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В кабмин внесён проект об увеличении срока пребывания в РФ жителей Донбасса

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МВД РФ внесло в правительство проект постановления об увеличении срока временного пребывания в России жителей Донбасса до 180 суток, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.




Ранее проект «Об увеличении срока временного пребывания на территории РФ граждан Украины, постоянно проживающих на территориях Донецкой и Луганской областей Украины» был опубликован на сайте МВД для общественного обсуждения.

В настоящее время срок временного пребывания иностранца, приехавшего в Россию в порядке, не требующем получения визы, ограничен 90 сутками в течение полугодия. Непрерывный срок пребывания также не может превышать 90 дней.

В ведомстве отметили, что внесенный в правительство в конце ноября проект согласован со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Данное постановление призвано облегчить положение русскоязычных соотечественников, прибывших в РФ из зоны вооруженного конфликта. Тем более что некоторые из них лишились на родине средств к существованию и своих жилищ.

Напомним, накануне Владимир Путин подписал указ о снятии, установленных более 20 лет назад ограничений, не позволяющих предоставлять убежище политическим беженцам. При этом в Кремле пояснили, что решения в каждом конкретном случае будут приниматься индивидуально с учетом государственных интересов России.

Порядок предоставления убежища беженцам был утвержден в 1995 году. В нем содержались определенные условия, в силу которых иностранец не мог обращаться к властям РФ с просьбой о предоставлении убежища.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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