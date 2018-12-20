Новости

Пресс-конференция главы государства: что скажет Сам?..

178
В 12 часов (мск) стартует очередная, уже 14-я, пресс-конференция президента России Владимира Путина. Очередной «пресс-конференционный» рекорд уже себя проявил – до начала действа. Аккредитацию получили 1702 журналиста, что является абсолютным рекордом за всю историю таких встреч президента с представителями СМИ. Для сравнения: на первой пресс-конференции присутствовали примерно 500 репортёров.

Пресс-конференция главы государства: что скажет Сам?..



Среди тех журналистов, которые аккредитовались, знакомые всё лица, включая Андрея Туманова из издания «Ваши шесть соток», и человека, который дал всероссийскую известность «Вятскому квасу», Владимира Маматова.

В конференц-зале традиционно будут присутствовать и зарубежные репортёры – из Германии, Китая, США, Азербайджана, Японии, Казахстана, Белоруссии, с Украины.

Хотелось бы надеяться на то, что всё, упомянутое выше, не станет главным информационным событием, связанным с пресс-конференцией главы государства, а основное событие - всё же ответы самого президента, в том числе и на крайне важные вопросы.

Кстати, репортёры уже поинтересовались у главы пресс-службы Кремля, что скажет Сам (так назвали президента Владимира Путина) в ходе выступления перед представителями СМИ в Центре международной торговли. Дмитрий Песков отметил, что с начала недели президент изучает документы, чтобы оперировать важными данными. Речь идёт, в том числе о данных по экономической ситуации в России, традиционно – о реализации программы перевооружения российской армии, о показателях товарооборота с партнёрами, о последствиях действующих санкций. Мимо этих тем президент не пройдёт.

ТАСС цитирует Пескова:
В промежутках и уже до глубокой ночи президент обязательно знакомится с огромным массивом информации, который готовят ему и министры, и руководители ведомств, и экспертные подразделения администрации президента
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Ситуация на юго-востоке Украины. Хроника событий. 3 мая
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
178 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти