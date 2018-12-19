В Литве сообщили о задержании российских шпионов
Сегодня, 19 декабря, литовские спецслужбы сообщили о задержании нескольких человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Один из задержанных - гражданин РФ Валерий Иванов, постоянно проживающий в Вильнюсе.
Глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что задержание Иванова связано с раскрытием целой шпионской сети, несущей угрозу национальной безопасности страны. Также сообщается, что при обыске у Иванова было обнаружено оружие.
Сотрудники правоохранительных органов Литвы сообщают, что целью задержанных был сбор «информации непубличного характера». По словам генпрокурора Литвы Эвалдаса Пашилиса, при обысках были обнаружены доказательства противоправной деятельности, изъята техника и компьютерные данные.
В октябре текущего года в Литве был задержан литовский политик Альгирдас Палецкис, которого так же обвинили в сборе информации по заказу российских спецслужб.
ТАСС сообщает, что в российском посольстве прокомментировали заявление о выявлении якобы шпионской деятельности в пользу России: "затеянная здесь новая шпионская возня - это очередная серьезная и грубая антироссийская акция литовских властей".
Глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что задержание Иванова связано с раскрытием целой шпионской сети, несущей угрозу национальной безопасности страны. Также сообщается, что при обыске у Иванова было обнаружено оружие.
Сотрудники правоохранительных органов Литвы сообщают, что целью задержанных был сбор «информации непубличного характера». По словам генпрокурора Литвы Эвалдаса Пашилиса, при обысках были обнаружены доказательства противоправной деятельности, изъята техника и компьютерные данные.
В октябре текущего года в Литве был задержан литовский политик Альгирдас Палецкис, которого так же обвинили в сборе информации по заказу российских спецслужб.
ТАСС сообщает, что в российском посольстве прокомментировали заявление о выявлении якобы шпионской деятельности в пользу России: "затеянная здесь новая шпионская возня - это очередная серьезная и грубая антироссийская акция литовских властей".
- Использованы фотографии:
- sm-news.ru
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