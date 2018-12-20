Вьетнамские рыбаки "поймали" торпеду китайского производства

Во вьетнамских СМИ опубликованы материалы, в которых говорится, что рыбакам одной из деревень провинции Фуйен достался крайне необычный улов. Заявлено, что к ним в сети попала торпеда китайского производства.СМИ Вьетнама утверждают, что ранее Китай никогда не демонстрировал такие торпеды, а потому «она крайне интересна с точки зрения реализованных на ней технологий».Обращает на себя внимание тот факт, что торпеда была «выловлена» в целости и сохранности – на ней не видно сколько-нибудь серьёзных повреждений.Теперь во Вьетнаме пытаются выяснить, какому именно флоту торпеда принадлежала – ВМС Вьетнама или ВМС НОАК. Склоняются к первому варианту и «потере» торпеды в ходе учений вьетнамских военно-морских сил. По некоторым данным, ВМС страны в своё время закупили определённое количество таких торпед у КНР. Однако официально эта информация не подтверждена. Если закупки были, то вызывают недоумение заявления об "интересе к реализованным китайским технологиям". Логично, если все реализованные технологии уже успели изучить. Или всё-таки такие торпеды Китай Вьетнаму не продавал?Определить принадлежность морского боеприпаса можно по его бортовому номеру, который отчётливо виден в хвостовой части торпеды.Сформированная комиссия выясняет, могла ли торпеда потерять ход именно в связи с тем, что её винт запутался в рыбацких сетях.