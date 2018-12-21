Какие танки лучше: западные или советские и российские?
Сравнительные оценки танков разных стран всегда вызывают интерес. Какой танк лучше? По западным рейтингам танков последнего поколения первые места занимают американский «Абрамс», немецкий «Леопард-2» и французский «Леклерк», а советские/российские танки где-то в конце рейтинга. Неужели это действительно так?
Объективность оценки рейтингов зависит от цели, которая ставится, кто делает оценку и корректно ли она проводится. Явная заинтересованность западных специалистов при оценке рейтингов танков говорит о сомнительной объективности такой оценки.
Попытаемся объективно сравнить танки последнего поколения стран Запада с советскими/российскими танками. Сегодня из западных танков наиболее совершенными являются «Абрамс», Леопард 2 и «Леклерк». Из советских/российских танков этого поколения Т-64, Т-72, Т -80, принципиально не отличающиеся друг от друга, можно выделить как самый совершенный Т-80УД, некоторые узлы и системы которого до сих пор еще не внедрены на модификациях Т-72 и Т-90. В основу сравнения можно положить два танка, «Абрамс» и Т-80У, как типичных представителей двух школ танкостроения.
Сравнение танков принято производить по трем основным критериям – огневая мощь, защищенность и подвижность, которые в совокупности определяют эффективность танка.
Огневая мощь
Огневая мощь танка характеризуется тремя параметрами – временем подготовки и производства первого выстрела, дальностью действительной стрельбы и бронепробиваемостью боеприпасов. Именно эти параметры задаются в ТТТ на разработку танка.
Время подготовки и производства первого выстрела определяется с момента обнаружения цели наводчиком до производства выстрела. Зависит от характеристик прицела наводчика, совершенства СУО и скорости заряжания пушки.
На «Абрамсе» М1А1 прицел наводчика был со стабилизацией поля зрения только по вертикали, что существенно усложняло прицеливание и открытия огня, особенно с ходу. В этом случае существенно усложнялся процесс прицеливания в введения бокового упреждения по подвижной цели и требовал хорошей подготовки наводчика. Этим же страдал и танк Т-72.
В системах с двухплоскостной системой стабилизации, лазерным дальномером и баллистическим вычислителем этот процесс резко упрощался. Наводчик должен был только держать прицельную марку на цели, все остальные операции выполняла автоматика. На танках Леопард -2, «Леклерк» и Т-80У такая система была реализована. На последующих модификациях «Абрамса» М1А2 были установлены прицел наводчика и СУО, аналогичные «Леопард-2».
На «Абрамсах» и «Леопардах-2» экипаж 4 человека, заряжание пушки производится вручную заряжающим, что повышает время заряжания, особенно при движении. На всех советских танках и «Леклерке» экипаж три человека, заряжание пушки обеспечивает автомат заряжания во всех условиях эксплуатации танка. В связи с этим время подготовки первого выстрела при стрельбе с места на «Абрамсе» и «Леопарде-2» составляет 9-10 с, а при стрельбе с ходу – 15 с, а на Т80У и «Леклерке» – 7-8 с при стрельбе с места и с ходу.
То есть по времени подготовки первого выстрела танки Т-80У и «Леклерк» выигрывают у «Абрамса» и «Леопарда-2».
Дальность действительной стрельбы (ДДС) — дальность в пределах которой обеспечивается с вероятностью 0,9 не менее одного попадания из трех выстрелов, что соответствует вероятности попадания одним выстрелом 0,55. ДДС стараются не раскрывать, точных данных по танкам нет, для этого поколения танков она лежит в пределах 2300 м – 2700 м при стрельбе днем и зависит от совершенства СУО и характеристик пушки.
На последних модификациях всех танков прицельные комплексы наводчика по прицелу, лазерному дальномеру, стабилизатору пушки, баллистическому вычислителю примерно равны. Пушка на западных танках с более высокими баллистическими характеристиками. В целом ДДС на западных и советских танках принципиально не может отличаться, на западных танках она может быть несколько выше за счет совершенства пушки.
При стрельбе ночью, в сложных метеорологических условиях и при пыледымовых помехах ДДС у западных танков будет выше за счет использования более совершенных тепловизионных прицелов.
На советских танках применение пушки калибра 125 мм позволило разработать в середине 70-х новый вид танкового вооружения – управляемые ракеты, выстреливаемые через ствол штатной пушки. Огневая мощь советских танков существенно возросла. Теперь они могли поражать цели с вероятностью 0,9 на дальностях сначала 4000 м, а затем и 5000 м. Такое ракетное вооружение на западных танках так и не появилось.
Эффективность огня существенным образом зависит от приборов наблюдения командира, обеспечивающего поиск целей и целеуказание. На «Абрамсах» и всех советских танках до Т-80У у командира был простейший оптический прибор наблюдения, не позволяющий эффективно вести поиск целей. На «Леопарде-2» и «Леклерке» сразу применялся панорамный прибор наблюдения с двухплоскостной стабилизацией поля зрения и тепловизионным каналом. На «Леклерке» в панораме был еще и телевизионный канал. Панорамный прибор наблюдения позже был установлен и на модификации М1А2 «Абрамса».
На российских танках такой прибор только начинает устанавливаться, попытки создать панораму предпринимались еще во второй половине 70-х, но по конъюнктурным соображениям приборостроительной промышленности он не был создан. На танке Т-80У в середине 80-х появился прибор наблюдения командира «Агат-С» со стабилизацией только по вертикали, устанавливаемый в командирской башенке, позволивший вести эффективный огонь из зенитной установки и дублировать огонь наводчика из пушки.
Бронепробиваемость танковых снарядов в первую очередь определяется их совершенством, для кумулятивного снаряда влияет калибр пушки, а для бронебойного подкалиберного — начальная скорость вылета снаряда из пушки. На западных танках пушка калибра 120 мм, на советских 125 мм. То есть на советских танках для кумулятивного снаряда больше возможностей по его совершенствованию. У западных и советских/российских танков скорость вылета снаряда примерно одинаковая, порядка 1750—1800 м/с, и бронепробиваемость БПС определяется совершенством его сердечника. На танке «Абрамс» бронепробиваемость БПС на дальности 2000 м составляет 700мм. а на танке Т-80У – 650 мм. Бронепробиваемость кумулятивного снаряда на «Абрамсе» — 600 мм, а на танке Т-80У бронепробиваемость управляемой ракеты — до 850мм. По этому критерию западные и советские танки принципиально не отличаются, у Т-80У есть некоторое преимущество при использовании управляемой ракеты.
На всех танках в качестве дополнительного вооружения использовался зенитный пулемет калибра 12,7 мм. На танках «Абрамс» и Т-72 для ведения огня оператору необходимо находиться снаружи танка, и он легко поражаем стрелковым оружием, На модификации М1А2 «Абрамса» ввели только бронированные щитки для защиты стрелка от стрелкового оружия. На танках «Леопард-2», «Леклерк» и Т-64Б (Т-80УД) огонь можно вести дистанционно из башни.
По огневой мощи советских/российских танков можно сделать заключение, что они принципиально не уступают друг другу. По отдельным параметрам (время подготовки первого выстрела, наличие автомата заряжания, более высокого калибра пушки, ракетного вооружения) лидируют советские/российские танки. По таким параметрам, как всесуточные и всепогодные приборы наблюдения и прицеливания, панорамный прибор командира, лидируют западные танки.
Подвижность
По этому критерию определяющими параметрами являются мощность силовой установки, вес танка и удельное давление на грунт. По силовой установке советские/российские танки всегда уступали западным. На «Абрамсе» сразу же был установлен газотурбинный двигатель мощностью 1500 л.с., а на «Леопарде-2» и «Леклерке» дизель такой же мощности, на советских танках устанавливались дизели мощностью 700 л.с., затем 840 л.с. В середине 70-х на танк Т-64Б был установлен дизель 6ТДФ мощностью 1000 л.с. и ГТД такой же мощности на танк Т-80Б. Дизель мощностью 1000 л.с. на танке Т-72 появился только в 2000-е, а ГТД мощностью 1250 л.с. для танка Т-80У — в 90-е, и до серийного производства танков с таким двигателем дело не дошло. То есть по силовой установке мы всегда существенно уступали западным танкам, и отставание до сих пор не ликвидировано.
Мне пришлось наблюдать на «Танковом биатлоне 2018», как танки Т-72Б3, проходя перед трибунами, работали на пределе своих возможностей, мощности двигателя 840 л.с. явно не хватало. Дизель мощностью 1130 л.с. появился, но пока не стал массовым на танках.
На советских/российских танках этот недостаток компенсировался весом танка, и он был существенно ниже западных танков. «Абрамс» начинал с 55 т, и на последних модификациях достиг 63 т, у «Леопарда-2» вес также 63 т. Только «Леклерк» из-за применения автомата заряжания и сокращения экипажа до трех человек имеет вес 55 т. Советские танки начинали с 39 т и поднялись до 46 т. Удельная мощность на «Абрамсе» и «Леопарде-2» — 24 л.с./т, на «Леклерке» — 27л.с./т, а на российских — 22л.с./т. Но при таком весе у «Абрамса» и «Леопарда-2» значительно выше удельное давление на грунт, что ведет к более низким показателям по подвижности.
Большой вес западных танков привел и к другой проблеме: в Европе нет дорожной инфраструктуры и мостов, способных обеспечивать передвижение по ним таких танков, и это оказалось одним из серьезных факторов по возможности их применению на европейском ТВД.
Защищенность
Защищенность и бронирование танка определяется принятой концепцией его компоновки и сложившейся школой танкостроения. Советская школа исходила из необходимости более плотной компоновки узлов и систем танка, меньшей численности членов экипажа, меньших габаритов и высоты танка. При этом боекомплект размещался в одном отделении с экипажем, что уменьшало размеры и вес танка, но снижало живучесть танка при детонации боекомплекта. Западная школа ориентировалась на обеспечение более приемлемых условий экипажу танка, возможности сохранения танка при детонации боекомплекта.
Поэтому советские и западные танки по компоновке серьезно отличаются. Габариты западных танков существенно больше советских, и они на 200-300 мм выше, а размеры башни за счет ниши в корме башни для боекомплекта почти в 2 раза больше, к тому же она слабо защищена с боков и крыши башни. Соответственно, лобовая и боковая проекции западных танков намного больше по площади и вероятность их поражения выше. Так, лобовая проекция танков «Абрамс» и «Леопард-2» составляет 6 кв. м, а танка Т80У — 5кв. м.
Для защиты экипажа при детонации боекомплекта на западных танках он размещен в отдельной забронированной от экипажа нише башни с вышибными пластинами, которые должны срабатывать для сброса давления при детонации боекомплекта, спасая экипаж и танк. На практике при использовании этих танков в боях в Ираке и Сирии, при поражении и детонации боекомплекта вышибные пластины танк и экипаж не спасали.
На западных и советских/российских танках используется комбинированная пассивная и динамическая защита. «Абрамс» имеет очень мощную лобовую защиту и слабую на бортах и корме танка. Довольно слабая у него защита крыши корпуса и башни, а также днища корпуса. Бронестойкость лобовой части башни от КС составляет до 1300 мм, при этом имеется до 9% ослабленных зон. Бронестойкость бортов от КС составляет 400-500 мм.
Бронестойкость от КС танка Т-80У башни 1100 мм. То есть по уровню защиты лобовой части башни Т-80У несколько уступает «Абрамсу». Следует отметить, что на танке Т-80У используется система оптико-электронного подавления «Штора», тогда как на «Абрамсе» такая система только прорабатывается.
Возможность взаимодействия в составе подразделения
Этот дополнительный критерий эффективности танков введен не так давно и характеризует возможности танка выполнять поставленную задачу в составе подразделения при взаимодействии с авиацией огневой поддержки танков, артиллерией и мотострелковыми подразделениями, так называемого сетецентричного управления боем. Для этих целей на танках «Леклерк» и «Абрамс» уже внедрены системы первого поколения на базе ТИУС, обеспечивающие взаимодействие и автоматизированную передачу информации и команд управления. Разработка такой системы впервые была начата для советских танков в начале 80-х, но с развалом Союза работы были свернуты. Наиболее далеко продвинулись в создании сетецентричной системы на танке «Леклерк». На российских танках существующего поколении этого нет, элементы сетецентричной системы планируются внедрять на танке «Армата».
Сравнительный анализ характеристик западных и советских/российских танков показывает, что по основным критериям они принципиально не уступают друг другу. По некоторым выигрывают западные танки, по другим — советские/российские. Так, по низкому силуэту, весу, наличию автомата заряжания и управляемого вооружения выигрывают советские/российские танки, а по мощности силовой установки, всесуточным и всепогодным прицелам и приборам наблюдения западные танки.
Утверждать о явном преимуществе тех иди иных танков по совокупности критериев вряд ли обоснованно. Это танки одного поколения, по одним критериям они превосходят, по другим уступают друг другу, для качественного скачка по основным критериям эффективности танка необходим танк нового поколения.
Объективность оценки рейтингов зависит от цели, которая ставится, кто делает оценку и корректно ли она проводится. Явная заинтересованность западных специалистов при оценке рейтингов танков говорит о сомнительной объективности такой оценки.
Попытаемся объективно сравнить танки последнего поколения стран Запада с советскими/российскими танками. Сегодня из западных танков наиболее совершенными являются «Абрамс», Леопард 2 и «Леклерк». Из советских/российских танков этого поколения Т-64, Т-72, Т -80, принципиально не отличающиеся друг от друга, можно выделить как самый совершенный Т-80УД, некоторые узлы и системы которого до сих пор еще не внедрены на модификациях Т-72 и Т-90. В основу сравнения можно положить два танка, «Абрамс» и Т-80У, как типичных представителей двух школ танкостроения.
Сравнение танков принято производить по трем основным критериям – огневая мощь, защищенность и подвижность, которые в совокупности определяют эффективность танка.
Огневая мощь
Огневая мощь танка характеризуется тремя параметрами – временем подготовки и производства первого выстрела, дальностью действительной стрельбы и бронепробиваемостью боеприпасов. Именно эти параметры задаются в ТТТ на разработку танка.
Время подготовки и производства первого выстрела определяется с момента обнаружения цели наводчиком до производства выстрела. Зависит от характеристик прицела наводчика, совершенства СУО и скорости заряжания пушки.
На «Абрамсе» М1А1 прицел наводчика был со стабилизацией поля зрения только по вертикали, что существенно усложняло прицеливание и открытия огня, особенно с ходу. В этом случае существенно усложнялся процесс прицеливания в введения бокового упреждения по подвижной цели и требовал хорошей подготовки наводчика. Этим же страдал и танк Т-72.
В системах с двухплоскостной системой стабилизации, лазерным дальномером и баллистическим вычислителем этот процесс резко упрощался. Наводчик должен был только держать прицельную марку на цели, все остальные операции выполняла автоматика. На танках Леопард -2, «Леклерк» и Т-80У такая система была реализована. На последующих модификациях «Абрамса» М1А2 были установлены прицел наводчика и СУО, аналогичные «Леопард-2».
На «Абрамсах» и «Леопардах-2» экипаж 4 человека, заряжание пушки производится вручную заряжающим, что повышает время заряжания, особенно при движении. На всех советских танках и «Леклерке» экипаж три человека, заряжание пушки обеспечивает автомат заряжания во всех условиях эксплуатации танка. В связи с этим время подготовки первого выстрела при стрельбе с места на «Абрамсе» и «Леопарде-2» составляет 9-10 с, а при стрельбе с ходу – 15 с, а на Т80У и «Леклерке» – 7-8 с при стрельбе с места и с ходу.
То есть по времени подготовки первого выстрела танки Т-80У и «Леклерк» выигрывают у «Абрамса» и «Леопарда-2».
Дальность действительной стрельбы (ДДС) — дальность в пределах которой обеспечивается с вероятностью 0,9 не менее одного попадания из трех выстрелов, что соответствует вероятности попадания одним выстрелом 0,55. ДДС стараются не раскрывать, точных данных по танкам нет, для этого поколения танков она лежит в пределах 2300 м – 2700 м при стрельбе днем и зависит от совершенства СУО и характеристик пушки.
На последних модификациях всех танков прицельные комплексы наводчика по прицелу, лазерному дальномеру, стабилизатору пушки, баллистическому вычислителю примерно равны. Пушка на западных танках с более высокими баллистическими характеристиками. В целом ДДС на западных и советских танках принципиально не может отличаться, на западных танках она может быть несколько выше за счет совершенства пушки.
При стрельбе ночью, в сложных метеорологических условиях и при пыледымовых помехах ДДС у западных танков будет выше за счет использования более совершенных тепловизионных прицелов.
На советских танках применение пушки калибра 125 мм позволило разработать в середине 70-х новый вид танкового вооружения – управляемые ракеты, выстреливаемые через ствол штатной пушки. Огневая мощь советских танков существенно возросла. Теперь они могли поражать цели с вероятностью 0,9 на дальностях сначала 4000 м, а затем и 5000 м. Такое ракетное вооружение на западных танках так и не появилось.
Эффективность огня существенным образом зависит от приборов наблюдения командира, обеспечивающего поиск целей и целеуказание. На «Абрамсах» и всех советских танках до Т-80У у командира был простейший оптический прибор наблюдения, не позволяющий эффективно вести поиск целей. На «Леопарде-2» и «Леклерке» сразу применялся панорамный прибор наблюдения с двухплоскостной стабилизацией поля зрения и тепловизионным каналом. На «Леклерке» в панораме был еще и телевизионный канал. Панорамный прибор наблюдения позже был установлен и на модификации М1А2 «Абрамса».
На российских танках такой прибор только начинает устанавливаться, попытки создать панораму предпринимались еще во второй половине 70-х, но по конъюнктурным соображениям приборостроительной промышленности он не был создан. На танке Т-80У в середине 80-х появился прибор наблюдения командира «Агат-С» со стабилизацией только по вертикали, устанавливаемый в командирской башенке, позволивший вести эффективный огонь из зенитной установки и дублировать огонь наводчика из пушки.
Бронепробиваемость танковых снарядов в первую очередь определяется их совершенством, для кумулятивного снаряда влияет калибр пушки, а для бронебойного подкалиберного — начальная скорость вылета снаряда из пушки. На западных танках пушка калибра 120 мм, на советских 125 мм. То есть на советских танках для кумулятивного снаряда больше возможностей по его совершенствованию. У западных и советских/российских танков скорость вылета снаряда примерно одинаковая, порядка 1750—1800 м/с, и бронепробиваемость БПС определяется совершенством его сердечника. На танке «Абрамс» бронепробиваемость БПС на дальности 2000 м составляет 700мм. а на танке Т-80У – 650 мм. Бронепробиваемость кумулятивного снаряда на «Абрамсе» — 600 мм, а на танке Т-80У бронепробиваемость управляемой ракеты — до 850мм. По этому критерию западные и советские танки принципиально не отличаются, у Т-80У есть некоторое преимущество при использовании управляемой ракеты.
На всех танках в качестве дополнительного вооружения использовался зенитный пулемет калибра 12,7 мм. На танках «Абрамс» и Т-72 для ведения огня оператору необходимо находиться снаружи танка, и он легко поражаем стрелковым оружием, На модификации М1А2 «Абрамса» ввели только бронированные щитки для защиты стрелка от стрелкового оружия. На танках «Леопард-2», «Леклерк» и Т-64Б (Т-80УД) огонь можно вести дистанционно из башни.
По огневой мощи советских/российских танков можно сделать заключение, что они принципиально не уступают друг другу. По отдельным параметрам (время подготовки первого выстрела, наличие автомата заряжания, более высокого калибра пушки, ракетного вооружения) лидируют советские/российские танки. По таким параметрам, как всесуточные и всепогодные приборы наблюдения и прицеливания, панорамный прибор командира, лидируют западные танки.
Подвижность
По этому критерию определяющими параметрами являются мощность силовой установки, вес танка и удельное давление на грунт. По силовой установке советские/российские танки всегда уступали западным. На «Абрамсе» сразу же был установлен газотурбинный двигатель мощностью 1500 л.с., а на «Леопарде-2» и «Леклерке» дизель такой же мощности, на советских танках устанавливались дизели мощностью 700 л.с., затем 840 л.с. В середине 70-х на танк Т-64Б был установлен дизель 6ТДФ мощностью 1000 л.с. и ГТД такой же мощности на танк Т-80Б. Дизель мощностью 1000 л.с. на танке Т-72 появился только в 2000-е, а ГТД мощностью 1250 л.с. для танка Т-80У — в 90-е, и до серийного производства танков с таким двигателем дело не дошло. То есть по силовой установке мы всегда существенно уступали западным танкам, и отставание до сих пор не ликвидировано.
Мне пришлось наблюдать на «Танковом биатлоне 2018», как танки Т-72Б3, проходя перед трибунами, работали на пределе своих возможностей, мощности двигателя 840 л.с. явно не хватало. Дизель мощностью 1130 л.с. появился, но пока не стал массовым на танках.
На советских/российских танках этот недостаток компенсировался весом танка, и он был существенно ниже западных танков. «Абрамс» начинал с 55 т, и на последних модификациях достиг 63 т, у «Леопарда-2» вес также 63 т. Только «Леклерк» из-за применения автомата заряжания и сокращения экипажа до трех человек имеет вес 55 т. Советские танки начинали с 39 т и поднялись до 46 т. Удельная мощность на «Абрамсе» и «Леопарде-2» — 24 л.с./т, на «Леклерке» — 27л.с./т, а на российских — 22л.с./т. Но при таком весе у «Абрамса» и «Леопарда-2» значительно выше удельное давление на грунт, что ведет к более низким показателям по подвижности.
Большой вес западных танков привел и к другой проблеме: в Европе нет дорожной инфраструктуры и мостов, способных обеспечивать передвижение по ним таких танков, и это оказалось одним из серьезных факторов по возможности их применению на европейском ТВД.
Защищенность
Защищенность и бронирование танка определяется принятой концепцией его компоновки и сложившейся школой танкостроения. Советская школа исходила из необходимости более плотной компоновки узлов и систем танка, меньшей численности членов экипажа, меньших габаритов и высоты танка. При этом боекомплект размещался в одном отделении с экипажем, что уменьшало размеры и вес танка, но снижало живучесть танка при детонации боекомплекта. Западная школа ориентировалась на обеспечение более приемлемых условий экипажу танка, возможности сохранения танка при детонации боекомплекта.
Поэтому советские и западные танки по компоновке серьезно отличаются. Габариты западных танков существенно больше советских, и они на 200-300 мм выше, а размеры башни за счет ниши в корме башни для боекомплекта почти в 2 раза больше, к тому же она слабо защищена с боков и крыши башни. Соответственно, лобовая и боковая проекции западных танков намного больше по площади и вероятность их поражения выше. Так, лобовая проекция танков «Абрамс» и «Леопард-2» составляет 6 кв. м, а танка Т80У — 5кв. м.
Для защиты экипажа при детонации боекомплекта на западных танках он размещен в отдельной забронированной от экипажа нише башни с вышибными пластинами, которые должны срабатывать для сброса давления при детонации боекомплекта, спасая экипаж и танк. На практике при использовании этих танков в боях в Ираке и Сирии, при поражении и детонации боекомплекта вышибные пластины танк и экипаж не спасали.
На западных и советских/российских танках используется комбинированная пассивная и динамическая защита. «Абрамс» имеет очень мощную лобовую защиту и слабую на бортах и корме танка. Довольно слабая у него защита крыши корпуса и башни, а также днища корпуса. Бронестойкость лобовой части башни от КС составляет до 1300 мм, при этом имеется до 9% ослабленных зон. Бронестойкость бортов от КС составляет 400-500 мм.
Бронестойкость от КС танка Т-80У башни 1100 мм. То есть по уровню защиты лобовой части башни Т-80У несколько уступает «Абрамсу». Следует отметить, что на танке Т-80У используется система оптико-электронного подавления «Штора», тогда как на «Абрамсе» такая система только прорабатывается.
Возможность взаимодействия в составе подразделения
Этот дополнительный критерий эффективности танков введен не так давно и характеризует возможности танка выполнять поставленную задачу в составе подразделения при взаимодействии с авиацией огневой поддержки танков, артиллерией и мотострелковыми подразделениями, так называемого сетецентричного управления боем. Для этих целей на танках «Леклерк» и «Абрамс» уже внедрены системы первого поколения на базе ТИУС, обеспечивающие взаимодействие и автоматизированную передачу информации и команд управления. Разработка такой системы впервые была начата для советских танков в начале 80-х, но с развалом Союза работы были свернуты. Наиболее далеко продвинулись в создании сетецентричной системы на танке «Леклерк». На российских танках существующего поколении этого нет, элементы сетецентричной системы планируются внедрять на танке «Армата».
Сравнительный анализ характеристик западных и советских/российских танков показывает, что по основным критериям они принципиально не уступают друг другу. По некоторым выигрывают западные танки, по другим — советские/российские. Так, по низкому силуэту, весу, наличию автомата заряжания и управляемого вооружения выигрывают советские/российские танки, а по мощности силовой установки, всесуточным и всепогодным прицелам и приборам наблюдения западные танки.
Утверждать о явном преимуществе тех иди иных танков по совокупности критериев вряд ли обоснованно. Это танки одного поколения, по одним критериям они превосходят, по другим уступают друг другу, для качественного скачка по основным критериям эффективности танка необходим танк нового поколения.
- Автор:
- Юрий Апухтин
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