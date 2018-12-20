Путина спросили о возможности реставрации социализма в России
Вопрос от РИА Новости на пресс-конференции с президентом был посвящён санкционной теме.
Путин отметил, что Россия практически всю свою историю живёт под санкциями.
Президент:
По словам главы государства, у нас есть и плюсы "от санкционных дел".
Владимир Путин:
Вопрос:
По словам президента, восстановление социализма невозможно. Но важна справедливость.
Путин:
Синьхуа:
Путин заявил, что положительно относится к экономическому развитию Китай, к углубления партнёрства с Россией. Президент отметил, что не знает, достигнет ли уровень товарооборот 100 млрд долларов, но в любом случае экономическое сотрудничество - важнейшая составляющая двусторонних отношений.
Также Владимиру Путину на этот час задали вопрос о возможности строительства моста через Лену в Якутии. Президент отметил, что нужно посчитать экономическую целесообразность создания этого проекта. Нужно сопоставить расходы и конечный результат для региона.
Дополнительно задан вопрос от главреда экологического издания. Вопрос удостоился аплодисментов. Журналист отметил, что на современных телешоу - кто-то от кого ушёл, изменил и т.п. По его словам, в стране нет идеологии. А такой идеологий могла бы стать триада "Природа, Родина, народ". Журналист спросил, возможно ли создания телешоу о стратегически важных задачах России.
Путин напомнил разговор с Даниилом Граниным: "У нас на всех экранах, кто украл, сколько украл, у кого украл". Но, видимо, такова политика современных каналах.
Президент:
Путин отметил, что Россия практически всю свою историю живёт под санкциями.
Президент:
Посмотрите дипломатическую переписку XIX-XX века. Постоянно одно и то же. С чем это связано? Связано с ростом могущества России, с повышением конкурентоспособности. Появился новый крупный игрок, с которым нужно считаться. А им не хочется… У нас 160 млн проживают. Мы их защищаем. Спокойно, сдержано. Наша экономика адаптировалась к изменениям. У нас в 2008 ВВП упал на 7-8%. И никаких санкций тогда не было. Минфин США считает, что падение в 2,5% в 2015 году связано с санкциями на одну треть, а остальное – от падения цен на нефть. Санкции, которые ввели против России, ударили по ним самим. В Европе – минус 500 млрд евро.
По словам главы государства, у нас есть и плюсы "от санкционных дел".
Владимир Путин:
Это заставило нас включить мозги, и западные страны это признают.
Вопрос:
По опросам, многие граждане страны с ностальгией вспоминают о временах СССР? Возможна ли реставрация социализма в России?
По словам президента, восстановление социализма невозможно. Но важна справедливость.
Путин:
Справедливое распределение ресурсов, справедливое отношение к людям, живущим за чертой бедности, обеспечение людей услугами здравоохранения, образования, - мы такую политику проводим и сейчас.
Синьхуа:
Как Вы оцениваете отношения РФ и КНР? Сегодня уровень товарооборота поднимается к отметке в 100 млрд долларов. И ещё: российский экспорт в Китай вырос на 44% и уже на 10 млрд долларов превосходит экспорт Китая в Россию, каково Ваше мнение по этому вопросу
Путин заявил, что положительно относится к экономическому развитию Китай, к углубления партнёрства с Россией. Президент отметил, что не знает, достигнет ли уровень товарооборот 100 млрд долларов, но в любом случае экономическое сотрудничество - важнейшая составляющая двусторонних отношений.
Также Владимиру Путину на этот час задали вопрос о возможности строительства моста через Лену в Якутии. Президент отметил, что нужно посчитать экономическую целесообразность создания этого проекта. Нужно сопоставить расходы и конечный результат для региона.
Дополнительно задан вопрос от главреда экологического издания. Вопрос удостоился аплодисментов. Журналист отметил, что на современных телешоу - кто-то от кого ушёл, изменил и т.п. По его словам, в стране нет идеологии. А такой идеологий могла бы стать триада "Природа, Родина, народ". Журналист спросил, возможно ли создания телешоу о стратегически важных задачах России.
Путин напомнил разговор с Даниилом Граниным: "У нас на всех экранах, кто украл, сколько украл, у кого украл". Но, видимо, такова политика современных каналах.
Президент:
Но думаю, что сегодня ситуация всё же стало более сбалансированной, хотя могу ошибаться, мало смотрю телевизор.
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