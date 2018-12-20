КНДР потребовала от США вывода войск из Южной Кореи
Северная Корея поддерживает полную денуклеаризацию Корейского полуострова, но не будет разоружаться в одностороннем порядке, сообщается в распространенном заявлении северокорейского агентства ЦТАК.
В сообщении говорится, что Пхеньян поддерживает ядерное разоружение Корейского полуостров, а оно предусматривает не только разоружение на севере, но и ликвидацию ядерного оружия на юге полуострова. Вашингтон должен прекратить угрожать Пхеньяну ядерным оружием и вывести свои войска из Южной Кореи. В Соединенных Штатах существует "иллюзия", что КНДР будет уничтожать ядерное оружие в одностороннем порядке, а добиться этого им поможет политика давления и угроз, введенные против страны санкции, сообщает ЦТАК. Северная Корея не будет разоружаться, пока с нее не снимут санкции и США не выведут с полуострова свои вооруженные силы, обеспечивающие "ядерный зонтик" Южной Корее.
Между тем, в США заявляют, что не снимут ограничительные меры с Северной Кореи, пока она не уничтожит ядерное оружие. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря американского Госдепа Роберт Палладино. По его словам, "чем быстрее КНДР разоружится, тем быстрее США снимут санкции".
В сообщении говорится, что Пхеньян поддерживает ядерное разоружение Корейского полуостров, а оно предусматривает не только разоружение на севере, но и ликвидацию ядерного оружия на юге полуострова. Вашингтон должен прекратить угрожать Пхеньяну ядерным оружием и вывести свои войска из Южной Кореи. В Соединенных Штатах существует "иллюзия", что КНДР будет уничтожать ядерное оружие в одностороннем порядке, а добиться этого им поможет политика давления и угроз, введенные против страны санкции, сообщает ЦТАК. Северная Корея не будет разоружаться, пока с нее не снимут санкции и США не выведут с полуострова свои вооруженные силы, обеспечивающие "ядерный зонтик" Южной Корее.
Между тем, в США заявляют, что не снимут ограничительные меры с Северной Кореи, пока она не уничтожит ядерное оружие. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря американского Госдепа Роберт Палладино. По его словам, "чем быстрее КНДР разоружится, тем быстрее США снимут санкции".
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