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Путин рассказал о новой украинской церкви, "жёлтых жилетах" и Brexit

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Комментируя проходящие на Украине создание новой церковной структуры, Владимир Путин заявил, что произошло прямое вмешательство государства в дела церкви.

То, что сейчас происходит в православии, — это просто уму непостижимо. Это прямое вмешательство государства в церковную, религиозную жизнь. Такого не было ещё никогда со времён Советского Союза. К сожалению, на Украине сейчас происходит



Путин рассказал о новой украинской церкви, "жёлтых жилетах" и Brexit


По словам Путина, это делается в преддверии предвыборной кампании и с целью дальнейшего разрыва между украинским и русским народами. При этом он сообщил, что украинская православная церковь Московского патриархата была абсолютно самостоятельной церковью, но с подачи украинской власти создали эту объединенную раскольническую церковь стамбульского прихода.

За расколом начнётся передел собственности, может, даже кровавый, не дай Бог до этого дойдёт
- добавил Путин.

Касаясь протестов "желтых жилетов" во Франции, Путин сравнил ситуацию на рынке топлива двух стран. Он подтвердил, что граждане имеют право на проведение собраний, однако такие мероприятия должны оставаться в рамках закона. Путин отметил, что оценивать действия французских властей некорректно, они сознательно пошли на повышение цен на бензин и дизельное топливо. В России же цены на бензин повысились в связи с ростом цен на нефть на мировых рынках. При этом правительство России принимает все меры к блокированию этого роста.

На вопрос о британском Brexit, Владимир Путин заявил, что Россию он коснется в "минимальном значении". С другой стороны, отношения России и Британии сейчас находятся в тупике и необходимо искать выходы из этой ситуации. Несмотря на плохие отношения, Британия больше всех других стран делает прямых инвестиций в Россию - 22 млрд долларов.
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