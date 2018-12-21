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Концерн «Калашников» впечатлил американского военного эксперта Ларри Викерса

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Недавно Россию посетил известный американский специалист по огнестрельному оружию, ветеран спецназа «Дельта» Ларри Викерс. Его визит был вызван намерением написать книгу об автомате Калашникова, а также сфотографировать для этого образцы очень редких, ранних вариантов АК. По словам Викерса, книги про АК очень востребованы читателями по всему миру.

В ходе визита американскому оружейному эксперту удалось посетить концерн «Калашников» и протестировать новые образцы АК-12 и АК-15.


Американский гость оказался впечатлён проведёнными тестами, отдельное впечатление на эксперта произвели используемые на производстве технологии. О том, о каких именно тестах и технологиях идёт речь, рассказывается в ролике, который представлен ниже.

Также в ролике рассказывается о том, что Викерс думает о компактном автомате АМ-17 и СВЧ в калибре 7,62×54. Согласен ли один из самых известных консультантов в мировой оружейной индустрии с тем, что российские разработки способны создавать конкуренцию зарубежным образцам?

Военный эксперт из США дал интервью техническому консультанту "Калашников Media", рассказав о своих соображениях по поводу образцов стрелкового оружия.

Использованы фотографии:
Калашников Media
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