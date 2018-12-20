В Виннице началось производство патронов

Мало того, часть продукции мы сможем передавать другим силовым органам или даже экспортировать,

На госпредприятии «Форт» в Виннице запущена линия полного цикла производства патронов для нужд Министерства внутренних дел Украины, сообщает пресс-служба украинского силового ведомства.Линия запущена 19 декабря. В настоящее время изготавливаются патроны калибров 9х18мм (Makarov) и 9х19мм (Luger).Как отметил глава МВД Арсен Аваков, эти патроны для пистолетов полицейских, нацгвардейцев и пограничников, то есть для всех структур МВД. Мощность запущенной линии снимает все проблемы с удовлетворением потребностей всей системы ВМД.добавил Аваков.По данным ведомства, предприятие сможет производить 14 млн. боеприпасов указанных калибров в год. Со временем, на «Форте» будет построена еще одна линия по производству более мощных патронов для стрелкового оружия : от 5,45 мм до 14,5 мм.Отмечается, что производство удалось запустить после выделения правительством 69 млн. гривен. На эти деньги было закуплено необходимое оборудование американского, чешского, польского и турецкого производства.Пресс-служба напомнила, что единственный украинский завод по производству боеприпасов для стрелкового оружия, расположенный в Луганской области, в 2014 году отошел ополченцам.Ранее на киевском заводе «Артем» запустили линию по производству артиллерийских снарядов. Оборудование было приобретено в Турции.