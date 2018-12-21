Граница между ДНР и ЛНР. Пушилину и Пасечнику не объединить республики

Несмотря на обещание главы ДНР Дениса Пушилина, поддержанное главой ЛНР Леонидом Пасечником, до конца 2018 года упразднить границу и таможенный контроль между республиками, Донецк и Луганск продолжают жить как два разных, независимых друг от друга, государства.Вопрос, конечно, касается далеко не только таможенного контроля или существования блокпостов на границе между республиками. Само по себе пересечение границы в среднем отнимает у пассажиров общественного транспорта 5-10 минут, а подавляющее большинство легкового транспорта пересекает ее вообще без задержек.Изначально граница создавалась как дополнительная мера в борьбе с контрабандой и своего значения, судя по всему, не потеряла по сей день, поэтому отказаться от нее Донецку и Луганску не так просто (в Луганске на въезде и вовсе недавно поставили дополнительный блокпост со стороны российской границы). Кроме того, как выяснилось, в республиках действуют различные нормы таможенного права.На поверку вопрос законодательства оказался даже серьезнее, чем борьба с контрабандой, традиционной для этого приграничного региона. Стоит копнуть глубже, как сразу выясняется, что республики Новороссии, которые ни один здравомыслящий человек не в состоянии воспринимать как нечто отдельное друг от друга, на самом деле живут как два разных государства. У них разное законодательство, а жителей друг друга они воспринимают как иностранцев.Например, Министерство юстиции ДНР всерьез воспринимает в качестве иностранных граждан не только россиян, но и жителей ЛНР. А значит, чтобы, например, вступить в брак, необходимо доказать «законность» своего пребывания в республике.«Для государственной регистрации брака иностранцы и лица без гражданства должны предъявить паспортный документ с отметкой о регистрации уполномоченного органа относительно законности их пребывания на территории Донецкой Народной Республики», — оптимистично сообщает Минюст. Аналогичные нормы действуют в ЛНР.Если начать всерьез разбираться в законодательстве ЛДНР, становится понятно, что республики существуют в смешанном украино-российском правовом поле. За прошедшие четыре года донецкие и луганские законодатели создали причудливую систему, частично скопированную с украинских, частично с российских законов, плюс те нормы, которые были приняты специально под особенности жизни в республиках.Причем когда «государственные деятели» ЛДНР занимались законотворчеством, они, судя по всему, даже и не думали согласовывать решения между собой. Вероятно, мысль о том, что республики должны рано или поздно объединиться, им в головы не приходила.Судя по результатам работы, в этих головах царит неразбериха. Чем занимались законодатели на протяжении последних лет, понять непросто. В Луганске, например, до сих пор не работают гражданский и арбитражный суды, а в ДНР пользуются украинским административным кодексом, зато там есть законодательная норма о создании госоргана по авиации, который занимается «вопросами нормативного правового регулирования использования воздушного пространства и организации воздушного движения в Донецкой Народной Республике, обеспечения безопасности и регулярности полетов воздушных судов…» Напомню: Донецкий аэропорт уничтожен; небо над республикой закрыто для полетов.В общем, мало того что в законодательстве республик отсутствуют целые разделы, так оно еще и не согласовано между собой. С учётом скорости и качества работы законодательных органов можно сделать вывод: процесс создания недостающих звеньев затянется еще очень надолго.Так что совсем не удивительно, что здравые инициативы Пасечника и Пушилина об упразднении границы между республиками остаются нереализованными: приведение в соответствие норм законодательства потребует от правительств республик согласованной и конструктивной работы. И такого же сотрудничества силовых структур в отношении борьбы с контрабандой.Что же касается вполне логичного и неминуемого объединения ЛНР и ДНР, то тут необходимо признать, что на сегодняшний день это утопия. Правительствам пришлось бы полностью перетрусить и переработать законы и синхронизировать их, а этот объем работы пока что республиканским деятелям не под силу. По крайней мере, до тех пор, пока не «прилетит» от кураторов. Вот тогда засуетятся и будут сшивать ЛДНР на живую нитку.