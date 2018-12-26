Визуализация в бронетехнике

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Экипажи военных машин стоят перед множеством проблем, когда речь идет о ситуационной осведомленности. Хотя в настоящее время на некоторых бронемашинах установлены бортовые сенсорные системы, зачастую они интегрированы или используются не лучшим образом, что отрицательно сказывается на их эффективности. Впрочем, на рынке появляется все больше новых современных сенсоров, которые в рамках различных программ модернизации интегрируются в новые или даже существующие платформы.В настоящее время реализуется ряд программ по модернизации существующих машин, затрагивающих обновление оптических систем, в том числе и инфракрасных, которые могли бы значительно упростить вождение машины, работу оператора-наводчика или обеспечить десанту круговой обзор для безопасного десантирования из машины.В то время как эти усовершенствования, как правило, являются частью более широких программ модернизации, многие из которых представляют собой международные проекты, усовершенствования только лишь в одной оптике могут значительно повысить эксплутационные возможности машины, а также живучесть экипажа на борту.«Работа защищенной машины на поле боя заключается в доставке солдат до нужного места и их поддержке. Это типичная роль, например, бронемашин Mastiff, Ridgeback и Warrior британской армии, представляющих собой боевые платформы, которые доставляют солдат на передовую, выгружают их и затем обеспечивают локальную защиту», — пояснил Колин Хорнер из компании Leonardo.«Наша задача дать этим машинам способность работать в темноте. У нас есть система ночного видения для водителя, которая позволяет ему водить машину с закрытым люком в любое время суток. Есть тепловизионная камера, которая позволяет видеть в условиях недостаточного освещения, и есть дневная камера, которая дает общую обстановку. Важно, что водитель имеет возможность мгновенно оценить обстановку и видеть все в реальном времени».Британская армия модернизирует свой танк Challenger 2 по программе продления срока службы LEP (Life Extension Programme), которая в настоящее время находится на этапе оценки, где будет выбран победитель среди команд, возглавляемых компаниями BAE Systems и Rheinmetall. Программа LEP будет включать модификации бортовых прицельных систем, замену устаревших морально и физически технологий, которые применяются на платформе уже более 20 лет.Компания Rheinmetall не смогла предоставить информацию по оптике, которую она предлагает в своей заявке на программу LEP. Компания BAE Systems, между тем, объединилась с компанией Leonardo для того, чтобы предложить четвертое поколение системы ночного видения водителя DNVS (Driver's Night Vision System). Она также была поставлена с некоторыми доработками для машин Mastiff, Ridgeback, Terrier, Titan, Trojan и Viking, а также будет интегрирована в рамках модернизации бронемашин Warrior.По данным разработчика, полностью цифровая, водонепроницаемая, двухканальная система водителя DNVS 4 легче и надежнее систем предыдущих поколений благодаря своей цифровой конфигурации. Систему стало проще расширять, дополнять новыми сенсорами и устройствами в будущем, упростилась передача выходных данных по цифровым каналам.Тепловизионная камера оператора-наводчика Thermal Imaging Sensor Head предлагается как часть заявки команды ВАЕ по программе LEP; она отличается большей дальностью, меньшими эксплуатационными расходами и большей надежностью.Хотя в камере использованы традиционные, уже отработанные тепловизионные технологии, она была специально адаптирована для установки на танк Challenger 2. Она заменит предыдущий модуль TI Common Module, который был закуплен по программе министерства обороны в 80-х годах с целью стандартизации комплекта оптики и электроники во всех видах британских вооруженных сил (отличается разными корпусами), который на данный момент морально и физически устарел.Дания также выбрала прибор DNVS 4 от Leonardo для установки на все машины своей армии; с целью дальнейшего повышения уровня ситуационной осведомленности будет интегрирована общая (стандартная) архитектура для транспортных средств GVA (Generic Vehicle Architecture), а также цифровой сенсорный комплект.Датская организация оборонных закупок выдала контракт на поставку функциональных систем, базирующихся на стандарте GVA, для армейской бронетехники, включая БТР Piranha V, инженерные машины Wisent, танки Leopard II и БМП CV90. Помимо прибора DNVS 4 также будут поставлены компактные панорамные камеры Citadel от компании Copenhagen Sensor Technologies.Немецкая армия модернизирует оптические системы на ряде своих машин, включая Boxer 8x8, которая в настоящее время проходит модернизацию до стандарта А2.Модернизация А2 в основном касается доработки функционального модуля на основе опыта эксплуатации в Афганистане. Помимо новых креплений для боекомплекта на крыше и канистр для воды будет установлена новая водительская система обзора разработки компании KMW, что позволит лицензировать машину для езды по дорогам общественного пользования.Германия также модернизирует 100 своих танков Leopard 2 до стандарта A7V, в рамках которой будет также добавлена новая технология ночного видения от компании Hensoldt. В состав командирского прицела PERI R17 A3, идущего на замену PERI R17 А2, входит тепловизор третьего поколения ATTICA GL (Gunner Leopard), который заменит командирский тепловизор TIM TI. Вариант прицела A3 был специально разработан для модернизации танка Leopard, тогда как ATTICA устанавливается в ряде других оптических комплексов.Прицел A3, вращаясь на 360° и имея независимую линию визирования, позволяет идентифицировать объекты на больших дистанциях. Он также имеет хороший потенциал для будущих модернизаций, включая возможность установки устройства сопровождения целей. ATTICA GL обеспечивает оператора-наводчика способностью идентифицировать цели на больших дистанциях и имеет три видеовыхода.Со своей стороны компания Hensoldt заменяет прицел оператора-наводчика первого поколения WBG-X TI, стоявший ранее на танке Leopard 2. Вольфганг Гайс, представитель Hensoldt, сказал, что «новые системы предлагают современные технологии, увеличивающие дальность распознавания и идентификации целей».«По сравнению с предыдущей морально и физически устаревшей системой были уменьшены шумовые помехи на изображении. Среднее время безотказной работы значительно увеличилось за счет установки тепловизора ATTICA. Теперь оператор-наводчик и командир получают тепловизионное изображение одинакового качества, что позволяет работать в поисково-ударном режиме».Компания Hensoldt поставляет безопасный для глаз лазер для лазерного дальномера Mittelteil GL для оператора-наводчика, имеющий точность 2 метра. Компания также поставляет по два блока оптической системы водителя SPECTUS на машину. Серийные поставки по программе Leopard 2 A7V начнутся в 2019 году.В то время как Германия выбрала оптику компании Hensoldt для модернизации, другие страны-операторы танков Leopard 2 пользуются преимуществом участия в ассоциации LEOBEN, целью которой является помощь в стандартизации оборудования во всех парках и снижение эксплуатационных расходов. Немецкое правительство выдает разрешения на подсистемы и компоненты, которые страны-члены LEOBEN могут выбрать, исходя из своих бюджетов и оперативных концепций.В качестве альтернативы компания Rheinmetall — один из оригинальных производителей танка Leopard — предлагает пакеты модернизаций, в которые могут входить подсистемы и компоненты, не входящие в список, одобренный для ассоциации LEOBEN. Этот список может включать собственные технологии других стран-операторов, например, подобная схема была реализована в Индонезии и Польше.Американская армия реализует ряд проектов по модернизации различных военных платформ, включая пакет модернизации танка Abrams M1A2 System Enhancement Package Version 3 (SEPv3) и разработку последней конфигурации SEPv4.Пилотные варианты модернизации SEPv3, в которую вошли усовершенствования в области средств связи, надежности, бронирования и топливной экономичности, были представлены в 2017 году, при этом в модернизации до стандарта SEPv4 будет сделан акцент на дальнейшем обновлении оптических приборов.Контрактом на разработку конфигурации SEPv4, выданным в прошлом году, предусматривается модернизация основного прицела командира — ранее имевшего обозначение Commander's Independent Thermal Viewer — а также усовершенствование основного прицела оператора-наводчика и других сенсоров.Кроме того, бронемашина Bradley M2A4 проходит модернизацию компанией BAE Systems с особым упором на совершенствование ветроники (электроники транспортного средства).В июле 2018 года было объявлено, что Научно-исследовательский бронетанковый центр армии США (TARDEC) в сотрудничестве с компанией Honeywell Aerospace установили прототип нашлемной стереосистемы технического зрения в машину Bradley.Эта система, первоначально разрабатывавшаяся по программе Ground X Vehicle Technologies, улучшает нынешнюю конфигурацию Bradley и повышает уровень защиты экипажа, поскольку позволяет безопасно водить машину с закрытыми люками. Сейчас водитель водит машину по оптическим приборам, имея очень ограниченное поле зрения.Исследовательская группа из центра TARDEC добавила технологию компании Honeywell Aerospace, представляющую собой систему направленных вперед стереокамер, в существующий комплект сенсоров кругового обзора на машине Bradley. Изображение с этих стереокамер проецируется в правый и левый глаз водителя за счет пары голографических оптических элементов, что позволяет ему при широком секторе обзора воспринимать глубину изображения. Эта технология позволяет резко уменьшить зрительное напряжение и вероятность наступления морской болезни.Дополнительные стандартные и сверхширокоугольные объективы позволяют усилить наблюдение за периметром машины и упрощают обнаружение объектов на средних дистанциях. Установка системы направлена на демонстрацию обоснованности концепции вождения с закрытыми люками с использованием стереоскопического видеоизображения высокого разрешения в комбинации с продвинутой технологией слежения за положением головы, встроенной в нашлемный дисплей.В новой бронемашине Jaguar 6x6, разработанной по программе модернизации Scorpion французской армии, установлен ряд оптических систем, включая оптику прямого наблюдения и оптико-электронные устройства, например, прицел Paseo от компании Safran.Водитель, сидящий по центру бронемашины Jaguar, имеет в своем распоряжении три перископа для ведения наблюдения, включая центральный перископ, который может переключаться в инфракрасный режим во время ночных операций. По периметру машины также установлены камеры: две на борт и одна камера заднего вида. Два сенсора системы предупреждения о лазерном облучении Antares 360 разработки компании Thales также способствуют повышению уровня владения обстановкой.Safran в июне 2018 года объявила о своей совместной работе с компанией Pramacom по разработке нового варианта прицельного комплекса PASEO и последующей его установке на бронетехнику чешской армии.Соглашением предусматривается интеграция оптроники и прицельного комплекса Safran с коммуникационной сетью Pramacom, что позволит обмениваться данными между машинами и спешенными солдатами. Цифровая сеть MyVector от Pramacom позволяет разным подразделениям обмениваться информацией о ситуации и целях и обрабатывать эти данные в реальном времени.По программе Scorpion Франция модернизирует также 200 своих танков Leclerc. Проект позволит танку лучше использовать свой комплекс вооружения и мобильность в будущих смешанных тактических группах Scorpion; также на них будут установлены радиостанции Contact от Thales и системы оперативного управления Scorpion Information Combat System разработки компании Atos.Подобная модернизация предлагается для единственного зарубежного покупателя танка Leclerc, Объединенных Арабских Эмиратов, включая установку прицела Paseo, а также модернизацию тепловизионного прицела оператора-наводчика. Головной производитель танка, компания Nexter, предлагает заменить три основных компьютера — системы управления огнем, человеко-машинного интерфейса и системы управления радиооборудованием — одним компьютером. Используя электронную архитектуру на базе сети Ethernet, экипаж из трех человек сможет обмениваться данными, например, с сенсоров и системы боевого управления, посредством различных дисплеев, а также управлять боевым модулем.Эта Ethernet-конфигурация позволяет устанавливать небольшие камеры в любом месте, обеспечивая круговой обзор экипажу танка Leclerc. Подобная конфигурация является частью французской модернизации машины.Бронемашина Jaguar также будет иметь полностью цифровую архитектуру наряду с новыми УКВ-радиостанциями Contact с высокой пропускной способностью, что позволит экипажам обмениваться данными и информацией между собой и вышестоящим командованием.В общем и целом, проект Scorpion включает работы по оцифровыванию парка бронетехники за счет интеграции новых систем оперативного управления, включая электронную архитектуру, которая позволит связать между собой все сенсоры машины. Эта тенденция все чаще просматривается в программах модернизации, поскольку многие страны стремятся расширить диапазон задач военной техники, включая их в целостную картинку поля боя, продвинуть вперед оцифровывание и уйти от аналоговых систем, специфичных для каждой конкретной машиной.Хорнер сказал, что технологии становятся все более доступными и «компания Leonardo продемонстрировала передачу информации от машины к машине, хотя никто ее пока практически не реализовал. Это задача будущих модернизаций».Хорнер отметил, что каждая машина должна рассматриваться как сенсорный узел, а все они могут быть частью ячеистой сети, тогда их бортовые сенсоры могут быть использованы для захвата изображений и дальнейшей их передачи в оперативный центр, который в результате будет иметь полную картину того, что происходит на всем поле боя. «В настоящее время машина есть машина, она едет, она доставляет экипаж на передовую. Необходима платформа, которая могла бы нести на борту сенсор любого типа, обеспечивая гораздо более богатую картинку оперативного управления. И здесь мы видим перспективное направление».Камера на винтовке, например, может выдавать изображение и координаты спешенным подразделениям и на машины, а также запрашивать поддержку при необходимости. «Командиру доступны все боевые средства и он может использовать лучший элемент для решения поставленной задачи. Лучшие изображение и оперативная картинка являются основной принятия командиром решения касательно того, какой элемент следует прежде всего задействовать».Стандарт GVA, объединяющий различные подсистемы транспортного средства в единую сеть, становится все популярнее, позволяя данные с разных сенсоров складывать в одну общую картинку. «Мы попытались создать экономически рентабельное решение, — сказал Хорнер. — Например, в бронемашине Foxhound британской армии имеется достаточно много модулей. Мы в компании Leonardo объединили множество отдельных подсистем и вывели с них данные на один общий экран с целью уменьшения количества разных модулей в машине и снижения стоимости».«С экрана дисплея мы управляем роутером Ethernet, с экрана можно управлять же энергоснабжением камер, также на экране мы обрабатываем всю информацию. Это означает, что нет необходимости во внешнем процессоре для выполнения большинства приложений. В нашем решении реализованы все самые передовые тенденции».По мнению представителя компании Leonardo, сведение всех этих каналов данных на одном экране облегчает процессы интеграции, делает их проще и дешевле, все происходит гораздо нагляднее. «Для бронированной машины это необходимо как воздух, поскольку в ней довольно мало места и вы хотите сделать все как можно более компактным, не пытаясь впихнуть всю имеющуюся электронику разных стандартов, — заметил Хорнер. — Но уж если у вас есть старое оборудование, например, видеокамеры с композитным выходом, то этот стандарт сможет решить и эту проблему, позволив работать параллельно с цифровым видео стандарта 0082».Он подтвердил, что компания Leonardo сосредоточилась в настоящее время на вопросах задержки в архитектуре GVA, стремясь свести к минимуму время вывода информации с сенсора на дисплей. «Это очень важно, например, при вождении машины, поскольку задержка даже на пару секунд означает, что картинка на вашем экране не совпадает с реальным миром. Поэтому мы делаем акцент на системе с малой задержкой, что является довольно сложной инженерной задачей».Стандарты GVA развиваются во всем мире. НАТО совместно с промышленностью также разрабатывает свой собственный стандарт STANAG для архитектуры транспортного средства, который сможет объединить все существующее оборудование, уже используемое странами-членами альянса.