Трамп назвал американских военных в САР «героями всего мира»

Американцы долго воевали в Сирии. Я уже почти два года на посту президента, и мы по-настоящему подняли уровень боевых операций. Мы побили террористов, побили очень сильно, забрали у них территорию обратно. Теперь пришло время войскам вернуться домой,

Но скоро вы увидите героев… Американские военные – великие герои всего мира, потому что они боролись с террористами, которые вредят всему миру,

Президент, делая такой подарок России, вероятно, забыл, что Рождество там не 25 декабря, а 7 января