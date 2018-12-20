Очередной конвой с гуманитарным грузом прибыл в Донбасс

Россия отправила республикам Донбасса очередную колонну с гуманитарной помощью, которая доставила в Донецк и Луганск около 470 тонн груза, сообщает пресс-служба МЧС России.Согласно сообщению пресс-службы МЧС, 84-й гуманитарный конвой, отправившись утром из Ростовской области, на украинской границе разделившись на две колонны, отправившись в Донецк и Луганск. В Донецк пришло 23 машины, которые доставили более 310 тонн гуманитарной помощи. В составе груза новогодние подарки, детские продуктовые наборы, средства медицинского назначения, целевые адресные грузы, сообщает МЧС ДНР. В Луганск прибыло 15 автомобилей, которые доставили в республику 160 тонн гуманитарного груза. В составе помощи новогодние подарки, продукты для детей до 1 года и от 1 года до 3-х лет, а также медицинское имущество и средства.Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом для республик Донбасса была отправлена 22 ноября. Следующий конвой отправится на Донбасс уже в новом году - в январе 2019 года.Россия оказывает помощь Донецкой и Луганской народным республикам с 2014 года и будет продолжать это делать, пока они будут нуждаться в помощи, заявил президент России Владимир Путин.