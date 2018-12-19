Имя Героя России Владимира Нургалиева присвоено лицею №14 Ставрополя

Торжественная церемония присвоения имени Героя Российской Федерации майора Владимира Нургалиева общеобразовательному учреждению прошла сегодня в Ставрополе. Имя Владимира Нургалиева было присвоено лицею №14, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.В мероприятии приняли участие вдова Героя – Виктория, офицеры Северо-Кавказского округа Росгвардии, депутаты краевой и городской дум, военный комиссар города, а также воспитанники учебного заведения и местные жители.С инициативой присвоения имени Героя лицею № 14, которое в 1986 году окончил Владимир Нургалиев, выступили помощник командующего Северо-Кавказским округом Росгвардии по работе с ветеранами полковник в отставке Александр Цапко и председатель краевого совета ветеранов войск правопорядка полковник в отставке Виктор Медяник.После торжественной церемонии, ученики школы показали театрализованное представление о жизненном пути и подвиге Владимира, поделились воспоминаниями. В завершении, гости возложили цветы и венки к мемориальной доске Владимира Нургалиева.Мероприятие было проведено в рамках общероссийского проекта "Имя героя – школе", благодаря которому более чем 530 школам присвоены имена героев Советского Союза и России.27 декабря 1999 года штурмовой группе под командованием майора внутренних войск МВД РФ Владимира Нургалиева, была поставлена задача провести специальную операцию по освобождению от боевиков Ленинского района города Грозного и розыск пропавших без вести военнослужащих. Разведывательная группа попала в засаду. Командир, обеспечивая отход своих подчинённых, был смертельно ранен пулей вражеского снайпера.7 июля 2000 года кавалеру орденов Мужества и "За военные заслуги" Владимиру Нургалиеву указом президента Российской Федерации было присвоено звание Героя России (посмертно).