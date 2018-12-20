Стратегические бомбардировщики США вооружили ракетами LRASM
Компания Lockheed Martin объявила о начале поставок в ВВС США противокорабельных ракет большой дальности LRASM (Long Range Anti-Ship Missiles), сообщает Mil.Press FLOT.
Работы по созданию LRASM начались в 2009 году. После завершения всех этапов испытаний они поставлены на вооружение стратегического бомбардировщиков В-1В.
По словам главы проекта LRASM в компании Lockheed Martin Дэвида Хельса, присвоение ракете статуса оперативной готовности стало кульминацией успешного взаимодействия инженеров с ВВС и ВМС США.
Хельс рассказал, что ракета LRASM способна обнаруживать, идентифицировать и уничтожать морские цели среди групп кораблей даже при отсутствии GPS-сигнала и связи.
Дальность ее применения – до 930 км, вес боевой части – 450 кг. Предполагается, что одна ракета может потопить (сделать небоеспособным) корабль водоизмещением до 9 тыс. тонн.
Кроме того, боеприпасы прошли тесты на совместимость с пусковой установкой Mk.41 и в недалеком будущем могут заменить на кораблях ракеты «Гарпун», которые «потеряли свою актуальность в современных условиях».
Ракетами LRASM также планируется вооружить палубные истребители F/A и F-35С.
Напомним, сверхзвуковой B-1B «Лэнсер» может нести боевую нагрузку до 56 тонн. Разработан для маловысотного прорыва ПВО противника, что отличает его от бомбардировщика B-52.
Работы по созданию LRASM начались в 2009 году. После завершения всех этапов испытаний они поставлены на вооружение стратегического бомбардировщиков В-1В.
По словам главы проекта LRASM в компании Lockheed Martin Дэвида Хельса, присвоение ракете статуса оперативной готовности стало кульминацией успешного взаимодействия инженеров с ВВС и ВМС США.
Это событие служит прекрасным примером сотрудничества, которое позволяет осваивать новейшее вооружение в кратчайшие сроки,добавил он.
Хельс рассказал, что ракета LRASM способна обнаруживать, идентифицировать и уничтожать морские цели среди групп кораблей даже при отсутствии GPS-сигнала и связи.
Дальность ее применения – до 930 км, вес боевой части – 450 кг. Предполагается, что одна ракета может потопить (сделать небоеспособным) корабль водоизмещением до 9 тыс. тонн.
Кроме того, боеприпасы прошли тесты на совместимость с пусковой установкой Mk.41 и в недалеком будущем могут заменить на кораблях ракеты «Гарпун», которые «потеряли свою актуальность в современных условиях».
Ракетами LRASM также планируется вооружить палубные истребители F/A и F-35С.
Напомним, сверхзвуковой B-1B «Лэнсер» может нести боевую нагрузку до 56 тонн. Разработан для маловысотного прорыва ПВО противника, что отличает его от бомбардировщика B-52.
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- Lockheed Martin
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