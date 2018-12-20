У Путина поинтересовались, доволен ли он командой Медведева

Это ясно поставленные цели. Без постановки целей невозможно добиться результата. Всего 12 нацпроектов, включая образование, здравоохранение, науку, цифровую экономику. Есть вопросы, связанные с контролем над исполнением. Там есть проблемы, но над этими проблемами мы и работаем. А в чём фишка? Фишка в том, что программы федеральные, а решать в том числе и регионов. Некоторые говорят, что это невозможно. Пусть работают. Если считают, что не могут, значит пусть освободят места для работы других. Я рассчитываю на консолидированную работу федерального правительства и регионов.

Кудрин заявил, что в реальности экономика растёт 10 лет всего на 1%. Это стагнация. Вы ставите задачу рывка. Для этого нужен рост в 4-5 раз выше. Но в правительстве заявляют, что более 2% рост в ближайшее время невозможно. Вы довольны командой Медведева?

Неча на зеркало пенять, коли рожа крива. Так у нас говорят. Ведь Алексей Леонидович (Кудрин) сам работал вице-премьером. Но я ему доверяю, он уважаемый человек. Но ведь были спады в мировой экономике. Спады были в 2008-2009 годах, в 2014-2015 годах. Просто так механически считать нельзя. Мы должны придать экономике инновационный характер. В целом – да (доволен командой Медведева).

Я не очень понимаю, что там осталось от этого легендарного училища. Минобороны выстраивает подготовку кадров в зависимости от необходимости такой подготовки. Я посоветуюсь с представителями министерства обороны.

Владимир Путин проводит 14-ю пресс-конференцию. Прямые трансляции ведутся крупнейшими федеральными каналами и радиостанциями. Возможность задать свой вопрос получили более 1,7 тыс. журналистов не только из России, но и из других стран мира, включая так называемое дальнее зарубежье.Путин начал с освещения экономических показателей: За 10 месяцев ВВП подрос на 1,7%, промпроизводство – около 3% (прогноз), инвестиции в основной капитал – 4,1%, 2,6% - грузооборот и розничная торговля. Рост потребительского спроса – 0,5%. Безработица составила менее 5%. Профицит торгового запаса - 190 млрд долларов. ЗВР выросли на 7% - 464 млрд долларов. Профицитный бюджет – 2,1% ВВП. Продолжительность жизни в РФ с 72,7 до 72,9 года.Первый вопрос был посвящён реализуемости национальных проектов. Журналистка поинтересовалась, насколько вероятно выполнение этих проектов.Президент в очередной раз заявил, что нужен прорыв, для чего необходима и соответствующая организации работы. По словам Путина, тем, кто планировал до 2024 года, им и отвечать за реализацию.Вопрос от Павла Зарубина (ВГТРК):Путин:Далее последовал вопрос о расформировании Краснознамённого Качинского училища.Путин: