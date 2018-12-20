Пресс-конференция главы государства: что скажет Сам?..

В промежутках и уже до глубокой ночи президент обязательно знакомится с огромным массивом информации, который готовят ему и министры, и руководители ведомств, и экспертные подразделения администрации президента

В 12 часов (мск) стартует очередная, уже 14-я, пресс-конференция президента России Владимира Путина. Очередной «пресс-конференционный» рекорд уже себя проявил – до начала действа. Аккредитацию получили 1702 журналиста, что является абсолютным рекордом за всю историю таких встреч президента с представителями СМИ. Для сравнения: на первой пресс-конференции присутствовали примерно 500 репортёров.Среди тех журналистов, которые аккредитовались, знакомые всё лица, включая Андрея Туманова из издания «Ваши шесть соток», и человека, который дал всероссийскую известность «Вятскому квасу», Владимира Маматова.В конференц-зале традиционно будут присутствовать и зарубежные репортёры – из Германии, Китая, США, Азербайджана, Японии, Казахстана, Белоруссии, с Украины.Хотелось бы надеяться на то, что всё, упомянутое выше, не станет главным информационным событием, связанным с пресс-конференцией главы государства, а основное событие - всё же ответы самого президента, в том числе и на крайне важные вопросы.Кстати, репортёры уже поинтересовались у главы пресс-службы Кремля, что скажет Сам (так назвали президента Владимира Путина) в ходе выступления перед представителями СМИ в Центре международной торговли. Дмитрий Песков отметил, что с начала недели президент изучает документы, чтобы оперировать важными данными. Речь идёт, в том числе о данных по экономической ситуации в России, традиционно – о реализации программы перевооружения российской армии, о показателях товарооборота с партнёрами, о последствиях действующих санкций. Мимо этих тем президент не пройдёт. ТАСС цитирует Пескова: