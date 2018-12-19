В Токио приняли новую программу укрепления обороны
Японское правительство приняло новую дорогостоящую программу укрепления национальной обороны на предстоящие 10 лет, передает ТАСС сообщение военного ведомства страны.
По данным Минобороны, только за первые 5 лет на реализацию программы планируется потратить $238 млрд. (27 трлн. иен).
Планом программы, в том числе предусмотрено создание собственного авианосца на базе вертолетоносца «Идзумо», закупка для него 18 истребителей F-35B (с коротким взлетом и вертикальной посадкой), развертывание в стране двух наземных комплексов ПРО Aegis Ashore.
Ранее сообщалось, что комплексы ПРО будут размещены до 2023 года в северной префектуре Акита и юго-западной Ямагути.
В документе также подчеркивается важность стратегического соперничества с Россией и Китаем.
Как заявил на пресс-конференции генсек японского правительства Ёсихидэ Суга, Япония будет поддерживать эффективность оборонных возможностей страны на должном уровне в соответствии с меняющейся обстановкой в мире.
По его словам, правительство Японии продолжит последовательно объяснять населению особенности этой новой программы, чтобы добиться у него понимания, добавил Суга.
Напомним, на сегодняшний день у Японии два вертолетоносца типа «Идзумо», принятые в состав флота в 2015 и 2017 годах. Один из них будет переоборудован в авианосец.
По данным Минобороны, только за первые 5 лет на реализацию программы планируется потратить $238 млрд. (27 трлн. иен).
Планом программы, в том числе предусмотрено создание собственного авианосца на базе вертолетоносца «Идзумо», закупка для него 18 истребителей F-35B (с коротким взлетом и вертикальной посадкой), развертывание в стране двух наземных комплексов ПРО Aegis Ashore.
Ранее сообщалось, что комплексы ПРО будут размещены до 2023 года в северной префектуре Акита и юго-западной Ямагути.
В документе также подчеркивается важность стратегического соперничества с Россией и Китаем.
Соединенные Штаты остаются самой сильной державой, вместе с тем конкуренция между государствами усиливается, и мы осознаем важность стратегического соперничества с Россией и Китаем, которые бросают вызов региональному порядку,говорится в программе.
Как заявил на пресс-конференции генсек японского правительства Ёсихидэ Суга, Япония будет поддерживать эффективность оборонных возможностей страны на должном уровне в соответствии с меняющейся обстановкой в мире.
По его словам, правительство Японии продолжит последовательно объяснять населению особенности этой новой программы, чтобы добиться у него понимания, добавил Суга.
Напомним, на сегодняшний день у Японии два вертолетоносца типа «Идзумо», принятые в состав флота в 2015 и 2017 годах. Один из них будет переоборудован в авианосец.
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