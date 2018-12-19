Евросоюз в очередной раз пригрозил лишить Украину безвиза
Европа может лишить Украину безвизового режима. В случае невыполнения Киевом выдвинутых Еврокомиссией требований, безвизовый режим будет заморожен на неопределенное время, сообщается в опубликованном в Брюсселе ежегодном отчете Еврокомиссии, пишет украинское издание "Страна.ua".
Как сообщается, Еврокомиссия выявила на Украине множественные нарушения в соглашении о безвизовом режиме и выдвинула Киеву семь условий, неисполнение которых приведет к заморозке безвиза: в срочном порядке сократить число украинских граждан, нелегально проникающих в ЕС, реализовать программы по доведению до населения прав и обязанностей в рамках безвиза, отказаться от регулирования неправительственных организаций, обеспечить независимую и эффективную работу антикоррупционных структур, восстановить антикоррупционную прокуратуру, сделать "абсолютно прозрачную" и рабочую систему декларирования собственности государственных чиновников, повысить эффективность полиции и спецслужб в борьбе с организованной и киберпреступностью.
Невыполнение этих семи пунктов приведет к заморозке безвизового режима, пишет украинское издание.
В Европе отмечают, что в последнее время значительно возросло число нелегалов из Украины, которые активно участвуют в трансграничных организованных преступных сообществах. Кроме того, Украина является основной страной, осуществляющей транзитные поставки в Европу контрабандной продукции.
Это не первое предупреждение украинским властям по нарушению условий соглашения о безвизе. В 2017 год Киев получил сразу два предупреждения от Еврокомиссии и оба они касались коррупции в госструктурах страны и невозможностью борьбы с ними. Евросоюз также пригрозил Киеву заморозкой безвиза. С той поры прошел еще один год, а борьба с коррупцией на Украине все в том же состоянии. В этот раз Европа тоже ограничится только словами?
Как сообщается, Еврокомиссия выявила на Украине множественные нарушения в соглашении о безвизовом режиме и выдвинула Киеву семь условий, неисполнение которых приведет к заморозке безвиза: в срочном порядке сократить число украинских граждан, нелегально проникающих в ЕС, реализовать программы по доведению до населения прав и обязанностей в рамках безвиза, отказаться от регулирования неправительственных организаций, обеспечить независимую и эффективную работу антикоррупционных структур, восстановить антикоррупционную прокуратуру, сделать "абсолютно прозрачную" и рабочую систему декларирования собственности государственных чиновников, повысить эффективность полиции и спецслужб в борьбе с организованной и киберпреступностью.
Невыполнение этих семи пунктов приведет к заморозке безвизового режима, пишет украинское издание.
В Европе отмечают, что в последнее время значительно возросло число нелегалов из Украины, которые активно участвуют в трансграничных организованных преступных сообществах. Кроме того, Украина является основной страной, осуществляющей транзитные поставки в Европу контрабандной продукции.
Это не первое предупреждение украинским властям по нарушению условий соглашения о безвизе. В 2017 год Киев получил сразу два предупреждения от Еврокомиссии и оба они касались коррупции в госструктурах страны и невозможностью борьбы с ними. Евросоюз также пригрозил Киеву заморозкой безвиза. С той поры прошел еще один год, а борьба с коррупцией на Украине все в том же состоянии. В этот раз Европа тоже ограничится только словами?
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