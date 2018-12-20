Газпром, ЧВК и Пенсионная реформа: О чём еще спросили Путина?

Все мои повара — сотрудники ФСО. Они в разных званиях находятся. Других поваров у меня нет. Надо, чтобы это было ясно, понятно и чтобы мы к этому не возвращались

Если они не нарушают российского закона, то имеют право продавливать свои интересы в любой точке планеты

Я прекрасно отдавал себе отчет, что будет критика и справа, и слева. … Повторяю еще раз – если бы я не был убежден в том, что это неизбежно, никогда этого сделать не позволил бы

На продолжающейся пресс-конференции Владимира Путина, журналист из Санкт-Петербурга поднял вопрос в отношении "Газпрома", а также детей членов правления, которые занимают высокие посты и ведут разгульный образ жизни.Владимир Путин пообещал разобраться, кто, куда и зачем из "Газпрома" летает, а также ведет "шикарную" жизнь. Он объяснил, что Газпром спонсирует иностранные футбольные клубы, потому что в этих странах работает. Путин пообещал разобраться с газификацией некоторых районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга.С вопросами о ЧВК Вагнера выступил корреспондент "Новой газеты", который объявил ресторатора Евгения Пригожина "личным поваром Путина". Отвечая на этот вопрос, Путин заметил, что все его повара являются сотрудниками ФСО - людьми военными.Комментируя вопрос о ЧВК "Вагнер", Путин заметил, что если российские граждане работают за границей и не нарушают там законов, то какие вопросы могут к ним от российской генпрокуратуры?Путин добавил, что убийства журналистов всегда трагедия. Он призвал журналиста "Новой" не только помнить о своих коллегах погибших в ЦАР, но и не забывать о коллегах, которых расстреляли в Донбассе.Журналист из Владивостока попросил Путина отменить пенсионную реформу. Отвечая на этот призыв, президент заявил, что уверен в правильности решения о повышении в России пенсионного возраста, хотя заранее знал о критике. Он отметил, что он никогда не позволил бы поднять пенсионный возраст, если бы это не было неизбежно. Тенденции сегодня такие, сказал Путин, что количество работящих становится все меньше и меньше, а количество неработающих увеличивается.