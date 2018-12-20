Цхинвал и Луганск скрепили дружбу Договором о взаимном сотрудничестве

Конечно же, у нас впереди еще очень много работы. Впереди у нас, к сожалению, еще очень много борьбы за нашу свободу, за мировое признание, за улучшение качества и уровня жизни наших жителей. Однако вместе нам теперь объединив наши усилия, пройти нашу дорогу будет гораздо проще

В среду между главами Южной Осетии и Луганской Народной Республики был подписан Договор о сотрудничестве.По словам главы ЛНР, республики уже на протяжении пяти лет ведут успешное сотрудничество в разных областях. Подписанный документ даст возможность придать юридический статус этим взаимоотношениям. Кроме того, Пасечник выразил благодарность властям Южной Осетии за их поддержку в борьбе за отстаивание независимости и признание на мировой арене.Анатолий Бибилов в свою очередь также отметил важность этого документа, назвав его отправным пунктом в развитии отношений между республиками в разных сферах. Он подчеркнул, что «Южная Осетия всегда будет рядом с Луганском».В ходе встречи главам удалось наметить дальнейшие планы, поставить важные задачи. Луганский информационный центр цитирует главу республики Леонида Пасечника:Подписание Договора между ЛНР и Южной Осетией произошло в рамках первого официального визита Леонида Пасечника как главы Луганской Народной Республики.Напомним, что ещё в 2014 году южноосетинские власти признали независимость ДНР и ЛНР. С этого периода между республиками установились дипломатические отношения с действующими диппредставительствами.