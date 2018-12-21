Граница между ДНР и ЛНР. Пушилину и Пасечнику не объединить республики
Несмотря на обещание главы ДНР Дениса Пушилина, поддержанное главой ЛНР Леонидом Пасечником, до конца 2018 года упразднить границу и таможенный контроль между республиками, Донецк и Луганск продолжают жить как два разных, независимых друг от друга, государства.
Вопрос, конечно, касается далеко не только таможенного контроля или существования блокпостов на границе между республиками. Само по себе пересечение границы в среднем отнимает у пассажиров общественного транспорта 5-10 минут, а подавляющее большинство легкового транспорта пересекает ее вообще без задержек.
Изначально граница создавалась как дополнительная мера в борьбе с контрабандой и своего значения, судя по всему, не потеряла по сей день, поэтому отказаться от нее Донецку и Луганску не так просто (в Луганске на въезде и вовсе недавно поставили дополнительный блокпост со стороны российской границы). Кроме того, как выяснилось, в республиках действуют различные нормы таможенного права.
На поверку вопрос законодательства оказался даже серьезнее, чем борьба с контрабандой, традиционной для этого приграничного региона. Стоит копнуть глубже, как сразу выясняется, что республики Новороссии, которые ни один здравомыслящий человек не в состоянии воспринимать как нечто отдельное друг от друга, на самом деле живут как два разных государства. У них разное законодательство, а жителей друг друга они воспринимают как иностранцев.
Например, Министерство юстиции ДНР всерьез воспринимает в качестве иностранных граждан не только россиян, но и жителей ЛНР. А значит, чтобы, например, вступить в брак, необходимо доказать «законность» своего пребывания в республике.
«Для государственной регистрации брака иностранцы и лица без гражданства должны предъявить паспортный документ с отметкой о регистрации уполномоченного органа относительно законности их пребывания на территории Донецкой Народной Республики», — оптимистично сообщает Минюст. Аналогичные нормы действуют в ЛНР.
Если начать всерьез разбираться в законодательстве ЛДНР, становится понятно, что республики существуют в смешанном украино-российском правовом поле. За прошедшие четыре года донецкие и луганские законодатели создали причудливую систему, частично скопированную с украинских, частично с российских законов, плюс те нормы, которые были приняты специально под особенности жизни в республиках.
Причем когда «государственные деятели» ЛДНР занимались законотворчеством, они, судя по всему, даже и не думали согласовывать решения между собой. Вероятно, мысль о том, что республики должны рано или поздно объединиться, им в головы не приходила.
Судя по результатам работы, в этих головах царит неразбериха. Чем занимались законодатели на протяжении последних лет, понять непросто. В Луганске, например, до сих пор не работают гражданский и арбитражный суды, а в ДНР пользуются украинским административным кодексом, зато там есть законодательная норма о создании госоргана по авиации, который занимается «вопросами нормативного правового регулирования использования воздушного пространства и организации воздушного движения в Донецкой Народной Республике, обеспечения безопасности и регулярности полетов воздушных судов…» Напомню: Донецкий аэропорт уничтожен; небо над республикой закрыто для полетов.
В общем, мало того что в законодательстве республик отсутствуют целые разделы, так оно еще и не согласовано между собой. С учётом скорости и качества работы законодательных органов можно сделать вывод: процесс создания недостающих звеньев затянется еще очень надолго.
Так что совсем не удивительно, что здравые инициативы Пасечника и Пушилина об упразднении границы между республиками остаются нереализованными: приведение в соответствие норм законодательства потребует от правительств республик согласованной и конструктивной работы. И такого же сотрудничества силовых структур в отношении борьбы с контрабандой.
Что же касается вполне логичного и неминуемого объединения ЛНР и ДНР, то тут необходимо признать, что на сегодняшний день это утопия. Правительствам пришлось бы полностью перетрусить и переработать законы и синхронизировать их, а этот объем работы пока что республиканским деятелям не под силу. По крайней мере, до тех пор, пока не «прилетит» от кураторов. Вот тогда засуетятся и будут сшивать ЛДНР на живую нитку.
Вопрос, конечно, касается далеко не только таможенного контроля или существования блокпостов на границе между республиками. Само по себе пересечение границы в среднем отнимает у пассажиров общественного транспорта 5-10 минут, а подавляющее большинство легкового транспорта пересекает ее вообще без задержек.
Изначально граница создавалась как дополнительная мера в борьбе с контрабандой и своего значения, судя по всему, не потеряла по сей день, поэтому отказаться от нее Донецку и Луганску не так просто (в Луганске на въезде и вовсе недавно поставили дополнительный блокпост со стороны российской границы). Кроме того, как выяснилось, в республиках действуют различные нормы таможенного права.
На поверку вопрос законодательства оказался даже серьезнее, чем борьба с контрабандой, традиционной для этого приграничного региона. Стоит копнуть глубже, как сразу выясняется, что республики Новороссии, которые ни один здравомыслящий человек не в состоянии воспринимать как нечто отдельное друг от друга, на самом деле живут как два разных государства. У них разное законодательство, а жителей друг друга они воспринимают как иностранцев.
Например, Министерство юстиции ДНР всерьез воспринимает в качестве иностранных граждан не только россиян, но и жителей ЛНР. А значит, чтобы, например, вступить в брак, необходимо доказать «законность» своего пребывания в республике.
«Для государственной регистрации брака иностранцы и лица без гражданства должны предъявить паспортный документ с отметкой о регистрации уполномоченного органа относительно законности их пребывания на территории Донецкой Народной Республики», — оптимистично сообщает Минюст. Аналогичные нормы действуют в ЛНР.
Если начать всерьез разбираться в законодательстве ЛДНР, становится понятно, что республики существуют в смешанном украино-российском правовом поле. За прошедшие четыре года донецкие и луганские законодатели создали причудливую систему, частично скопированную с украинских, частично с российских законов, плюс те нормы, которые были приняты специально под особенности жизни в республиках.
Причем когда «государственные деятели» ЛДНР занимались законотворчеством, они, судя по всему, даже и не думали согласовывать решения между собой. Вероятно, мысль о том, что республики должны рано или поздно объединиться, им в головы не приходила.
Судя по результатам работы, в этих головах царит неразбериха. Чем занимались законодатели на протяжении последних лет, понять непросто. В Луганске, например, до сих пор не работают гражданский и арбитражный суды, а в ДНР пользуются украинским административным кодексом, зато там есть законодательная норма о создании госоргана по авиации, который занимается «вопросами нормативного правового регулирования использования воздушного пространства и организации воздушного движения в Донецкой Народной Республике, обеспечения безопасности и регулярности полетов воздушных судов…» Напомню: Донецкий аэропорт уничтожен; небо над республикой закрыто для полетов.
В общем, мало того что в законодательстве республик отсутствуют целые разделы, так оно еще и не согласовано между собой. С учётом скорости и качества работы законодательных органов можно сделать вывод: процесс создания недостающих звеньев затянется еще очень надолго.
Так что совсем не удивительно, что здравые инициативы Пасечника и Пушилина об упразднении границы между республиками остаются нереализованными: приведение в соответствие норм законодательства потребует от правительств республик согласованной и конструктивной работы. И такого же сотрудничества силовых структур в отношении борьбы с контрабандой.
Что же касается вполне логичного и неминуемого объединения ЛНР и ДНР, то тут необходимо признать, что на сегодняшний день это утопия. Правительствам пришлось бы полностью перетрусить и переработать законы и синхронизировать их, а этот объем работы пока что республиканским деятелям не под силу. По крайней мере, до тех пор, пока не «прилетит» от кураторов. Вот тогда засуетятся и будут сшивать ЛДНР на живую нитку.
- Автор:
- Егор Махов
- Использованы фотографии:
- life.ru
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