В Токио рассекретили документы о консультациях с США по Курилам

Министерство иностранных дел Японии рассекретило документацию, которая так или иначе касалась консультаций Токио с Вашингтоном по вопросу Курил. Речь идёт о консультациях образца 1960 года, в которых участвовал тогдашний премьер Нобусукэ Киси.В документах, в частности, содержатся сведения о том, Токио и США обсуждали вопрос возможного японского «согласия на получение от СССР двух островов». Это острова Шикотан и Хабомаи.В консультациях с США говорилось о том, что Япония «готова согласиться на два острова» и получить от СССР «гарантии для рыбаков на дополнительные возможности по вылову рыбы в районе двух других островов – Кунашира и Итурупа. Заявлено, что СССР «мог дать гарантии безопасного промысла». Нобусукэ Киси проводил переговоры с американским президентом Дуайтом Эйзенхауэром и по вопросу «уменьшения числа американских военных в Японии». Также Киси выступил с инициативой по восстановлению в Японии полноценных вооружённых сил.Стоит отметить, что нынешний премьер-министр Японии Синдзо Абэ является внуком того самого Нобусукэ Киси (по материнской линии). Это свидетельство, если можно так выразиться, элитарности японской демократии, которая демократией остаётся на бумаге. Те же американские оккупационные войска, несмотря на многочисленные протесты местного населения, как стояли в Японии, так и продолжают стоять. Мало того, Вашингтон рассматривает возможности по расширению военных баз на Окинаве, и мнение простых японцев не интересует ни Вашингтон, ни элиты в Токио.