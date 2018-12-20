Что означает брексит для отношений Британии и США?
Североамериканские друзья Великобритании испытывают некоторые трудности с тем, чтобы понять, чем закончится сага о брексите. Большинство британцев находятся в примерно таком же положении. Трудно поверить в то, что через три месяца должен состояться официальный выход Соединенного Королевства из Европейского союза. В парламенте по-прежнему не наблюдается никаких признаков того, что партии либо пришли к согласию и встали на сторону премьер-министра, либо решили готовиться к «брекситу без соглашения», либо нашли какой-то новый способ решения проблемы.
Раскол внутри политических партий становится таким же большим, как и разделение мнений общественности. Не самое удачное время для споров в парламенте: стране никогда не приходилось переживать ничего подобного в мирное время. После кампании перед референдумом в 2016-м году Британия начала вдруг осознавать, как много связей сформировалось между ней и Евросоюзом за 45 лет. Теперь, когда все стали намного более информированными о возможных последствиях брексита, люди призывают к повторному референдуму. Возможно, они будут услышаны, но Лондону пора начинать думать, что делать, если в марте он все-таки окажется за забором Европы.
Впрочем, есть и те, кому все происходящее на руку. Соединенные Штаты верят в то, что у Британии после брекситу появится еще больше причин развивать с ними сотрудничество, а также поддерживать процветание НАТО. Вашингтон отдельно подчеркивает, что брексит никак не повлияет на давнее взаимодействие с Лондоном в сферах разведки, обороны и ядерного оружия. Также два государства собираются продолжит совместное противостояние терроризму, распространению ядерного оружия и кибератакам.
Однако есть некоторые оговорки. Во-первых, США меняют приоритеты в своей стратегии развития. Это особенно заметно по тому, как агрессивно ведет себя администрация Трампа в организациях и институтах, предполагающих совместное принятие решений. Дональд Трамп не обошел вниманием и европейских союзников по НАТО, выразив свое недовольство недостаточными вложениями в бюджет альянса. В ближайшем будущем Штаты сосредоточат все свое внимание на Азии, в частности – на конкуренции с Китаем. Год назад министр обороны США Джеймс Мэттис прямо заявил, что теперь национальная безопасность Америки сосредоточилась на победу в соревнованиях сверхдержав.
Во-вторых, неевропейская Британия может стать менее интересным партнером для Вашингтона, как минимум на некоторое время. Последние два года Лондон был слишком занят брекситом, чтобы расходовать свою политическую энергию на что-то еще. За это время он перестал быть одним из лидеров по урегулированию вопросов международной безопасности, и вряд ли это изменится в ближайшие несколько лет. Британия потеряет место за европейским столом и уже не сможет, например, заставлять другие страны наложить санкции на Россию.
Если рассматривать происходящее с точки зрения внешней политики и национальной безопасности, то в брексите нет ничего хорошего. Все, что остается делать, - минимизировать ущерб. Британии придется прилагать на порядок больше усилий для того, чтобы остаться значимым партнером для США, а значит, сохранить свое значение на политической арене вообще.
Раскол внутри политических партий становится таким же большим, как и разделение мнений общественности. Не самое удачное время для споров в парламенте: стране никогда не приходилось переживать ничего подобного в мирное время. После кампании перед референдумом в 2016-м году Британия начала вдруг осознавать, как много связей сформировалось между ней и Евросоюзом за 45 лет. Теперь, когда все стали намного более информированными о возможных последствиях брексита, люди призывают к повторному референдуму. Возможно, они будут услышаны, но Лондону пора начинать думать, что делать, если в марте он все-таки окажется за забором Европы.
Впрочем, есть и те, кому все происходящее на руку. Соединенные Штаты верят в то, что у Британии после брекситу появится еще больше причин развивать с ними сотрудничество, а также поддерживать процветание НАТО. Вашингтон отдельно подчеркивает, что брексит никак не повлияет на давнее взаимодействие с Лондоном в сферах разведки, обороны и ядерного оружия. Также два государства собираются продолжит совместное противостояние терроризму, распространению ядерного оружия и кибератакам.
Однако есть некоторые оговорки. Во-первых, США меняют приоритеты в своей стратегии развития. Это особенно заметно по тому, как агрессивно ведет себя администрация Трампа в организациях и институтах, предполагающих совместное принятие решений. Дональд Трамп не обошел вниманием и европейских союзников по НАТО, выразив свое недовольство недостаточными вложениями в бюджет альянса. В ближайшем будущем Штаты сосредоточат все свое внимание на Азии, в частности – на конкуренции с Китаем. Год назад министр обороны США Джеймс Мэттис прямо заявил, что теперь национальная безопасность Америки сосредоточилась на победу в соревнованиях сверхдержав.
Во-вторых, неевропейская Британия может стать менее интересным партнером для Вашингтона, как минимум на некоторое время. Последние два года Лондон был слишком занят брекситом, чтобы расходовать свою политическую энергию на что-то еще. За это время он перестал быть одним из лидеров по урегулированию вопросов международной безопасности, и вряд ли это изменится в ближайшие несколько лет. Британия потеряет место за европейским столом и уже не сможет, например, заставлять другие страны наложить санкции на Россию.
Если рассматривать происходящее с точки зрения внешней политики и национальной безопасности, то в брексите нет ничего хорошего. Все, что остается делать, - минимизировать ущерб. Британии придется прилагать на порядок больше усилий для того, чтобы остаться значимым партнером для США, а значит, сохранить свое значение на политической арене вообще.
- Автор:
- Виктор Зарецкий
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter