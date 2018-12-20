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Трамп назвал американских военных в САР «героями всего мира»

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Победа над террористами «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ) одержана, американским военнослужащим пора возвращаться домой, приводит РИА Новости заявление президента США Дональда Трампа.




Американцы долго воевали в Сирии. Я уже почти два года на посту президента, и мы по-настоящему подняли уровень боевых операций. Мы побили террористов, побили очень сильно, забрали у них территорию обратно. Теперь пришло время войскам вернуться домой,
сказал Трамп в видеообращении.

Президент отметил, что сильно огорчался, когда ему приходилось сообщать родственникам военнослужащих о том, что они убиты на войне.

Но скоро вы увидите героев… Американские военные – великие герои всего мира, потому что они боролись с террористами, которые вредят всему миру,
добавил он.

Напомним, Белый дом во вторник сообщил о начале вывода из Сирии американского контингента. Войска должны быть выведены в период от 60-ти до 100 дней. При этом в администрации отметили, что вывод американских военных не означает прекращения существования западной коалиции.

В Конгрессе встревожены таким решением президента. Так, глава международного комитета Эд Ройс заявил, что нахождение в САР американцев «имеет решающее значение для искоренения террористических формирований» и для противодействия Ирану.

А демократическая пресса США обвинила Трампа в "подарке Путину", добавив буквально следующее:
Президент, делая такой подарок России, вероятно, забыл, что Рождество там не 25 декабря, а 7 января


Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявлял, что войска США останутся в Сирии до тех пор, пока не будет достигнут прогресс в политическом урегулировании ситуации.

Между тем источник агентства в САР сообщил о выходе американских и французских военных из района города Манбидж (север Сирии).

По его словам, подразделения покинули свои позиции к востоку от Манбиджа в направлении американской базы, расположенной близ города Эйн-Исса (провинция Ракка), готовясь к полному выводу из Сирии.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/realDonaldTrump
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