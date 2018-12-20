В DARPA сообщили, какой вид войск США последним получит боевые лазеры

Проще говоря, они очень массивные. Выработка энергии для генерации лазерного импульса необходимой мощности, а также охлаждение всей системы – всё это лишний вес. В связи с этим средства нашей авиации будут последними из тех, которые получат боевой лазер в качестве вооружения.

DARPA работает на технологии твердотельного волоконного лазера, когда небольшие киловаттные волокна объединяются с целью получения более мощного пучка.

В кино всегда проще. Но, думаю, что нечто подобное мы представим в течение ближайших 10 лет.