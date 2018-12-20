Самозарядный пистолет «Удав»: новинка для армии или проект без будущего?
На протяжении нескольких последних десятилетий регулярно поднималась тема замены пистолета Макарова в арсеналах армии и силовых структур. Это оружие уже не в полной мере соответствует современным требованиям, и потому его следует заменить более совершенным образцом. Тем не менее, последние попытки создать новый пистолет далеко не всегда завершались успешно. Новым претендентом на звание замены для ПМ является перспективный самозарядный пистолет, известный под названием «Удав». Он уже проходит испытания, но его реальные перспективы пока остаются под вопросом.
Разработка самозарядного пистолета с шифром «Удав» началась несколько лет назад. Широкой публике о новом проекте рассказали в 2016 году, когда часть опытно-конструкторских работ уже была завершена. На тот момент авторы проекта давали ему самые оптимистичные оценки и говорили о скором начале необходимых испытаний и проверок. Тем не менее, за прошедшие два с половиной года ситуация вокруг нового проекта принципиально не изменилась. Это является поводом для беспокойства.
По официальным данным…
О существовании проекта самозарядного пистолета «Удав» было объявлено в июне 2016 года. Проект создавался специалистами ЦНИИ Точного машиностроения, и о нем впервые рассказал генеральный директор организации Дмитрий Семизоров. По словам руководителя института, на тот момент работа над изделием «Удав» находилась в завершающей стадии. Были проведены предварительные испытания, по результатам которых осуществлялась доводка. Также велась подготовка опытных образцов для будущих государственных испытаний.
Новый пистолет разработан под патрон повышенной мощности 9х21 мм, который должен дать ему преимущества перед существующими образцами, такими как пистолеты Макарова и Ярыгина. Согласно планам разработчиков, новый «Удав» в перспективе мог бы стать заменой для армейских ПМ и ПЯ.
В июне 2016 года утверждалось, что перспективный «Удав» должен будет выйти на государственные испытания в самое ближайшее время. Завершить эти работы предполагалось до конца года. Необходимо отметить, что информация о работах по теме «Удав» поступала только от руководства ЦНИИТочмаш. Министерство обороны и другие силовые структуры никак не комментировали эти сообщения.
В августе того же года Д. Семизоров вновь рассказал отечественной прессе о ходе перспективного проекта. Он напомнил о недавнем завершении предварительных испытаний «Удава», а осенью предполагалось вывести изделие на государственные. Завершение государственных испытаний вновь планировалось на конец года. Если министерство обороны приняло бы соответствующее решение, то серийное производство пистолетов можно было запускать уже в 2017 году.
Гендиректор организации-разработчика указал, что одной из основных целей проекта «Удав» являлось обеспечение уверенного поражения живой силы противника, использующей индивидуальные средства бронезащиты. В связи с этим для пистолета новой модели был выбран уже известный патрон 9х21 мм, отличающийся от других боеприпасов повышенной мощностью и бронебойной пулей. Ранее этот патрон использовался с пистолетом СПС / СР-1 / «Гюрза». При этом проект «Удав» не строился на заимствованных решениях, и в его конструкции использовались некоторые новые идеи.
В мае 2018 года профильный журнал «Калашников» опубликовал изображение опытного пистолета нового типа. В июле в распоряжении издания появился снимок другого прототипа. Изделия заметным образом отличались друг от друга, и речь шла о последовательно созданных образцах и доработке базовой конструкции. При этом, к сожалению, точные технические характеристики оружия остались неизвестными. ЦНИИТочмаш не спешил публиковать подобные данные, и потому прессе и любителям оружия приходилось полагаться только на собственные оценки.
В октябре тему нового проекта вновь подняло руководство организации-разработчика. Новый гендиректор ЦНИИТочмаш Альберт Баков огласил некоторые сведения о ходе разработки «Удава» и планах на ближайшее будущее. По его словам, самозарядные пистолеты поданы на государственные испытания. Новый этап мероприятий осуществляется на полигонах министерства обороны. В соответствии с директивой военного ведомства, испытания должны завершиться в декабре. После этого Минобороны должно будет принять решение о дальнейшей судьбе нового пистолета – он может поступить на вооружение.
По следам этих новостей интересные сообщения опубликовала «Российская газета». Оказалось, что вместе с оружейниками над новым пистолетом работали промышленные дизайнеры. Внешний вид будущего «Удава» определяли специалисты ЦНИИТочмаш и Центра прототипирования высокой точности «Кинетика» при Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС». Поводом для такого сотрудничества стала специфика развития современных стрелковых систем. Оружие приблизилось к максимально возможным техническим характеристикам, и теперь одним из путей его совершенствования является улучшение эргономики.
Внешние обводы будущего пистолета определялись с учетом технических ограничений, удобства использования, а также художественных особенностей. В дальнейшем изначальный дизайн претерпел определенные изменения, но основные его положения сохранились. Также, используя современные технологии, дизайнеры «Кинетики» и оружейники ЦНИИТочмаш разработали некоторые дополнительные устройства для «Удава». При этом были получены примечательные результаты.
Технические вопросы
К настоящему времени авторы проекта «Удав» опубликовали далеко не все сведения технического характера, но основные особенности пистолета уже понятны. Кроме того, известен примерный внешний вид изделия и параметры основных компонентов пистолетного комплекса. Все это позволяет делать различные оценки и строить прогнозы в отношении будущего проекта.
Проект «Удав» предусматривает изготовление самозарядного пистолета, основанного на хорошо известных и проверенных временем решениях. Это могло в известной мере упростить проектирование, но не исключило необходимость решения ряда конструкторских задач, связанных с применением относительно мощного патрона 9х21 мм. Изделие построено по классической схеме с Т-образной рамкой, включающей рукоятку, и подвижным кожухом затвора. При изготовлении изделия широко используются полимерные материалы. В частности, рукоятка и рамка в целом, как минимум, покрыты пластиком или даже полностью выполнены из него. Кожух затвора при этом остается полностью металлическим.
Нельзя не отметить любопытный внешний вид «Удава». Если на фотографиях весны и лета этого года фигурировал пистолет утилитарного вида без особых художественных изысков, то в октябре показали более интересный образец. Разные прототипы отличаются друг от друга формой основных деталей, эргономикой и, весьма вероятно, конструкцией внутренних механизмов. К примеру, одним из самых заметных отличий стала форма и глубина насечек на кожухе затвора.
Тип автоматики пистолета пока не уточнялся. Согласно некоторым источникам, используется система с качающимся стволом, в которой запирание осуществляется путем взаимодействия выступов ствола и окна выброса гильзы. Впрочем, сведения о возможности применения прибора бесшумной стрельбы могут противоречить таким версиям.
Пистолет оснащен ударно-спусковым механизмом двойного действия с курком, выступающим за пределы оружия. Управление огнем осуществляется традиционным спусковым крючком, прикрытым традиционной скобой. Более старые фотографии показывали, что в задней части подвижного кожуха находятся флажки предохранителя. Образец, показанный осенью, по какой-то причине не имел таких деталей. Более того, по его внешнему виду вообще нельзя было говорить о наличии неавтоматического предохранителя.
Подобно другим самозарядным пистолетам, «Удав» использует отъемные коробчатые магазины, помещаемые во внутреннюю шахту рукоятки. Магазин вмещает патроны 9х21 мм, но его емкость пока не уточнялась. Фиксация магазина осуществляется боковой кнопкой. Пистолет имеет затворную задержку, позволяющую быстрее подготовить его к стрельбе после опустошения магазина. Рычажок задержки находится на рамке слева, над спусковым крючком.
По всей видимости, пистолет «Удав» может иметь два варианта прицельных приспособлений схожего вида. Они включают мушку и целик простой конструкции, помещенные на кожухе. На базовой версии пистолета эти детали имеют небольшую высоту. Модификация, совместимая с глушителем, отличается увеличенной высотой прицельных приспособлений, что позволяет поднять линию прицеливания.
По сообщениям прессы, разработка глушителя для «Удава» осуществлялась при помощи автоматизированных систем проектирования. Опытное изделие изготовили с использованием технологии трехмерной печати. Получившаяся конструкция смогла решать свои задачи, но при этом весила всего десятки граммов. Кроме того, резко сократилась стоимость готового изделия.
Также возможно использование других аксессуаров. Для их установки на передней части рамки имеется планка-направляющая стандартных размеров. Ее предлагается использовать с фонарями, лазерными целеуказателями и другими приборами.
К сожалению, точные габариты и масса, а также боевые характеристики самозарядного пистолета «Удав» пока остаются неизвестными. Можно предполагать, что по боевым качествам он сопоставим с предыдущими системами под патрон 9х21 мм. В случае с пистолетом СПС / СР-1 такой патрон позволял получить начальную скорость пули около 400 м/с и дульную энергию более 600 Дж. В зависимости от типа патрона и пули, СПС с дистанции 50 м мог пробить бронежилет класса 3 или 3А. Насколько «Удав» похож на СПС с точки зрения тактико-технических характеристик – неизвестно.
Ближайшее будущее
Согласно сообщениям двухлетней давности, в самое ближайшее время пистолет «Удав» от ЦНИИТочмаш должен был выйти на государственные испытания. По всей видимости, такие планы были выполнены с некоторой задержкой, и потому перспективное оружие до сих пор не завершило все необходимые проверки. Тем не менее, как сообщалось в середине осени, государственные испытания пистолета завершатся уже в декабре. Таким образом, этот этап работ должен подходить к концу – если уже не закончился.
Министерство обороны пока не рассказывало о ходе испытаний пистолета «Удав» и не оглашало свои планы на него. По результатам нынешних проверок военным предстоит сделать окончательные выводы и решить, нужен ли им перспективный самозарядный пистолет под мощный патрон. Возможно, новости такого рода появятся в ближайшее время, и общественность узнает настоящие перспективы нового пистолета.
Пока же приходится полагаться только на ограниченный объем данных и собственные оценки. По всей видимости, изделие «Удав» представляет собой типичный современный самозарядный пистолет, однако от множества других образцов он отличается применением сравнительно мощного патрона 9х21 мм, дающего ему преимущества в боевых качествах. Также отличия можно найти в некоторых особенностях эргономики, проработанной промышленными дизайнерами. При этом внутренние механизмы «Удава» основываются на проверенных решениях, хотя и адаптированы к характерным нагрузкам мощного боеприпаса.
Какое решение примут военные, и какой будет дальнейшая судьба нового отечественного пистолета «Удав» – большой вопрос. В свете опубликованных данных этот образец выглядит неплохим современным оружием, способным найти свое место в войсках. Однако испытания на полигоне должны выявить сильные и слабые стороны пистолета, благодаря чему армия сможет принять взвешенное решение. Вполне возможна такая ситуация, при которой минусы пистолета не смогут перевесить плюсы.
Неоднозначной особенностью проекта следует считать применяемый патрон. Боеприпасы 9х21 мм были приняты на вооружение армии еще в 2003 году, однако так и не стали по-настоящему массовыми. Это было связано, в первую очередь, с недостаточным количеством оружия под них. Нельзя исключать, что «Удав» в итоге сможет изменить такую ситуацию, но пока применение «необычного» патрона выглядит, скорее, минусом. Что по этому поводу думает командование – возможно, станет известно позже.
Согласно новостям последних месяцев, уже в декабре министерство обороны должно завершить государственные испытания нового самозарядного пистолета. По результатам этих мероприятий будет принято решение о дальнейшей судьбе «Удава», а также о будущем пистолетов ПМ и ПЯ. Армии предстоит решить, нужно ли ей новое оружие, и станет ли этим новым образцом перспективная разработка от ЦНИИТочмаш.
По материалам сайтов:
http://ria.ru/
http://tass.ru/
http://iz.ru/
https://kalashnikov.ru/
https://modernfirearms.net/
http://bastion-opk.ru/
Разработка самозарядного пистолета с шифром «Удав» началась несколько лет назад. Широкой публике о новом проекте рассказали в 2016 году, когда часть опытно-конструкторских работ уже была завершена. На тот момент авторы проекта давали ему самые оптимистичные оценки и говорили о скором начале необходимых испытаний и проверок. Тем не менее, за прошедшие два с половиной года ситуация вокруг нового проекта принципиально не изменилась. Это является поводом для беспокойства.
По официальным данным…
О существовании проекта самозарядного пистолета «Удав» было объявлено в июне 2016 года. Проект создавался специалистами ЦНИИ Точного машиностроения, и о нем впервые рассказал генеральный директор организации Дмитрий Семизоров. По словам руководителя института, на тот момент работа над изделием «Удав» находилась в завершающей стадии. Были проведены предварительные испытания, по результатам которых осуществлялась доводка. Также велась подготовка опытных образцов для будущих государственных испытаний.
Новый пистолет разработан под патрон повышенной мощности 9х21 мм, который должен дать ему преимущества перед существующими образцами, такими как пистолеты Макарова и Ярыгина. Согласно планам разработчиков, новый «Удав» в перспективе мог бы стать заменой для армейских ПМ и ПЯ.
В июне 2016 года утверждалось, что перспективный «Удав» должен будет выйти на государственные испытания в самое ближайшее время. Завершить эти работы предполагалось до конца года. Необходимо отметить, что информация о работах по теме «Удав» поступала только от руководства ЦНИИТочмаш. Министерство обороны и другие силовые структуры никак не комментировали эти сообщения.
В августе того же года Д. Семизоров вновь рассказал отечественной прессе о ходе перспективного проекта. Он напомнил о недавнем завершении предварительных испытаний «Удава», а осенью предполагалось вывести изделие на государственные. Завершение государственных испытаний вновь планировалось на конец года. Если министерство обороны приняло бы соответствующее решение, то серийное производство пистолетов можно было запускать уже в 2017 году.
Гендиректор организации-разработчика указал, что одной из основных целей проекта «Удав» являлось обеспечение уверенного поражения живой силы противника, использующей индивидуальные средства бронезащиты. В связи с этим для пистолета новой модели был выбран уже известный патрон 9х21 мм, отличающийся от других боеприпасов повышенной мощностью и бронебойной пулей. Ранее этот патрон использовался с пистолетом СПС / СР-1 / «Гюрза». При этом проект «Удав» не строился на заимствованных решениях, и в его конструкции использовались некоторые новые идеи.
В мае 2018 года профильный журнал «Калашников» опубликовал изображение опытного пистолета нового типа. В июле в распоряжении издания появился снимок другого прототипа. Изделия заметным образом отличались друг от друга, и речь шла о последовательно созданных образцах и доработке базовой конструкции. При этом, к сожалению, точные технические характеристики оружия остались неизвестными. ЦНИИТочмаш не спешил публиковать подобные данные, и потому прессе и любителям оружия приходилось полагаться только на собственные оценки.
В октябре тему нового проекта вновь подняло руководство организации-разработчика. Новый гендиректор ЦНИИТочмаш Альберт Баков огласил некоторые сведения о ходе разработки «Удава» и планах на ближайшее будущее. По его словам, самозарядные пистолеты поданы на государственные испытания. Новый этап мероприятий осуществляется на полигонах министерства обороны. В соответствии с директивой военного ведомства, испытания должны завершиться в декабре. После этого Минобороны должно будет принять решение о дальнейшей судьбе нового пистолета – он может поступить на вооружение.
По следам этих новостей интересные сообщения опубликовала «Российская газета». Оказалось, что вместе с оружейниками над новым пистолетом работали промышленные дизайнеры. Внешний вид будущего «Удава» определяли специалисты ЦНИИТочмаш и Центра прототипирования высокой точности «Кинетика» при Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС». Поводом для такого сотрудничества стала специфика развития современных стрелковых систем. Оружие приблизилось к максимально возможным техническим характеристикам, и теперь одним из путей его совершенствования является улучшение эргономики.
Внешние обводы будущего пистолета определялись с учетом технических ограничений, удобства использования, а также художественных особенностей. В дальнейшем изначальный дизайн претерпел определенные изменения, но основные его положения сохранились. Также, используя современные технологии, дизайнеры «Кинетики» и оружейники ЦНИИТочмаш разработали некоторые дополнительные устройства для «Удава». При этом были получены примечательные результаты.
Технические вопросы
К настоящему времени авторы проекта «Удав» опубликовали далеко не все сведения технического характера, но основные особенности пистолета уже понятны. Кроме того, известен примерный внешний вид изделия и параметры основных компонентов пистолетного комплекса. Все это позволяет делать различные оценки и строить прогнозы в отношении будущего проекта.
Проект «Удав» предусматривает изготовление самозарядного пистолета, основанного на хорошо известных и проверенных временем решениях. Это могло в известной мере упростить проектирование, но не исключило необходимость решения ряда конструкторских задач, связанных с применением относительно мощного патрона 9х21 мм. Изделие построено по классической схеме с Т-образной рамкой, включающей рукоятку, и подвижным кожухом затвора. При изготовлении изделия широко используются полимерные материалы. В частности, рукоятка и рамка в целом, как минимум, покрыты пластиком или даже полностью выполнены из него. Кожух затвора при этом остается полностью металлическим.
Нельзя не отметить любопытный внешний вид «Удава». Если на фотографиях весны и лета этого года фигурировал пистолет утилитарного вида без особых художественных изысков, то в октябре показали более интересный образец. Разные прототипы отличаются друг от друга формой основных деталей, эргономикой и, весьма вероятно, конструкцией внутренних механизмов. К примеру, одним из самых заметных отличий стала форма и глубина насечек на кожухе затвора.
Тип автоматики пистолета пока не уточнялся. Согласно некоторым источникам, используется система с качающимся стволом, в которой запирание осуществляется путем взаимодействия выступов ствола и окна выброса гильзы. Впрочем, сведения о возможности применения прибора бесшумной стрельбы могут противоречить таким версиям.
Пистолет оснащен ударно-спусковым механизмом двойного действия с курком, выступающим за пределы оружия. Управление огнем осуществляется традиционным спусковым крючком, прикрытым традиционной скобой. Более старые фотографии показывали, что в задней части подвижного кожуха находятся флажки предохранителя. Образец, показанный осенью, по какой-то причине не имел таких деталей. Более того, по его внешнему виду вообще нельзя было говорить о наличии неавтоматического предохранителя.
Подобно другим самозарядным пистолетам, «Удав» использует отъемные коробчатые магазины, помещаемые во внутреннюю шахту рукоятки. Магазин вмещает патроны 9х21 мм, но его емкость пока не уточнялась. Фиксация магазина осуществляется боковой кнопкой. Пистолет имеет затворную задержку, позволяющую быстрее подготовить его к стрельбе после опустошения магазина. Рычажок задержки находится на рамке слева, над спусковым крючком.
По всей видимости, пистолет «Удав» может иметь два варианта прицельных приспособлений схожего вида. Они включают мушку и целик простой конструкции, помещенные на кожухе. На базовой версии пистолета эти детали имеют небольшую высоту. Модификация, совместимая с глушителем, отличается увеличенной высотой прицельных приспособлений, что позволяет поднять линию прицеливания.
По сообщениям прессы, разработка глушителя для «Удава» осуществлялась при помощи автоматизированных систем проектирования. Опытное изделие изготовили с использованием технологии трехмерной печати. Получившаяся конструкция смогла решать свои задачи, но при этом весила всего десятки граммов. Кроме того, резко сократилась стоимость готового изделия.
Также возможно использование других аксессуаров. Для их установки на передней части рамки имеется планка-направляющая стандартных размеров. Ее предлагается использовать с фонарями, лазерными целеуказателями и другими приборами.
К сожалению, точные габариты и масса, а также боевые характеристики самозарядного пистолета «Удав» пока остаются неизвестными. Можно предполагать, что по боевым качествам он сопоставим с предыдущими системами под патрон 9х21 мм. В случае с пистолетом СПС / СР-1 такой патрон позволял получить начальную скорость пули около 400 м/с и дульную энергию более 600 Дж. В зависимости от типа патрона и пули, СПС с дистанции 50 м мог пробить бронежилет класса 3 или 3А. Насколько «Удав» похож на СПС с точки зрения тактико-технических характеристик – неизвестно.
Ближайшее будущее
Согласно сообщениям двухлетней давности, в самое ближайшее время пистолет «Удав» от ЦНИИТочмаш должен был выйти на государственные испытания. По всей видимости, такие планы были выполнены с некоторой задержкой, и потому перспективное оружие до сих пор не завершило все необходимые проверки. Тем не менее, как сообщалось в середине осени, государственные испытания пистолета завершатся уже в декабре. Таким образом, этот этап работ должен подходить к концу – если уже не закончился.
Министерство обороны пока не рассказывало о ходе испытаний пистолета «Удав» и не оглашало свои планы на него. По результатам нынешних проверок военным предстоит сделать окончательные выводы и решить, нужен ли им перспективный самозарядный пистолет под мощный патрон. Возможно, новости такого рода появятся в ближайшее время, и общественность узнает настоящие перспективы нового пистолета.
Пока же приходится полагаться только на ограниченный объем данных и собственные оценки. По всей видимости, изделие «Удав» представляет собой типичный современный самозарядный пистолет, однако от множества других образцов он отличается применением сравнительно мощного патрона 9х21 мм, дающего ему преимущества в боевых качествах. Также отличия можно найти в некоторых особенностях эргономики, проработанной промышленными дизайнерами. При этом внутренние механизмы «Удава» основываются на проверенных решениях, хотя и адаптированы к характерным нагрузкам мощного боеприпаса.
Какое решение примут военные, и какой будет дальнейшая судьба нового отечественного пистолета «Удав» – большой вопрос. В свете опубликованных данных этот образец выглядит неплохим современным оружием, способным найти свое место в войсках. Однако испытания на полигоне должны выявить сильные и слабые стороны пистолета, благодаря чему армия сможет принять взвешенное решение. Вполне возможна такая ситуация, при которой минусы пистолета не смогут перевесить плюсы.
Неоднозначной особенностью проекта следует считать применяемый патрон. Боеприпасы 9х21 мм были приняты на вооружение армии еще в 2003 году, однако так и не стали по-настоящему массовыми. Это было связано, в первую очередь, с недостаточным количеством оружия под них. Нельзя исключать, что «Удав» в итоге сможет изменить такую ситуацию, но пока применение «необычного» патрона выглядит, скорее, минусом. Что по этому поводу думает командование – возможно, станет известно позже.
Согласно новостям последних месяцев, уже в декабре министерство обороны должно завершить государственные испытания нового самозарядного пистолета. По результатам этих мероприятий будет принято решение о дальнейшей судьбе «Удава», а также о будущем пистолетов ПМ и ПЯ. Армии предстоит решить, нужно ли ей новое оружие, и станет ли этим новым образцом перспективная разработка от ЦНИИТочмаш.
По материалам сайтов:
http://ria.ru/
http://tass.ru/
http://iz.ru/
https://kalashnikov.ru/
https://modernfirearms.net/
http://bastion-opk.ru/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- "Российская газета" / rg.ru, "Калашников" / kalashnikov.ru
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