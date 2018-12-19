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Киев отклонил предложенный республиками Донбасса режим прекращения огня

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Украина намеренно затягивает обсуждение вопроса прекращения огня на линии разграничения в новогодние и рождественские праздники, хотя представители Донецкой и Луганской народных республик в ходе заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе предложили ввести перемирие в Донбассе с 22 декабря, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел ДНР.

Киев отклонил предложенный республиками Донбасса режим прекращения огня



Представители республик Донбасса предложили представителям Киева в подгруппе по безопасности ввести режим прекращения огня с 22 декабря, но договоренности достичь не удалось, отметила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, украинская сторона отказалась обсуждать перемирие, после чего ее представители "демонстративно покинули зал переговоров".

Представители СММ ОБСЕ, участвующие в работе Контактной группы, принимают меры к дальнейшему согласованию, но на данный момент заседание рабочей подгруппы по вопросам безопасности завершилось.

В среду в Минске проходят последние в этом году заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и ее подгрупп. Основными вопросами, стоящими на повестке, являются: режим тишины, разведение сил и средств, обмен пленными и поиск пропавших без вести, а также еще множество вопросов.
Использованы фотографии:
Донецкое агенство новостей
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