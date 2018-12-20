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Турчинов "объяснил", почему военное положение ввели на 5-й год войны

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Секретарь СНБО Украины в интервью "ВВС News Україна" рассказал журналистам не только о готовности открывать огонь по российским кораблям и Крымскому мосту и не только о подготовке к новому «прорыву» из Чёрного в Азовское море, но и о том, почему военное положение в стране введено только сейчас.

Турчинов "объяснил", почему военное положение ввели на 5-й год войны



У Александра Турчинова поинтересовались, как вышло, что Украина говорит о войне уже более четырёх лет, а военное положение до сих пор не вводилось.

Турчинов на это заявил, что в течение 4-х с лишним лет шла «гибридная война», а после событий в районе Керченского пролива «Россия атаковала украинских военных при полных признаках своей ответственности».

Турчинов в интервью объявил, что военное положение на пятый год войны введено, так как «Россия подтвердила акт агрессии в Чёрном море», а также «подтвердила опознавательные знаки».

Турчинов:
По украинскому закону, в случае военной агрессии вводится военное положение.


Удивительная попытка оправдаться… По логике Турчинова, можно годами кричать о ведении войны, но при этом не вводить военное положение только потому, что Киев не разобрался в опознавательных знаках «противника».

Ответ Турчинова, на самом деле, предельно понятен. Не мог же он сообщить украинскому филиалу британского СМИ (британских спецслужб) о том, что военное положение не вводилось исключительно по той причине, что Киев опасался перекрытия кредитного вентиля и нового майдана. И как только от МВФ было получено подтверждение того, что транш поступит до конца года, Порошенко и пошёл на провокацию в Керченском проливе.

Напомним, что ранее украинским властям, утвердившим военное положение, на самой Украине посоветовали либо воевать, либо снять камуфляж, а не прикрывать свои политические интересы режимом ВП, введённым «почему-то» не по всей стране.

А в ответ на слова Турчинова в интервью "Би-Би-Си" украинские пользователи заметили:
Война гибридная, теперь и военное положение тоже какое-то гибридное.
Использованы фотографии:
СНБО Украины
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