряки ВМСУ и сотрудники Службы безопасности Украины находятся в СИЗО города Москвы.Ранее на Украине пошутили над заявлениями Петра Порошенко о том, что украинские корабли «ещё будут стоять в Крыму».Пошутили так: «Три уже стоят – в Керчи».Если Турчинов настаивает на новом «прорыве» или «переходе», то в Керчи в итоге может обосноваться весь украинский флот, включая его главную, «москитную», составляющую.