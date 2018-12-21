Война спишет не всё. Украинский долг – головная боль для России?

За недолгий срок после майдана Украина ухитрилась набрать долгов чуть ли не больше всех в мире, расплатившись за них развалом экономики и, похоже, полной ликвидацией финансовой системы. Остап Бендер не зря говорил, что финансовая пропасть — самая глубокая из всех пропастей, в неё можно падать всю жизнь. Хотелось бы верить, что Украины, нам отнюдь не чужой (что бы там ни было), это не коснётся. Впрочем, при жизни нынешней власти всё, кажется, будет продолжаться именно по Бендеру.Последние данные МВФ свидетельствуют: незалежная вышла на второе место в списке должников этой организации, и впереди теперь только Аргентина, которую ещё двадцать лет назад, в год дефолта, даже пытались ставить в пример России. Позади Украины осталась «многострадальная» Греция, где средняя пенсия – 500 евро, но пенсионеры продолжают митинговать, а кое-кто из бюджетников до сих пор выходит на демонстрации в защиту права на 13 и даже 14-ю зарплаты. А ведь их премьер Ципрас обещал Еврокомиссии и тому же МВФ отменить ещё пять с лишним лет назад.Впрочем, что там Греция и Аргентина, в Киеве ведь привыкли равняться на Европу и США, которые куда больше должны не МВФ и не другим странам, а своим же банкам, компаниям и… гражданам. О том, сколько и чего задолжали гражданам Украины майданные политики, говорить не приходится. Терпят ведь граждане. Терпят и ждут новых президентских выборов, на которых шоколадному королю явно предстоит сыграть роль совсем другого короля – голого.Последний «шоколадный» транш МВФ даёт Украине, не скрывая готовности «перезагрузить» свои отношения с украинской властью. В документах МВФ сообщается, что в сумме речь может идти о более чем 10 миллиардах долларов в рамках новой 14-месячной программы stand-by. Порошенко в своих победных реляциях успел уже не раз напомнить, что договорился с «валютчиками из фонда» ещё в сентябре, но как-то забывает сказать, что тогда была свёрнута прежняя программа, в которой фигурировала более внушительная сумма — 17,5 млрд. долларов.При этом и условия были намного мягче, хотя это и было вызвано «преддефолтным состоянием» страны. О человеке в таком случае говорят – «предынфарктное состояние», и вот выходом из него главе украинского государства можно было бы и гордиться. Однако «пока президент» не хочет. Скорее всего, потому, что и он сам, и его премьеры с министрами вели переговоры с МВФ по каждому траншу на манер девиц на выданье. Почему – понятно, хотелось не столько комиссионных, у МВФ с этим строго, а хоть какой-то свободы рук. Чтобы можно было разного рода конференции да приёмы на забугорные деньги проводить, каким-нибудь консалтингом и анализом инвестиционных перспектив заняться. Мы в России это не раз и не два проходили, а потом как-то решили свернуть все такие лавочки, чего нам кажется, по сей день простить не могут.В этом отношении весьма показательно, на каких условиях Украина получила ещё 750 миллионов долларов, но уже от Всемирного банка (ВБ). Оттуда уже поступили вполне официальные сообщения, что средства будут направлены «на поддержание важных реформ в банковской сфере, в деле борьбы с коррупцией, управления сельскохозяйственными землями, субсидирования коммунальных услуг, здравоохранения, а также пенсионной реформы».Есть в материалах ВБ подробности и относительно процентных ставок, которые здесь не стоит даже приводить. Они просто намного ниже учётной ставки в 17,5 процента, действующей сейчас на Украине. И это уже само по себе предоставляет широчайшие возможности для «творчества», разумеется, финансового. Нечто подобное опять же было и в России – в те самые 90-е, когда наша страна пребывала в том самом «преддефолтном состоянии». И то, как радуются депутаты Рады кредитам от МВФ и ВБ, невольно заставляет проводить параллели с российской Госдумой двадцатилетней давности. Там тоже радовались. Чему?Впрочем, в эти дни Порошенко готов буквально из штанов, точнее, из штатовских армейских галифе, выпрыгнуть, лишь бы показать свою «крутизну». Ради рейтинга на что не пойдёшь! И даже подаяние от МВФ можно представлять как одну из самых своих больших побед. Наравне с теми, что были одержаны в многочисленных «котлах» в ходе АТО. Украинский «пока президент» ухитрился подписаться аж на 3,9 млрд., что сразу заставляет поинтересоваться у подписантов с другой стороны (из МВФ): уверены ли они в том, что преемники Порошенко по этим долгам заплатят?Сейчас за Украиной числятся 14,1 миллиарда долга перед МВФ. Из них только последние 3,9 миллиарда надо будет возвращать достаточно оперативно – в те самые 14 месяцев. Если больше по-крупному не одалживаться, то сумма не самая страшная даже с полностью провалившимся ВВП этой послемайданной страны. Только при условии, что деньги не будут потрачены впустую, а последние ещё функционирующие предприятия украинской промышленности США не будут загонять всё дальше в тупик своим санкциями и пошлинами.Нет, напрямую на Украину из Вашингтона никто не давит, просто получается так, что украинская металлургия фактически оказалась жертвой американо-китайской торговой войны, немногочисленные сборочные производства уже не выдерживают даже ценовой конкуренции с индийскими и китайскими филиалами, заполонившими полмира. Угля у Украины на вывоз больше нет, и из экспортных товаров у Украины остаётся едва ли не только зерно. И кажется, что светит незалежной та самая перспектива, о которой говорил ещё не последний царский министр финансов Вышнеградский: «Сами не доедим, но вывозить будем».В конце концов, ради таких сумм, которые обещает МВФ, можно и ещё один майдан устроить. Или (боже упаси) новую АТО запустить, обвинив по всем углам Россию в агрессии. В общем, действуя по известному принципу «война всё спишет». Помогут ли нам в таком случае предупреждения министра Лаврова и регулярно сменяющие друг друга «абсолютно точные» прогнозы с датой начала наступления ВСУ под Мариуполем? Есть очень большие сомнения. Информационные сражения мы, как ни обидно, проигрываем. Одно за другим, и помогают только реальные дела. Так было с Крымом, с отражением первого и второго украинского наступления на «мятежный» Донбасс, так что-то получается сейчас в Сирии, а ещё — в диалоге с Италией и Францией.