Сенаторы призвали Трампа к операции против РФ в Чёрном море
Более 40 сенаторов американского Конгресса призвали Дональда Трампа начать многонациональную операцию против России в Чёрном море в ответ на ее недавние «агрессивные действия» в Керченском проливе, передает РИА Новости.
В заявлении поясняется, что такая операция необходима для обеспечения свободного судоходства, демонстрации поддержки «международно признанных границ» и международных соглашений.
В документе также отмечается необходимость «дать отпор чрезмерным притязаниям России на суверенитет Украины».
Кроме того, законодатели призвали европейских союзников лишить права российские военные корабли заходить в их порты для дозаправки и пополнения запасов.
Сенаторы также призвали Трампа оказать Киеву дополнительную помощь в сфере безопасности, особенно в части расширения его возможностей в Черном море.
Помимо всего прочего, по словам законодателей, в американском ответе «Путин должен увидеть» и требование остановить строительство «Северного потока-2».
Как заявил сенатор Ричард Дурбин, страны миры должны работать сообща, чтобы остановить посягательства Москвы на суверенитет Украины.
Однако из 100 членов Сената документ поддержал только 41 человек, то есть меньшинство.
Напомним, накануне секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил о планах осуществить новый проход через Керченский пролив.
В заявлении поясняется, что такая операция необходима для обеспечения свободного судоходства, демонстрации поддержки «международно признанных границ» и международных соглашений.
В документе также отмечается необходимость «дать отпор чрезмерным притязаниям России на суверенитет Украины».
Кроме того, законодатели призвали европейских союзников лишить права российские военные корабли заходить в их порты для дозаправки и пополнения запасов.
Мы призываем президента использовать свои полномочия… для расширения возможностей украинских военных,говорится в заявлении.
Сенаторы также призвали Трампа оказать Киеву дополнительную помощь в сфере безопасности, особенно в части расширения его возможностей в Черном море.
Помимо всего прочего, по словам законодателей, в американском ответе «Путин должен увидеть» и требование остановить строительство «Северного потока-2».
Как заявил сенатор Ричард Дурбин, страны миры должны работать сообща, чтобы остановить посягательства Москвы на суверенитет Украины.
Я горжусь тем, что поддерживаю это заявление и призываю моих коллег подтвердить свою приверженность сдерживанию дальнейшей агрессии со стороны России,сказал он.
Однако из 100 членов Сената документ поддержал только 41 человек, то есть меньшинство.
Напомним, накануне секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил о планах осуществить новый проход через Керченский пролив.
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