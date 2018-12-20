Путин рассказал о новой украинской церкви, "жёлтых жилетах" и Brexit

То, что сейчас происходит в православии, — это просто уму непостижимо. Это прямое вмешательство государства в церковную, религиозную жизнь. Такого не было ещё никогда со времён Советского Союза. К сожалению, на Украине сейчас происходит

За расколом начнётся передел собственности, может, даже кровавый, не дай Бог до этого дойдёт

Комментируя проходящие на Украине создание новой церковной структуры, Владимир Путин заявил, что произошло прямое вмешательство государства в дела церкви.По словам Путина, это делается в преддверии предвыборной кампании и с целью дальнейшего разрыва между украинским и русским народами. При этом он сообщил, что украинская православная церковь Московского патриархата была абсолютно самостоятельной церковью, но с подачи украинской власти создали эту объединенную раскольническую церковь стамбульского прихода.- добавил Путин.Касаясь протестов "желтых жилетов" во Франции, Путин сравнил ситуацию на рынке топлива двух стран. Он подтвердил, что граждане имеют право на проведение собраний, однако такие мероприятия должны оставаться в рамках закона. Путин отметил, что оценивать действия французских властей некорректно, они сознательно пошли на повышение цен на бензин и дизельное топливо. В России же цены на бензин повысились в связи с ростом цен на нефть на мировых рынках. При этом правительство России принимает все меры к блокированию этого роста.На вопрос о британском Brexit, Владимир Путин заявил, что Россию он коснется в "минимальном значении". С другой стороны, отношения России и Британии сейчас находятся в тупике и необходимо искать выходы из этой ситуации. Несмотря на плохие отношения, Британия больше всех других стран делает прямых инвестиций в Россию - 22 млрд долларов.