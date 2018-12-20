Путина спросили о возможности реставрации социализма в России

Посмотрите дипломатическую переписку XIX-XX века. Постоянно одно и то же. С чем это связано? Связано с ростом могущества России, с повышением конкурентоспособности. Появился новый крупный игрок, с которым нужно считаться. А им не хочется… У нас 160 млн проживают. Мы их защищаем. Спокойно, сдержано. Наша экономика адаптировалась к изменениям. У нас в 2008 ВВП упал на 7-8%. И никаких санкций тогда не было. Минфин США считает, что падение в 2,5% в 2015 году связано с санкциями на одну треть, а остальное – от падения цен на нефть. Санкции, которые ввели против России, ударили по ним самим. В Европе – минус 500 млрд евро.

Это заставило нас включить мозги, и западные страны это признают.

По опросам, многие граждане страны с ностальгией вспоминают о временах СССР? Возможна ли реставрация социализма в России?

Справедливое распределение ресурсов, справедливое отношение к людям, живущим за чертой бедности, обеспечение людей услугами здравоохранения, образования, - мы такую политику проводим и сейчас.

Как Вы оцениваете отношения РФ и КНР? Сегодня уровень товарооборота поднимается к отметке в 100 млрд долларов. И ещё: российский экспорт в Китай вырос на 44% и уже на 10 млрд долларов превосходит экспорт Китая в Россию, каково Ваше мнение по этому вопросу

Но думаю, что сегодня ситуация всё же стало более сбалансированной, хотя могу ошибаться, мало смотрю телевизор.