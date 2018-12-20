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В Виннице началось производство патронов

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На госпредприятии «Форт» в Виннице запущена линия полного цикла производства патронов для нужд Министерства внутренних дел Украины, сообщает пресс-служба украинского силового ведомства.




Линия запущена 19 декабря. В настоящее время изготавливаются патроны калибров 9х18мм (Makarov) и 9х19мм (Luger).

Как отметил глава МВД Арсен Аваков, эти патроны для пистолетов полицейских, нацгвардейцев и пограничников, то есть для всех структур МВД. Мощность запущенной линии снимает все проблемы с удовлетворением потребностей всей системы ВМД.



Мало того, часть продукции мы сможем передавать другим силовым органам или даже экспортировать,
добавил Аваков.

По данным ведомства, предприятие сможет производить 14 млн. боеприпасов указанных калибров в год. Со временем, на «Форте» будет построена еще одна линия по производству более мощных патронов для стрелкового оружия: от 5,45 мм до 14,5 мм.

Отмечается, что производство удалось запустить после выделения правительством 69 млн. гривен. На эти деньги было закуплено необходимое оборудование американского, чешского, польского и турецкого производства.



Пресс-служба напомнила, что единственный украинский завод по производству боеприпасов для стрелкового оружия, расположенный в Луганской области, в 2014 году отошел ополченцам.

Ранее на киевском заводе «Артем» запустили линию по производству артиллерийских снарядов. Оборудование было приобретено в Турции.
Использованы фотографии:
МВД Украины, http://mvs.gov.ua
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