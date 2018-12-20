Эксперт: Т-80БВМ способен стрелять снарядами с обеднённым ураном
Модернизированный танк Т-80БВМ получил возможность применять оперенные подкалиберные бронебойные снаряды, сообщает ТАСС со ссылкой на справочник Минобороны РФ «Армия России в сравнении».
Согласно информации, у танка «доработан стабилизатор вооружения и механизм заряжания под боеприпасы 3БМ59 "Свинец-1", 3БМ60 "Свинец-2"».
Из открытых источников следует, что подкалиберный снаряд «Свинец-1» оснащен сердечником из карбида вольфрама, а «Свинец-2» – сердечником с урановым сплавом. При этом первый снаряд (по разным данным) способен с двух километров пробить однородную броню толщиной 700-740 мм, второй с такого же расстояния – 800-830 мм.
Информацию о том, что один из них имеет сердечник с обедненным ураном, подтвердил военный эксперт Виктор Мураховский.
Он пояснил, что это «сплав обедненного урана с вольфрамом», который называется в открытых источниках «Материал-Б».
Эксперт добавил, что использование подобным образом обедненного урана не нарушает никаких международных соглашений. Эти снаряды в российской армии хранятся вне арсеналов частей и соединений и относятся к категории специальных боеприпасов.
На вооружении американской армии также имеются снаряды с сердечником, содержащим обедненный уран. Они, в частности, могут входить в боекомплект танка «Абрамс». Боеприпас, известный под обозначением M829A1, способен с дистанции 2-х км пробить гомогенную броню толщиной около 700 мм.
Эффективность снарядов с обедненным ураном и вольфрамом обусловлена более высокой плотностью данных материалов в сравнении со сталью.
Т-80БВМ является дальнейшей модернизацией танка Т-80БВ. Он оснащен многоканальным прицелом «Сосна-У», 125-мм орудием 2А46М-4, доработанной газотурбинной установкой. Машины начали поступать в войска в текущем году.
Согласно информации, у танка «доработан стабилизатор вооружения и механизм заряжания под боеприпасы 3БМ59 "Свинец-1", 3БМ60 "Свинец-2"».
Из открытых источников следует, что подкалиберный снаряд «Свинец-1» оснащен сердечником из карбида вольфрама, а «Свинец-2» – сердечником с урановым сплавом. При этом первый снаряд (по разным данным) способен с двух километров пробить однородную броню толщиной 700-740 мм, второй с такого же расстояния – 800-830 мм.
Информацию о том, что один из них имеет сердечник с обедненным ураном, подтвердил военный эксперт Виктор Мураховский.
Он пояснил, что это «сплав обедненного урана с вольфрамом», который называется в открытых источниках «Материал-Б».
Эксперт добавил, что использование подобным образом обедненного урана не нарушает никаких международных соглашений. Эти снаряды в российской армии хранятся вне арсеналов частей и соединений и относятся к категории специальных боеприпасов.
На вооружении американской армии также имеются снаряды с сердечником, содержащим обедненный уран. Они, в частности, могут входить в боекомплект танка «Абрамс». Боеприпас, известный под обозначением M829A1, способен с дистанции 2-х км пробить гомогенную броню толщиной около 700 мм.
Эффективность снарядов с обедненным ураном и вольфрамом обусловлена более высокой плотностью данных материалов в сравнении со сталью.
Т-80БВМ является дальнейшей модернизацией танка Т-80БВ. Он оснащен многоканальным прицелом «Сосна-У», 125-мм орудием 2А46М-4, доработанной газотурбинной установкой. Машины начали поступать в войска в текущем году.
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