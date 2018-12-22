Begleitpanzer 57. Боевая машина поддержки пехоты Бундесвера

Begleitpanzer 57

БМП Marder 1A3

Begleitpanzer 57

Источники информации:

https://zen.yandex.ru/kitchenmag

http://tankistador.ru/begleitpanzer-57.html

http://alternathistory.com/begleitpanzer-57mm-nemetskij-istrebitel-bmpshek

Материалы из открытых источников

В 1966 году в Советском Союзе на свет появилась революционная боевая машина – БМП-1. Эта гусеничная боевая машина пехоты отличалась наличием достаточно мощного вооружения, состоящего из 73-мм гладкоствольной пушки 2А28 «Гром», спаренной с 7,62-мм пулеметом ПКТ, и ПТУР «Малютка». Данный комплекс вооружения превосходил возможности аналогичных боевых машин других стран, помимо всего прочего советская БМП была еще и плавающей. Появление в СССР новой боевой машины заставило страны, расположенные по другую сторону «железного занавеса», искать адекватные варианты ответа.Уже спустя три года в ФРГ был собран первый прототип собственной гусеничной БМП – Marder («Куница»). Разработка данной боевой машины велась в Западной Германии с 1966 по 1969 год специалистами компании Rheinmetall AG по заказу Бундесвера. Данная модель БМП серийно производилась в ФРГ до 1975 года, за это время на заводах компании Rheinmetall было собрано порядка трех тысяч боевых машин данного типа. На момент принятия на вооружение БМП Marder по параметрам защищенности превосходила все известные боевые машины данного класса и обладала высокой скоростью передвижения по пересеченной местности. Эти качества позволяли эффективно использовать БМП совместно с германскими основными боевыми танками Leopard 1 и Leopard 2 в составе отдельных ударных групп. Однако у «Куницы» был свой недостаток – сравнительно слабое вооружение, которое было представлено лишь 20-мм автоматической пушкой RH 202, спаренной с 7,62-мм пулеметом MG3.Лишь в 1977 году вооружение БМП Marder 1 (цифра «1» в названии данной боевой машины появилась с 1985 года) было дополнено ПТУР «Milan». До этого момента в ФРГ велась проработка различных проектов боевой машины, которая обладала бы более мощным вооружением и могла эффективно уничтожать советские БМП-1 на любых реальных дистанциях боя. Новая боевая машина должна была заполнить собой и нишу легких танков, которые практически полностью сошли со сцены после завершения Второй мировой войны.К примеру, в ФРГ в середине 1960-х годов были остановлены работы по созданию легкого танка Ru 251. Несмотря на отличную динамику и компактные размеры, орудие данного танка было признано недостаточным, чтобы эффективно противостоять существующим образцам советской бронетехники. Более жизнеспособной немецким конструкторам казалась концепция довооруженной БМП. Так появилась идея создать танк сопровождения на базе существующей уже в ФРГ гусеничной БМП «Мардер».Новая боевая машина получила обозначение Begleitpanzer 57, где число «57» обозначало калибр используемого артиллерийского орудия, а Begleitpanzer буквально переводилось с немецкого языка, как «танк сопровождения». Также данная боевая машина была известна под аббревиатурой AIFSV – Armored Infantry Fire Support Vehicle (бронированная машина огневой поддержки пехоты). Новая боевая машина создавалась в частном порядке инженерами компаний Thyssen-Henschel и Bofors без участия государственного заказчика и Бундесвера. Представители данных компаний полагали, что создаваемая ими боевая машина отвечает веяниям времени. По их мнению, танк поддержки пехоты мог занять собственную нишу на рынке бронетехники. Созданный ими танк поддержки был построен на базе БМП Marder, машина была создана в единственном экземпляре. Прототип Begleitpanzer 57, классифицированный как AIFSV, впервые был представлен военным в ноябре 1977 года.Принятая на вооружение через три года после появления БМП-1 германская боевая машина пехоты «Мардер» получилась не только самой защищенной машиной в своем классе, но и самой тяжелой среди серийных БМП, ее вес достигал 28,2 тонн, что было сравнимо с весом среднего танка, если руководствоваться классификацией конца Второй мировой войны. Позднее в рамках модернизации до уровня Marder 1A3 ее вес увеличился до 33,5 тонн, что было предельным значением для выбранного двигателя и имеющегося шасси без заметного снижения подвижности. Высокая защищенность БМП соответствовала взглядам Бундесвера на требования к боевым машинам данного класса, одновременно существенно снижая авиатранспортабельные возможности машины и делая невозможным преодоление водных преград без проведения специальной подготовки.Компоновка данной боевой машины пехоты была нацелена на обеспечение максимальной защиты экипажа и десанта и наиболее удобный и безопасный процесс посадки/высадки десанта в реальных боевых условиях. Впереди с правой стороны корпуса был расположен моторно-трансмиссионный отсек, слева от него располагалось место механика-водителя, позади мехвода находилось боевое отделение с вращающейся двухместной башней (места командира БМП и наводчика), за ними располагалось десантное отделение, где могли поместиться 7 стрелков со всем вооружением: шесть сидели по бортам боевой машины по три в ряд, седьмой – унтер-офицер (командир десантной группы) сидел по оси машины спиной по ходу движения, управляя кормовым пулеметом. Для высадки и посадки десанта использовалась расположенная в корме дверь-аппарель с гидравлическим приводом.Именно данный корпус и шасси без существенных изменений перекочевали на новую боевую машину Begleitpanzer 57. Таким образом, корпус обеспечивал надежную противопульную защиту экипажа и десанта. В лобовой части корпуса толщина брони достигала 20 мм (установлена под углом 75 градусов). Лобовое бронирование было в состоянии выдержать попадание 20-мм БОПС с расстояния в 0 метров (стрельба в упор) и 25-мм БОПС с дистанции 200 метров. Бронирование корпуса и кормы было слабее, но было в состоянии обеспечить защиту от советских 14,5-мм бронебойных пуль Б-32.Силовая установка также досталась в наследство от «Мардера». Танк поддержки пехоты приводил в движение дизельный двигатель MTU MB 833 Ea-500 компании «Даймлер-Бенц», он развивал максимальную мощность 600 л.с. Трансмиссия и двигатель, расположенные в лобовой части, обеспечивали экипажу боевой машины дополнительную защиту. Соответственно передние колеса были ведущими, задние – направляющими. Всего в торсионной подвеске Begleitpanzer 57 было использовано 6 опорных катков. Расчетная скорость БМП достигала 75 км/ч, это несколько превышало динамические характеристики бронемашины поддержки пехоты (около 70 км/ч), так как ее масса увеличилась практически на пять тонн.По замыслу разработчиков, новая боевая машина, созданная на базе «Мардера», предназначалась для ведения разведки и огневой поддержки своей пехоты в противостоянии с любыми советскими БМП и БТР. Для того чтобы не отвлекать на эти цели дорогостоящие и гораздо более мощные «Леопарды», немецкие конструкторы установили на шасси БМП новую низкопрофильную башню ассиметричной формы с 57-мм автоматическим орудием Bofors под внушительный снаряд 57x438R. Данная башня пришла на смену родной башенке с 20-мм автоматической пушкой.Именно в боевом модуле было главное отличие Begleitpanzer 57 от своего прародителя. Боевой модуль танка поддержки пехоты представлял собой небольшую командирскую башенку и основное вооружение, которое было установлено с правой стороны от нее. Основным орудием стала мощная 57-мм автоматическая пушка Bofors L/70 Mk.1, обладавшая скорострельностью 200 выстрелов в минуту. Начальная скорость бронебойных снарядов данного орудия составляла 1020 м/с. Этого было достаточно, чтобы бороться со всеми существующими образцами легкой бронетехники противника. Такие снаряды представляли серьезную угрозу и для танков при попадании в борта корпуса или корму, не говоря уже о поражении гусениц, ходовой части, приборов наблюдения и повреждения вынесенных за броневой корпус систем. С орудием был спарен 7,62-мм пулемет MG-3, единый пулемет, являющийся модернизацией знаменитого MG-42.Пушка Bofors L/70 Mk.1 входила в состав шведской универсальной корабельной артиллерийской установки, наличие ствола длиной 70 калибров (4577 мм) обеспечивало орудию отличные баллистические характеристики. Орудие имело ствол с воздушным охлаждением, клиновый затвор с электрическим спуском, гидравлический тормоз отката и пружинный накатник. Живучесть ствола оценивалась более чем в 4000 выстрелов. Бронепробиваемости 57-мм бронебойного снаряда было достаточно, чтобы поражать БМП-1 в любые проекции на любых дистанциях боя.Максимальные углы вертикального наведения 57-мм пушки составляли 8 градусов вниз и 45 градусов вверх. Так как автоматическая пушка была расположена вне обитаемого объема башни, при подъеме ствола вверх казенная часть опускалась вглубь башни, а при опускании – возвышалась над ней. Боекомплект орудия составлял 96 выстрелов и включал в себя как бронебойные, так и осколочно-фугасные снаряды. Экипаж боевой машины состоял из трех человек – командира, наводчика и механика-водителя. Первые два размещались в башенном боевом модуле: слева находился люк командира, справа – люк наводчика, место мехвода находилось в левой передней части корпуса. В распоряжении командира находился стабилизированный круглый перископ для наблюдения за местностью, в распоряжении наводчика помимо телескопических приборов наблюдения имелся тепловизор и лазерный дальномер.Артиллерийско-пулеметное вооружение машины дополняла пусковая установка ПТУР BGM-71B TOW, расположенная с правой стороны башни. Ракета, выпущенная из этой установки, уверенно пробивала до 430 мм гомогенной брони. Боекомплект Begleitpanzer 57 состоял из 6 противотанковых ракет. Наличие на борту ПТУР TOW позволяло уверенно бороться и с танками противника. При этом замену ракет экипаж мог производить, не покидая защищенного броней пространства. После пуска ракеты, контейнер пусковой установки становился в горизонтальное положение вплотную к небольшому круглому лючку в крыше башни, через который осуществлялся процесс заряжания установки ракетами, которые хранились внутри корпуса.Испытания танка поддержки Begleitpanzer 57 продолжались в ФРГ до 1978 года. К надежности представленного образца претензий у военных не было, однако роль машины на поле боя оставалась для них не до конца понятной. Машина теряла десантное отделение, при этом для разведывательной ее вооружение было избыточным. Для борьбы с основными боевыми танками противника 57-мм орудия было недостаточно, а пусковую установку для ПТУР TOW можно было установить и на обычной БМП Marder, что и было сделано в дальнейшем. Из-за отсутствия интереса со стороны потенциальных покупателей Begleitpanzer 57 так и остался боевой машиной, выпущенной в единственном экземпляре.