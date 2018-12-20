Канадский генерал пожаловался на "неприемлемую лексику" китайских пилотов

Канадские самолеты-разведчики не могут нормально проводить разведку в международном авиапространстве рядом с границей Северной Кореи, потому что им мешают китайские военные самолеты, заявил начальник штаба обороны Канады генерал Джонатан Вэнс, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC.Генерал пожаловался на китайских летчиков, которые "неприемлемо вели себя в воздушном пространстве". В пример он привел случай, произошедший еще в октябре этого года. По его словам, к разведывательному самолету ВВС Канады CP-140 Aurora, который наблюдал за морской акваторий в районе морских границ КНДР, слишком близко подлетали военные самолеты ВВС Китая. Они не только совершали различные маневры около канадского самолета, но "еще использовали ненормативную лексику" в радиоэфире. Генерал утверждает, что абсолютно в такие же ситуации попадали самолеты ВВС Австралии, Новой Зеландии и Японии, также патрулирующие границы Северной Кореи.Необходимо отметить, что канадский самолет CP-140 Aurora направлен в район Корейского полуострова для контроля за исполнением санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР и ведет наблюдение для предотвращения возможных поставок в КНДР по морю нефтепродуктов, что запрещено санкциями Совбеза ООН. Кроме самолета, Канада отправила в этот район корабль и подводную лодку.