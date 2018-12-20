Турция получит инструмент, которого нет у С-400. Босфорская уступка в угоду США
Нет ни малейшего сомнения в том, что в угоду собственным экономическим и военно-техническим выгодам действующее турецкое руководство во главе с непредсказуемым лидером Реджепом Эрдоганом готово скомкать и «бросить в топку» практически любые конфигурации добрососедских отношений со своими переднеазиатскими, а также евразийскими партнёрами. Именно такой вектор действий Анкары прослеживается сегодня в непростой оперативно-тактической ситуации на линии соприкосновения с охваченным боестолкновниями «идлибским плацдармом», где продолжают гибнуть российские военнослужащие (благодаря этому «плацдарму» турки получили отличный «теневой» рынок вооружений и полигон для тестирования новых концептов оружия и радиоэлектронного оборудования в боевых условиях).
Аналогичным образом обстоят дела с продажей украинским боевикам ударно-разведывательных БПЛА «Bayraktar TB2» накануне эскалации на Донбассе и на фоне безумного заявления секретаря СНБО «незалежной» Александра Турчинова «о способности ракетных подразделений ВСУ уничтожить Крымский мост». Данная сделка, являющаяся очередным «камнем в огород» армий ЛДНР и подразделений российской армии в ЮВО, могла быть одобрена турецкой стороной лишь в обмен на получение критических технологий в ракетостроительной отрасли, которые имеются в распоряжении специалистов КБ «Южное» (включая данные по проекту ОТРК «Гром-2»), а также в обмен на предоставленные технологии производства комплексов активной защиты «Дуплет» и »AKKOR Pulat» (лицензионная копия украинского КАЗ «Заслон-Л» доработанный концептуальный аналог советского КАЗ «Дождь»).
Ну и, конечно же, речь идёт о предоставлении Генштабом ВС Турции беспрепятственного доступа отдельным НК и корабельным ударным группировкам ОВМС НАТО в акваторию Чёрного моря даже в свете никем не скрываемой подготовки Киевом и Североатлантическим альянсом широкомасштабной эскалации сразу в двух морях и на донбасском ТВД. Уже сейчас с большой степенью вероятности можно утверждать, что в случае начала боевых действий в регионе Анкара целиком и полностью проигнорирует положение Конвенции Монтрё, предусматривающее блокирование проливов Босфор и Дарданеллы в период вовлечения в эскалацию черноморских стран. Нетрудно догадаться, что своеобразной «предоплатой» за отстранение Анкары от происходящего стало то самое возобновление выполнения контракта на поставку турецким ВВС малозаметных истребителей F-35A.
Данные моменты были более детально рассмотрены в нашем предыдущем обзоре. Информация же о срочном начале эвакуации Пентагоном практически всех войсковых и военно-гражданских структур США — от КМП и ССО до дипломатических представителей и спецпредставителей США по контактам с SDF — из Сирийской Арабской Республики (Рожава брошена на произвол судьбы перед турецким наступлением) лишь укрепляет нас во мнении, что ещё и курды стали отличной разменной монетой в американо-турецких переговорах для получения всеобъемлющих привилегий в Чёрном море.
Между тем утром 19 декабря ТАСС со ссылкой на источники в Пентагоне и внешнеполитическом ведомстве США сообщило дополнительные немаловажные детали «поощрения» турецкой стороны за действия в выгодном Вашингтону ключе. Очередным бонусом стало одобрение Госдепом США решения Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности (структура при Пентагоне) на поставку турецкой стороне как минимум четырёх модернизированных батарей ЗРК «Patriot PAC-2/3» в составе 4 усовершенствованных многофункциональных РЛС AN/MPQ-65 сантиметрового G-диапазона волн, 10 мачтовых антенн OE-349 AMG («Antenna Mast Group»), предназначенных для объединения удалённых друг от друга батарей ЗРК в сетецентрические зенитно-ракетные бригады посредством защищённого радиоканала обмена данными УВЧ-диапазона (470—862 МГц), 20 пусковых установок M903, а также 80 зенитных управляемых ракет дальнего радиуса MIM-104E (GEM-T) и 60 MIM-104F PAC-3MSE.
Основные технологические параметры радара AN/APG-65 (скорость сопровождаемой цели в 7800 км/ч, пропускная способность в 125 целей, дальность обнаружения цели с ЭПР 0,1 кв. м — порядка 80 км, целевая канальность — 8 одновременно перехватываемых целей) нам давно известны и не сильно отличаются от возможностей радара подсвета AN/MPQ-53 ранней модификации (за исключением помехозащищённости и производительности микропроцессорной элементной базы). А вот ракеты-перехватчики стоит рассмотреть более детально.
Зенитные ракеты MIM-104E представляют собой усовершенствованную модификацию MIM-104C c обновлённым программным обеспечением полуактивной радиолокационной ГСН и осколочно-фугасной БЧ с оптимизацией сектора разлёта осколков (аналогичная методика воплощена в российских ЗУР семейства 48Н6Е2/ДМ комплексов С-300ПМУ-2 и С-400 «Триумф» для увеличения эффективности перехвата оперативно-тактических баллистических ракет). Учитывая тот факт, что ЗУР MIM-104E GEM-T имеют дальность порядка 160—200 км, их применение в боекомплектах закупленных турецким правительством «Пэтриотов» не обеспечит ровно никаких преимуществ перед закупленными у «Рособоронэкспорта» комплексами С-400 «Триумф», поскольку ЗУР 48Н6ДМ имеет дальность перехвата порядка 250 км при более высокой скорости полёта (9000 км/ч против 6000 км/ч у GEM-T) и скорости перехватываемой цели (4800 м/с против 2200 м/с).
Другое дело — противоракета MIM-104F PAC-3MSE. Несмотря на аналогичную собственную скорость полёта и скорость поражаемой цели, она способна уничтожать баллистические и аэродинамические объекты методом кинетического поражения (прямого попадания), названного западными специалистами «hit-to-kill». Для этого необходима хирургическая точность на подлётном участке траектории, которая достигается наличием активной радиолокационной ГСН миллиметрового Ka-диапазона, а также «поясного» блока газодинамических рулей в передней части MIM-104F. Также АРГСН и газодинамический блок позволяют ракете-перехватчику более успешно противостоять высокоманевренным крылатым ракетам, скрывающимся от МРЛС AN/MPQ-65 за возвышенностями рельефа местности или радиогоризонтом. Наше МКБ «Факел» по сей день не довело до ума аналогичные ЗУР 9М96Е2/ДМ, а поэтому «четырёхсотки» (и в экспортной модификации, и в варианте для ВКС России) неспособны уничтожать загоризонтные цели либо объекты, маневрирующие с перегрузками более 20—25G.
Именно в связи с отсутствием в боекомплектах С-400 «кинетических» ЗУР 9М96Е2 турецкий Генштаб уже достаточно давно положил глаз на «Patriot PAC-3MSE» и в итоге добился поставленной цели, умело манипулируя крайне выгодным географическим положением в регионе и уникальной возможностью регулирования морского трафика между Средиземным и Чёрным морями. Но и от С-400 турецкая сторона отказываться не торопится, ведь больший радиус действия ракет 48Н6ДМ, в 2,5 раза более высокие энергетические параметры радара наведения 92Н6Е и возможность уничтожения целей со скоростями до 17280 км/ч открывают перед турецкой армией гораздо более широкие возможности в построении не только зонально-объектовой, но и региональной ПРО. Вся же печаль сего действа заключается в том, что в роли обведённой вокруг пальца стороны снова остаёмся мы.
Источники информации:
https://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/3-01-11/ch5.htm
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c300pmu2/c300pmu2.shtml
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/patriot/patriot.shtml
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/erint/erint.shtml
http://deita.ru/ru/news/krymskij-most-grozyat-unichtozhit-raketami/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3096820
Аналогичным образом обстоят дела с продажей украинским боевикам ударно-разведывательных БПЛА «Bayraktar TB2» накануне эскалации на Донбассе и на фоне безумного заявления секретаря СНБО «незалежной» Александра Турчинова «о способности ракетных подразделений ВСУ уничтожить Крымский мост». Данная сделка, являющаяся очередным «камнем в огород» армий ЛДНР и подразделений российской армии в ЮВО, могла быть одобрена турецкой стороной лишь в обмен на получение критических технологий в ракетостроительной отрасли, которые имеются в распоряжении специалистов КБ «Южное» (включая данные по проекту ОТРК «Гром-2»), а также в обмен на предоставленные технологии производства комплексов активной защиты «Дуплет» и »AKKOR Pulat» (лицензионная копия украинского КАЗ «Заслон-Л» доработанный концептуальный аналог советского КАЗ «Дождь»).
Ну и, конечно же, речь идёт о предоставлении Генштабом ВС Турции беспрепятственного доступа отдельным НК и корабельным ударным группировкам ОВМС НАТО в акваторию Чёрного моря даже в свете никем не скрываемой подготовки Киевом и Североатлантическим альянсом широкомасштабной эскалации сразу в двух морях и на донбасском ТВД. Уже сейчас с большой степенью вероятности можно утверждать, что в случае начала боевых действий в регионе Анкара целиком и полностью проигнорирует положение Конвенции Монтрё, предусматривающее блокирование проливов Босфор и Дарданеллы в период вовлечения в эскалацию черноморских стран. Нетрудно догадаться, что своеобразной «предоплатой» за отстранение Анкары от происходящего стало то самое возобновление выполнения контракта на поставку турецким ВВС малозаметных истребителей F-35A.
Данные моменты были более детально рассмотрены в нашем предыдущем обзоре. Информация же о срочном начале эвакуации Пентагоном практически всех войсковых и военно-гражданских структур США — от КМП и ССО до дипломатических представителей и спецпредставителей США по контактам с SDF — из Сирийской Арабской Республики (Рожава брошена на произвол судьбы перед турецким наступлением) лишь укрепляет нас во мнении, что ещё и курды стали отличной разменной монетой в американо-турецких переговорах для получения всеобъемлющих привилегий в Чёрном море.
Между тем утром 19 декабря ТАСС со ссылкой на источники в Пентагоне и внешнеполитическом ведомстве США сообщило дополнительные немаловажные детали «поощрения» турецкой стороны за действия в выгодном Вашингтону ключе. Очередным бонусом стало одобрение Госдепом США решения Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности (структура при Пентагоне) на поставку турецкой стороне как минимум четырёх модернизированных батарей ЗРК «Patriot PAC-2/3» в составе 4 усовершенствованных многофункциональных РЛС AN/MPQ-65 сантиметрового G-диапазона волн, 10 мачтовых антенн OE-349 AMG («Antenna Mast Group»), предназначенных для объединения удалённых друг от друга батарей ЗРК в сетецентрические зенитно-ракетные бригады посредством защищённого радиоканала обмена данными УВЧ-диапазона (470—862 МГц), 20 пусковых установок M903, а также 80 зенитных управляемых ракет дальнего радиуса MIM-104E (GEM-T) и 60 MIM-104F PAC-3MSE.
Основные технологические параметры радара AN/APG-65 (скорость сопровождаемой цели в 7800 км/ч, пропускная способность в 125 целей, дальность обнаружения цели с ЭПР 0,1 кв. м — порядка 80 км, целевая канальность — 8 одновременно перехватываемых целей) нам давно известны и не сильно отличаются от возможностей радара подсвета AN/MPQ-53 ранней модификации (за исключением помехозащищённости и производительности микропроцессорной элементной базы). А вот ракеты-перехватчики стоит рассмотреть более детально.
Зенитные ракеты MIM-104E представляют собой усовершенствованную модификацию MIM-104C c обновлённым программным обеспечением полуактивной радиолокационной ГСН и осколочно-фугасной БЧ с оптимизацией сектора разлёта осколков (аналогичная методика воплощена в российских ЗУР семейства 48Н6Е2/ДМ комплексов С-300ПМУ-2 и С-400 «Триумф» для увеличения эффективности перехвата оперативно-тактических баллистических ракет). Учитывая тот факт, что ЗУР MIM-104E GEM-T имеют дальность порядка 160—200 км, их применение в боекомплектах закупленных турецким правительством «Пэтриотов» не обеспечит ровно никаких преимуществ перед закупленными у «Рособоронэкспорта» комплексами С-400 «Триумф», поскольку ЗУР 48Н6ДМ имеет дальность перехвата порядка 250 км при более высокой скорости полёта (9000 км/ч против 6000 км/ч у GEM-T) и скорости перехватываемой цели (4800 м/с против 2200 м/с).
Другое дело — противоракета MIM-104F PAC-3MSE. Несмотря на аналогичную собственную скорость полёта и скорость поражаемой цели, она способна уничтожать баллистические и аэродинамические объекты методом кинетического поражения (прямого попадания), названного западными специалистами «hit-to-kill». Для этого необходима хирургическая точность на подлётном участке траектории, которая достигается наличием активной радиолокационной ГСН миллиметрового Ka-диапазона, а также «поясного» блока газодинамических рулей в передней части MIM-104F. Также АРГСН и газодинамический блок позволяют ракете-перехватчику более успешно противостоять высокоманевренным крылатым ракетам, скрывающимся от МРЛС AN/MPQ-65 за возвышенностями рельефа местности или радиогоризонтом. Наше МКБ «Факел» по сей день не довело до ума аналогичные ЗУР 9М96Е2/ДМ, а поэтому «четырёхсотки» (и в экспортной модификации, и в варианте для ВКС России) неспособны уничтожать загоризонтные цели либо объекты, маневрирующие с перегрузками более 20—25G.
Именно в связи с отсутствием в боекомплектах С-400 «кинетических» ЗУР 9М96Е2 турецкий Генштаб уже достаточно давно положил глаз на «Patriot PAC-3MSE» и в итоге добился поставленной цели, умело манипулируя крайне выгодным географическим положением в регионе и уникальной возможностью регулирования морского трафика между Средиземным и Чёрным морями. Но и от С-400 турецкая сторона отказываться не торопится, ведь больший радиус действия ракет 48Н6ДМ, в 2,5 раза более высокие энергетические параметры радара наведения 92Н6Е и возможность уничтожения целей со скоростями до 17280 км/ч открывают перед турецкой армией гораздо более широкие возможности в построении не только зонально-объектовой, но и региональной ПРО. Вся же печаль сего действа заключается в том, что в роли обведённой вокруг пальца стороны снова остаёмся мы.
Источники информации:
https://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/3-01-11/ch5.htm
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c300pmu2/c300pmu2.shtml
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/patriot/patriot.shtml
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/erint/erint.shtml
http://deita.ru/ru/news/krymskij-most-grozyat-unichtozhit-raketami/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3096820
- Автор:
- Евгений Даманцев
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