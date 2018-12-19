В Токио приняли новую программу укрепления обороны

Соединенные Штаты остаются самой сильной державой, вместе с тем конкуренция между государствами усиливается, и мы осознаем важность стратегического соперничества с Россией и Китаем, которые бросают вызов региональному порядку,

Японское правительство приняло новую дорогостоящую программу укрепления национальной обороны на предстоящие 10 лет, передает ТАСС сообщение военного ведомства страны.По данным Минобороны, только за первые 5 лет на реализацию программы планируется потратить $238 млрд. (27 трлн. иен).Планом программы, в том числе предусмотрено создание собственного авианосца на базе вертолетоносца «Идзумо», закупка для него 18 истребителей F-35B (с коротким взлетом и вертикальной посадкой), развертывание в стране двух наземных комплексов ПРО Aegis Ashore.Ранее сообщалось, что комплексы ПРО будут размещены до 2023 года в северной префектуре Акита и юго-западной Ямагути.В документе также подчеркивается важность стратегического соперничества с Россией и Китаем.говорится в программе.Как заявил на пресс-конференции генсек японского правительства Ёсихидэ Суга, Япония будет поддерживать эффективность оборонных возможностей страны на должном уровне в соответствии с меняющейся обстановкой в мире.По его словам, правительство Японии продолжит последовательно объяснять населению особенности этой новой программы, чтобы добиться у него понимания, добавил Суга.Напомним, на сегодняшний день у Японии два вертолетоносца типа «Идзумо», принятые в состав флота в 2015 и 2017 годах. Один из них будет переоборудован в авианосец.