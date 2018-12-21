Концерн «Калашников» впечатлил американского военного эксперта Ларри Викерса
Недавно Россию посетил известный американский специалист по огнестрельному оружию, ветеран спецназа «Дельта» Ларри Викерс. Его визит был вызван намерением написать книгу об автомате Калашникова, а также сфотографировать для этого образцы очень редких, ранних вариантов АК. По словам Викерса, книги про АК очень востребованы читателями по всему миру.
В ходе визита американскому оружейному эксперту удалось посетить концерн «Калашников» и протестировать новые образцы АК-12 и АК-15.
Американский гость оказался впечатлён проведёнными тестами, отдельное впечатление на эксперта произвели используемые на производстве технологии. О том, о каких именно тестах и технологиях идёт речь, рассказывается в ролике, который представлен ниже.
Также в ролике рассказывается о том, что Викерс думает о компактном автомате АМ-17 и СВЧ в калибре 7,62×54. Согласен ли один из самых известных консультантов в мировой оружейной индустрии с тем, что российские разработки способны создавать конкуренцию зарубежным образцам?
Военный эксперт из США дал интервью техническому консультанту "Калашников Media", рассказав о своих соображениях по поводу образцов стрелкового оружия.
В ходе визита американскому оружейному эксперту удалось посетить концерн «Калашников» и протестировать новые образцы АК-12 и АК-15.
Американский гость оказался впечатлён проведёнными тестами, отдельное впечатление на эксперта произвели используемые на производстве технологии. О том, о каких именно тестах и технологиях идёт речь, рассказывается в ролике, который представлен ниже.
Также в ролике рассказывается о том, что Викерс думает о компактном автомате АМ-17 и СВЧ в калибре 7,62×54. Согласен ли один из самых известных консультантов в мировой оружейной индустрии с тем, что российские разработки способны создавать конкуренцию зарубежным образцам?
Военный эксперт из США дал интервью техническому консультанту "Калашников Media", рассказав о своих соображениях по поводу образцов стрелкового оружия.
- Использованы фотографии:
- Калашников Media
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