День работника органов безопасности
20 декабря в России отмечается День работника органов безопасности Российской Федерации. Это профессиональный праздник сотрудников органов Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, а также других специальных служб нашей страны. Сам праздничный день был установлен 20 декабря 1995 года указом президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина, однако задолго до этого решения разведчики и контрразведчики нашей страны отмечали его неофициально – как «день чекиста». Кстати, именно в этот день в 1958 году, ровно 60 лет назад, в Москве был открыт знаменитый памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому. Этот памятник на долгие годы стал символом советских спецслужб, а сейчас в стране всерьез говорят о необходимости его восстановления.
Почему именно день 20 декабря был выбран в качестве даты праздника? Ответ на этот вопрос прост и однозначен. Именно 20 декабря 1917 года был издан Декрет Совета народных комиссаров РСФСР об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК РСФСР. Инициировал создание ВЧК РСФСР лично Владимир Ильич Ленин, прекрасно понимавший необходимость в специальной структуре, которая бы отвечала за обеспечение безопасности молодого советского государства, за борьбу с контрреволюцией и вражеской агентурой.
Создавать новую спецслужбу советскому государству предстояло «с чистого листа» — все дореволюционные органы безопасности были расформированы, а их сотрудники либо эмигрировали или ушли в «белые», либо были арестованы или жили тихо, стремясь по минимуму привлекать к себе внимание. Тем не менее, за дело советские партийные руководители взялись с энтузиазмом.
Первым руководителем ВЧК РСФСР был назначен Феликс Эдмундович Дзержинский – один из самых влиятельных на тот момент большевиков, считавшийся, кроме всего прочего, человеком, кристально преданным революции. Как бы не относились к Феликсу Дзержинскому критики большевистской власти, но основателю ВЧК надо отдать должное – с созданием эффективно действующей спецслужбы он вполне справился, заложив основы для ее организации и дальнейшего развития.
Уже в самые первые месяцы после Октябрьской революции чекистам пришлось столкнуться с многочисленными врагами советской власти – от вражеских агентов и диверсантов до обычных бандитов. Гражданская война стала первым боевым крещением советских органов безопасности, а послевоенный период – этапом совершенствования основ деятельности. В 1920-е – 1930-е годы был заложен фундамент самой структуры органов безопасности, в которых создавались все новые и новые подразделения, отвечавшие за внешнюю разведку и контрразведку, правительственную связь и охрану высшего руководства страны, радиоперехват и дешифрование, борьбу с диверсиями и террором и политическую безопасность. Так, 20 декабря 1920 года, спустя три года после создания ВЧК, был организован Иностранный отдел (ИНО) ВЧК при НКВД РСФСР, отвечавший за ведение внешней разведки и разведывательные операции за пределами советского государства.
6 февраля 1922 года ВЧК была преобразована в Главное политическое управление (затем, после образования Союза ССР – Объединенное главное политическое управление) при НКВД. На определенный период руководство и органами государственной безопасности, и правоохранительными органами (милицией) оказалось в рамках одной структуры. В оперативном отношении милиция также оказалась в подчинении органов государственной безопасности, которые превратились в ключевой инструмент политического управления государством, главное «оружие» партии.
В 1934 году ОГПУ было преобразовано в Главное управление государственной безопасности (ГУГБ) в составе НКВД СССР. Тридцатые годы стали сложным периодом для отечественных органов безопасности. С одной стороны, время оставалось очень опасным для молодой советской державы – приходилось решать задачи по борьбе с вражескими шпионами, диверсантами, настоящими политическими противниками страны. Но была и обратная сторона деятельности органов, связанная с коллективизацией, партийными «чистками». Кстати, последние не обошли и весь руководящий аппарат органов государственной безопасности. Наркомы внутренних дел Григорий Ягода и Николай Ежов оба были арестованы и расстреляны. Не счесть высокопоставленных и не очень чекистов, которые в конце 1930-х годов безвестно сгинули в лагерях. Система очищалась от вредных элементов, но часто ее жертвами становились и невиновные люди.
Тем не менее, с партийными «чистками» было связано и формирование обновленных органов государственной безопасности. В марте 1941 года НКВД был разделен на собственно НКВД и Народный комиссариат государственной безопасности, которому предстояло отвечать за компетенцию бывшего ГУГБ, однако уже в июле того же года, после начала войны, они были слиты. Однако, уже в 1943 году структуру разделили вновь на НКВД и НКГБ СССР. В 1946 г. НКГБ СССР был преобразован в Министерство государственной безопасности Советского Союза.
Именно период 1940-х – начала 1950-х гг. сопровождался многочисленными организационными преобразованиями в системе органов госбезопасности. Например, в 1947 году внешнюю разведку передали специально созданному Комитету информации при Совмине СССР, в 1949 году вошедшему в состав Министерства иностранных дел, однако уже в 1952 году разведку вновь вернули в Министерство государственной безопасности.
Смерть Иосифа Сталина также оказала серьезнейшее влияние на судьбу органов безопасности. Во-первых, практически через день, 7 марта 1953 года, органы государственной безопасности включили в состав МВД СССР. Во-вторых, когда был смещен со своего поста и арестован Лаврентий Берия, органы подверглись «чистке» от «бериевской» команды. Ряд ближайших соратников Лаврентия Берия был расстрелян, другие приговорены к различным срокам лишения свободы или уволены из органов. Но фундаментальные изменения были связаны с созданием в 1954 году Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР. Эта структура на долгие 36 лет стала единственной советской спецслужбой, отвечавшей за самый широкий спектр направлений в сфере государственной безопасности.
В ведении КГБ оказались внешняя разведка, общая, военная и экономическая контрразведка, политическая безопасность, радиоперехват, шифрование и дешифрование, охрана высших должностных лиц советского государства, охрана государственной границы Советского Союза. Деятельность КГБ СССР была поставлена на самом высоком уровне.
Советская спецслужба очень высоко котировалась на мировом уровне, спокойно конкурируя со спецслужбами США и Великобритании, не говоря уже о спецслужбах других государств. Такому уровню способствовала и система тщательного отбора кадров, профессионального обучения разведчиков и контрразведчиков. Но были, разумеется, и проблемы. Так, в 1960-х – 1980-х гг. не столь малое количество сотрудников КГБ СССР перебежало за границу и стало работать против своего родного государства.
С другой стороны, органы госбезопасности были вынуждены выполнять функции политического сыска, борьбы с инакомыслием, часто занимаясь вопросами, в действительности не имевшими отношения к подлинной защите интересов страны. И, тем не менее, на наличие определенных проблем, все же большая часть военнослужащих КГБ СССР честно и самоотверженно служила своей родине.
Подвиги советских чекистов редко освещались в прессе в силу специфики деятельности. Исключением были пограничники, но это – отдельная тема. О подвигах разведчиков и контрразведчиков в послевоенный период предпочитали либо вообще молчать, либо подавали информацию в предельно сжатом и измененном виде.
История Комитета государственной безопасности СССР окончилась практически одновременно с историей самого Советского Союза. Поскольку КГБ СССР считался самой одиозной советской структурой, не было ничего удивительного в том, что его решили просто расформировать. К этому решению новые демократические власти активно подталкивали и внезапно записавшиеся в «друзья» России западные «партнеры».
Формально точку в истории КГБ поставил «августовский путч» 1991 года. Одним из активных участников ГКЧП был председатель КГБ СССР генерал армии Владимир Александрович Крючков – в ночь с 21 на 22 августа 1991 года он был арестован. Фигурантами уголовных дел стал первые заместители председателя КГБ Г.Е. Агеев и В.Ф. Грушко, заместитель председателя КГБ В.А. Пономарев, начальник 9-го ГУ КГБ Ю.С. Плеханов, его заместитель В.В. Генералов, начальник УКГБ по Москве и Московской области В.М. Прилуков. Своеобразным символом конца КГБ стал демонтаж восставшими москвичами памятника Феликсу Дзержинскому 22 августа 1991 года.
29 августа 1991 года на должность председателя КГБ СССР был назначен Вадим Викторович Бакатин, прежде занимавший должность министра внутренних дел СССР. Под его руководством КГБ СССР и прекратило свое существование 3 декабря 1991 года. Из состава КГБ были вычленены главные управления, преобразованные в несколько новых спецслужб. В жизни системы государственной безопасности страны началась новая, постсоветская эпоха. Она была связана с не менее драматическими событиями и потрясениями.
Начиная с 1990-х гг. российским органам безопасности пришлось столкнуться с целым рядом практически неизвестных в советское время явлений – наркобизнесом и наркомафией, массовой коррупцией в органах власти, организованной преступностью, терроризмом, политическим экстремизмом.
Соответственно, повысилась роль антитеррористических подразделений органов госбезопасности, а также структур, отвечающих за защиту конституционного строя. С другой стороны, очень важным направлением деятельности в условиях рыночной экономики стала борьба с экономической преступностью и коррупцией, в том числе в государственном аппарате, правоохранительной системе, вооруженных силах.
Сейчас в Российской Федерации три основные спецслужбы отвечают за безопасность нашей страны. Все они – преемники КГБ СССР и существовавших после его распада организаций. Во-первых, это Федеральная служба безопасности (ФСБ) – самая мощная и разветвленная структура, в ведении которой – контрразведка и военная контрразведка, экономическая безопасность и борьба с коррупцией, антитеррор и защита конституционного строя, охрана государственных границ России (после включения в состав ФСБ ФПС – Федеральной пограничной службы), борьба с особо опасными формами преступности, информационная безопасность. В органах ФСБ служат самые разные люди – от спецназовцев антитеррора до программистов высочайшего класса, от следователей и оперативников контрразведки до военнослужащих береговой охраны.
Вторая спецслужба – Служба внешней разведки – отвечает за внешнюю разведку, за безопасность интересов России за рубежом. Это – наследница славных традиций Первого Главного управления КГБ СССР. О деятельности СВР, по понятным причинам, мы слышим куда реже, чем о деятельности ФСБ, но это не значит, что результатов этой деятельности не видно, особенно сейчас, когда Запад развязал новую фазу «Холодной войны» против России.
Федеральная служба охраны РФ решает очень специфические задачи. В ее компетенции – не только охрана главы государства, главы правительства, других важнейших чиновников и правительственных объектов, но и правительственная связь, защита информации, содержание и эксплуатация президентских и правительственных объектов инфраструктуры. Кроме того, ФСО в рамках своих полномочий занимается антитеррористической деятельностью, оперативной работой. Поскольку в состав ФСО вошла большая часть упраздненного Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ), численность ФСО заметно выросла по сравнению с ельцинским периодом. Но, надо отдать должное, со своими обязанностями эта структура прекрасно справляется.
Таким образом, за более чем столетие своего существования органы безопасности СССР и России прошли сложный путь, сопровождавшийся многочисленными организационными трансформациями, человеческими потерями, ударами по репутации. Но они выполняли и выполняют свои очень сложные и опасные задачи по защите безопасности российского государства. Их служба не всегда известна нам, о ней ходят полуправдивые и откровенно лживые мифы и легенды, но она остается крайне значимой для страны. Ведь без органов безопасности не может существовать сколько-нибудь значительное государство, тем более, такое как Россия, да еще и в сложившейся мировой политической обстановке.
«Военное обозрение» поздравляет всех действующих и бывших (хотя «бывших чекистов не бывает») сотрудников органов безопасности России и Советского Союза с их профессиональным праздником. Честь и хвала тем, кто несет службу по защите государственных интересов, вечная память тем, кто отдал за Россию свою жизнь.
Почему именно день 20 декабря был выбран в качестве даты праздника? Ответ на этот вопрос прост и однозначен. Именно 20 декабря 1917 года был издан Декрет Совета народных комиссаров РСФСР об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК РСФСР. Инициировал создание ВЧК РСФСР лично Владимир Ильич Ленин, прекрасно понимавший необходимость в специальной структуре, которая бы отвечала за обеспечение безопасности молодого советского государства, за борьбу с контрреволюцией и вражеской агентурой.
Создавать новую спецслужбу советскому государству предстояло «с чистого листа» — все дореволюционные органы безопасности были расформированы, а их сотрудники либо эмигрировали или ушли в «белые», либо были арестованы или жили тихо, стремясь по минимуму привлекать к себе внимание. Тем не менее, за дело советские партийные руководители взялись с энтузиазмом.
Первым руководителем ВЧК РСФСР был назначен Феликс Эдмундович Дзержинский – один из самых влиятельных на тот момент большевиков, считавшийся, кроме всего прочего, человеком, кристально преданным революции. Как бы не относились к Феликсу Дзержинскому критики большевистской власти, но основателю ВЧК надо отдать должное – с созданием эффективно действующей спецслужбы он вполне справился, заложив основы для ее организации и дальнейшего развития.
Уже в самые первые месяцы после Октябрьской революции чекистам пришлось столкнуться с многочисленными врагами советской власти – от вражеских агентов и диверсантов до обычных бандитов. Гражданская война стала первым боевым крещением советских органов безопасности, а послевоенный период – этапом совершенствования основ деятельности. В 1920-е – 1930-е годы был заложен фундамент самой структуры органов безопасности, в которых создавались все новые и новые подразделения, отвечавшие за внешнюю разведку и контрразведку, правительственную связь и охрану высшего руководства страны, радиоперехват и дешифрование, борьбу с диверсиями и террором и политическую безопасность. Так, 20 декабря 1920 года, спустя три года после создания ВЧК, был организован Иностранный отдел (ИНО) ВЧК при НКВД РСФСР, отвечавший за ведение внешней разведки и разведывательные операции за пределами советского государства.
6 февраля 1922 года ВЧК была преобразована в Главное политическое управление (затем, после образования Союза ССР – Объединенное главное политическое управление) при НКВД. На определенный период руководство и органами государственной безопасности, и правоохранительными органами (милицией) оказалось в рамках одной структуры. В оперативном отношении милиция также оказалась в подчинении органов государственной безопасности, которые превратились в ключевой инструмент политического управления государством, главное «оружие» партии.
В 1934 году ОГПУ было преобразовано в Главное управление государственной безопасности (ГУГБ) в составе НКВД СССР. Тридцатые годы стали сложным периодом для отечественных органов безопасности. С одной стороны, время оставалось очень опасным для молодой советской державы – приходилось решать задачи по борьбе с вражескими шпионами, диверсантами, настоящими политическими противниками страны. Но была и обратная сторона деятельности органов, связанная с коллективизацией, партийными «чистками». Кстати, последние не обошли и весь руководящий аппарат органов государственной безопасности. Наркомы внутренних дел Григорий Ягода и Николай Ежов оба были арестованы и расстреляны. Не счесть высокопоставленных и не очень чекистов, которые в конце 1930-х годов безвестно сгинули в лагерях. Система очищалась от вредных элементов, но часто ее жертвами становились и невиновные люди.
Тем не менее, с партийными «чистками» было связано и формирование обновленных органов государственной безопасности. В марте 1941 года НКВД был разделен на собственно НКВД и Народный комиссариат государственной безопасности, которому предстояло отвечать за компетенцию бывшего ГУГБ, однако уже в июле того же года, после начала войны, они были слиты. Однако, уже в 1943 году структуру разделили вновь на НКВД и НКГБ СССР. В 1946 г. НКГБ СССР был преобразован в Министерство государственной безопасности Советского Союза.
Именно период 1940-х – начала 1950-х гг. сопровождался многочисленными организационными преобразованиями в системе органов госбезопасности. Например, в 1947 году внешнюю разведку передали специально созданному Комитету информации при Совмине СССР, в 1949 году вошедшему в состав Министерства иностранных дел, однако уже в 1952 году разведку вновь вернули в Министерство государственной безопасности.
Смерть Иосифа Сталина также оказала серьезнейшее влияние на судьбу органов безопасности. Во-первых, практически через день, 7 марта 1953 года, органы государственной безопасности включили в состав МВД СССР. Во-вторых, когда был смещен со своего поста и арестован Лаврентий Берия, органы подверглись «чистке» от «бериевской» команды. Ряд ближайших соратников Лаврентия Берия был расстрелян, другие приговорены к различным срокам лишения свободы или уволены из органов. Но фундаментальные изменения были связаны с созданием в 1954 году Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР. Эта структура на долгие 36 лет стала единственной советской спецслужбой, отвечавшей за самый широкий спектр направлений в сфере государственной безопасности.
В ведении КГБ оказались внешняя разведка, общая, военная и экономическая контрразведка, политическая безопасность, радиоперехват, шифрование и дешифрование, охрана высших должностных лиц советского государства, охрана государственной границы Советского Союза. Деятельность КГБ СССР была поставлена на самом высоком уровне.
Советская спецслужба очень высоко котировалась на мировом уровне, спокойно конкурируя со спецслужбами США и Великобритании, не говоря уже о спецслужбах других государств. Такому уровню способствовала и система тщательного отбора кадров, профессионального обучения разведчиков и контрразведчиков. Но были, разумеется, и проблемы. Так, в 1960-х – 1980-х гг. не столь малое количество сотрудников КГБ СССР перебежало за границу и стало работать против своего родного государства.
С другой стороны, органы госбезопасности были вынуждены выполнять функции политического сыска, борьбы с инакомыслием, часто занимаясь вопросами, в действительности не имевшими отношения к подлинной защите интересов страны. И, тем не менее, на наличие определенных проблем, все же большая часть военнослужащих КГБ СССР честно и самоотверженно служила своей родине.
Подвиги советских чекистов редко освещались в прессе в силу специфики деятельности. Исключением были пограничники, но это – отдельная тема. О подвигах разведчиков и контрразведчиков в послевоенный период предпочитали либо вообще молчать, либо подавали информацию в предельно сжатом и измененном виде.
История Комитета государственной безопасности СССР окончилась практически одновременно с историей самого Советского Союза. Поскольку КГБ СССР считался самой одиозной советской структурой, не было ничего удивительного в том, что его решили просто расформировать. К этому решению новые демократические власти активно подталкивали и внезапно записавшиеся в «друзья» России западные «партнеры».
Формально точку в истории КГБ поставил «августовский путч» 1991 года. Одним из активных участников ГКЧП был председатель КГБ СССР генерал армии Владимир Александрович Крючков – в ночь с 21 на 22 августа 1991 года он был арестован. Фигурантами уголовных дел стал первые заместители председателя КГБ Г.Е. Агеев и В.Ф. Грушко, заместитель председателя КГБ В.А. Пономарев, начальник 9-го ГУ КГБ Ю.С. Плеханов, его заместитель В.В. Генералов, начальник УКГБ по Москве и Московской области В.М. Прилуков. Своеобразным символом конца КГБ стал демонтаж восставшими москвичами памятника Феликсу Дзержинскому 22 августа 1991 года.
29 августа 1991 года на должность председателя КГБ СССР был назначен Вадим Викторович Бакатин, прежде занимавший должность министра внутренних дел СССР. Под его руководством КГБ СССР и прекратило свое существование 3 декабря 1991 года. Из состава КГБ были вычленены главные управления, преобразованные в несколько новых спецслужб. В жизни системы государственной безопасности страны началась новая, постсоветская эпоха. Она была связана с не менее драматическими событиями и потрясениями.
Начиная с 1990-х гг. российским органам безопасности пришлось столкнуться с целым рядом практически неизвестных в советское время явлений – наркобизнесом и наркомафией, массовой коррупцией в органах власти, организованной преступностью, терроризмом, политическим экстремизмом.
Соответственно, повысилась роль антитеррористических подразделений органов госбезопасности, а также структур, отвечающих за защиту конституционного строя. С другой стороны, очень важным направлением деятельности в условиях рыночной экономики стала борьба с экономической преступностью и коррупцией, в том числе в государственном аппарате, правоохранительной системе, вооруженных силах.
Сейчас в Российской Федерации три основные спецслужбы отвечают за безопасность нашей страны. Все они – преемники КГБ СССР и существовавших после его распада организаций. Во-первых, это Федеральная служба безопасности (ФСБ) – самая мощная и разветвленная структура, в ведении которой – контрразведка и военная контрразведка, экономическая безопасность и борьба с коррупцией, антитеррор и защита конституционного строя, охрана государственных границ России (после включения в состав ФСБ ФПС – Федеральной пограничной службы), борьба с особо опасными формами преступности, информационная безопасность. В органах ФСБ служат самые разные люди – от спецназовцев антитеррора до программистов высочайшего класса, от следователей и оперативников контрразведки до военнослужащих береговой охраны.
Вторая спецслужба – Служба внешней разведки – отвечает за внешнюю разведку, за безопасность интересов России за рубежом. Это – наследница славных традиций Первого Главного управления КГБ СССР. О деятельности СВР, по понятным причинам, мы слышим куда реже, чем о деятельности ФСБ, но это не значит, что результатов этой деятельности не видно, особенно сейчас, когда Запад развязал новую фазу «Холодной войны» против России.
Федеральная служба охраны РФ решает очень специфические задачи. В ее компетенции – не только охрана главы государства, главы правительства, других важнейших чиновников и правительственных объектов, но и правительственная связь, защита информации, содержание и эксплуатация президентских и правительственных объектов инфраструктуры. Кроме того, ФСО в рамках своих полномочий занимается антитеррористической деятельностью, оперативной работой. Поскольку в состав ФСО вошла большая часть упраздненного Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ), численность ФСО заметно выросла по сравнению с ельцинским периодом. Но, надо отдать должное, со своими обязанностями эта структура прекрасно справляется.
Таким образом, за более чем столетие своего существования органы безопасности СССР и России прошли сложный путь, сопровождавшийся многочисленными организационными трансформациями, человеческими потерями, ударами по репутации. Но они выполняли и выполняют свои очень сложные и опасные задачи по защите безопасности российского государства. Их служба не всегда известна нам, о ней ходят полуправдивые и откровенно лживые мифы и легенды, но она остается крайне значимой для страны. Ведь без органов безопасности не может существовать сколько-нибудь значительное государство, тем более, такое как Россия, да еще и в сложившейся мировой политической обстановке.
«Военное обозрение» поздравляет всех действующих и бывших (хотя «бывших чекистов не бывает») сотрудников органов безопасности России и Советского Союза с их профессиональным праздником. Честь и хвала тем, кто несет службу по защите государственных интересов, вечная память тем, кто отдал за Россию свою жизнь.
- Автор:
- Илья Полонский
- Использованы фотографии:
- sevoborona.info, pikabu.ru
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