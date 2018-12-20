Берлин заявил о необходимости вернуть из России культурные "трофеи"
Германия обратилась к России с заявлением о реституции. Речь идёт о немецкой инициативе, которая, по сути, заключается в возвращении трофеев (это термин самих немцев), добытых в годы Великой Отечественной войны после вхождения Красной армии на территорию Третьего Рейха. О немецкой инициативе рассказывает газета «Известия».
На самом деле, это далеко не первое заявление Берлина о «необходимости реституции». Пока речь идёт исключительно о культурных ценностях, но самом деле любая реституция может стать прецедентом. С таким же энтузиазмом Берлин завтра начнёт заявлять не только о необходимости возврата культурных ценностей, но и о передаче под юрисдикцию Германии, например, Калининградской области.
В «Известиях» приводится заявление спецпредставителя президента РФ Владимира Путина экс-министра культуры Михаила Швыдкого. Он отметил, что Москва не будет обсуждать вопрос возвращения культурных ценностей до нормализации отношений с Берлином. Швыдкой отметил, что между странами сегодня фактически нет атмосферы доверия и диалога.
О каких ценностях идёт речь? В частности, это находки немецкого исследователя Генриха Шлимана и так называемый Эберсвальдский клад, также это большое количество украшений эпохи средневековья.
Сама постановка вопроса о возвращении ценностей страной, войска которой в своё время разграбляли советские земли, музеи, рушили памятники архитектуры, выглядит откровенно неуместной. Однако в Берлине до сих пор считают, что Россия должна «всё вернуть», при этом против России продолжают ужесточать санкции.
На самом деле, это далеко не первое заявление Берлина о «необходимости реституции». Пока речь идёт исключительно о культурных ценностях, но самом деле любая реституция может стать прецедентом. С таким же энтузиазмом Берлин завтра начнёт заявлять не только о необходимости возврата культурных ценностей, но и о передаче под юрисдикцию Германии, например, Калининградской области.
В «Известиях» приводится заявление спецпредставителя президента РФ Владимира Путина экс-министра культуры Михаила Швыдкого. Он отметил, что Москва не будет обсуждать вопрос возвращения культурных ценностей до нормализации отношений с Берлином. Швыдкой отметил, что между странами сегодня фактически нет атмосферы доверия и диалога.
О каких ценностях идёт речь? В частности, это находки немецкого исследователя Генриха Шлимана и так называемый Эберсвальдский клад, также это большое количество украшений эпохи средневековья.
Сама постановка вопроса о возвращении ценностей страной, войска которой в своё время разграбляли советские земли, музеи, рушили памятники архитектуры, выглядит откровенно неуместной. Однако в Берлине до сих пор считают, что Россия должна «всё вернуть», при этом против России продолжают ужесточать санкции.
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