Путин на пресс-конференции: И пусть потом не пищат...

Как Вы, как президент, можете успокоить меня и моего маленького сына и всех людей, которые боятся ядерной войны. Сегодня отдельные СМИ уже рассматривают конкретные примеры ядерных ударов.

Есть особенности сегодняшнего дня. Это развал системы сдерживающих вооружений. Это выход США из договора по ПРО. Мы были вынуждены отвечать. И мы слышим, что Россия получила преимущество. Да… Таких систем пока ни у кого в мире нет. Сейчас делают дальнейший шаг – выход их ДРСМД. Но если в Европе появятся американские ракеты? Как нам реагировать? Пусть потом не пищат, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы обеспечиваем свою безопасность. То же по договору СНВ. Опасность ещё и в применении баллистических ракет в неядерном исполнении.

Представьте, из Тихого океана стрельнула подлодка МБР, и хрен её знает, в ядерном она исполнении или неядерном. Ну я надеюсь, что у человечества хватит разума.

Вы считаете, что украинская провокация в Керченском пролива удалась? И по арестованным в США российским гражданам – Бут, Бутина. Может быть, по китайской схеме – отвечать арестом на арест.

И я вижу в украинских правящих кругах неудовольствие по поводу того, что они (военнослужащие) не погибли.

Сколько денег Вы тратите на оккупированный Донбасс? По условиям обмена: Вам же нужны граждане России или нет? Вы говорите, что тоже боитесь ядерной войны. А Вам не кажется, что диалога не будет, пока Вы не покинете свой пост?

Это украинские власти ввели блокаду Донбасса. Это украинские войска каждый день стреляют по своим же соотечественникам.

У нас интересуются, сколько по этому договору мы получим островов: 0, два, четыре. У вас тоже задаются вопросами: зачем отдавать острова? Также речь идёт о размещении ПРО США в Японии, американского контингента. Вы считаете, что вопросы такого характера можно решить при разговоре с Японией, или для этого придётся договариваться ещё и с США

Что будет происходить после подписания мирного договора, мы не знаем. Кстати, мы не считаем, что ПРО - это оборонительное оружие . Это оружие США, которое может работать и с ударными комплексами. Но мы продолжим обсуждать заключения мирного договора.

Продолжается пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным.Далее президент конкретизировал. По его словам, если ракета стартовала, то система не знает, в ядерном она исполнении или неядерном. По словам президента, всё это на грани ошибки.Вопрос от журналиста газеты «Известия», которого сначала представили как журналиста с Украины:Этот же вопрос конкретизировал и журналист RT.Президент отметил, что сам журналист поднял тему провокации. По его словам, провокация действительно удалась - рейтинг Порошенко чуть подрос – до 2-3 места. Глава государства отметил, что украинских военнослужащих явно отправляли с той целью, чтобы они погибли.Путин:Далее слово дали журналисту с Украины - информслужба УНИАН.По словам президента, Россия оказывает гуманитарную помощь Донбассу только для того, чтобы этих людей "там не раздавили окончательно".Свой вопрос задали и японские журналисты. Вопрос касался мирного договора.По словам президента, американские базы уже есть в Японии. Путин отметил, что Россия пока не понимает уровня суверенитета Японии. Президент РФ добавил, что губернатор Окинавы против военного присутствия США, и народ против. Но всё равно базы там.