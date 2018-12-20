США вводят новые антироссийские санкции и частично снимают действующие
Министерство финансов США расширило перечень антироссийских санкций. Под американские ограничения попали ещё 18 граждан России, включая 15 сотрудников Главного разведывательного управления (ГУ ГШ ВС РФ).
Так, под антироссийскими санкциями оказались Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых на Западе называют сотрудниками ГРУ и «отравителями Скрипалей». Якобы это те самые Петров с Бошировым.
Дополнительно под американские санкции попали сразу несколько российских средств массовой информации. Речь идёт о таких СМИ как ФАН, «Невские новости», «Экономика сегодня» и usareally.com.
В новом санкционном списке оказалась и сотрудница компании Project Lakhta Елена Хусяйнова. В США заявили о якобы причастности этого человека к "вмешательству в промежуточные выборы". Минфин США утверждает, что Елена Хусяйнова, как главбух указанной компании, получала средства на продвижение материалов, "оказывающих давление на американских избирателей". А на российских избирателей США, стало быть, никакого давления оказать посредством подконтрольных СМИ никогда не пытались?..
В то же время из американского финансового ведомства приходят сообщения о частичной отмене антироссийских санкций. Так, до конца января будущего года Минфин Соединённых Штатов собирается снять санкции, введённые в отношении таких компаний как En+, Русал, "Евросибэнерго". При этом в отношении самого Олега Дерипаски санкции продолжат действовать.
Можно констатировать, что эти игрища с санкциями стали визитной карточкой политики США. Санкционные пакеты Вашингтон пытается использовать в первую очередь для устранения конкуренции во всех сферах, в том числе в сфере СМИ.
Так, под антироссийскими санкциями оказались Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых на Западе называют сотрудниками ГРУ и «отравителями Скрипалей». Якобы это те самые Петров с Бошировым.
Дополнительно под американские санкции попали сразу несколько российских средств массовой информации. Речь идёт о таких СМИ как ФАН, «Невские новости», «Экономика сегодня» и usareally.com.
В новом санкционном списке оказалась и сотрудница компании Project Lakhta Елена Хусяйнова. В США заявили о якобы причастности этого человека к "вмешательству в промежуточные выборы". Минфин США утверждает, что Елена Хусяйнова, как главбух указанной компании, получала средства на продвижение материалов, "оказывающих давление на американских избирателей". А на российских избирателей США, стало быть, никакого давления оказать посредством подконтрольных СМИ никогда не пытались?..
В то же время из американского финансового ведомства приходят сообщения о частичной отмене антироссийских санкций. Так, до конца января будущего года Минфин Соединённых Штатов собирается снять санкции, введённые в отношении таких компаний как En+, Русал, "Евросибэнерго". При этом в отношении самого Олега Дерипаски санкции продолжат действовать.
Можно констатировать, что эти игрища с санкциями стали визитной карточкой политики США. Санкционные пакеты Вашингтон пытается использовать в первую очередь для устранения конкуренции во всех сферах, в том числе в сфере СМИ.
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