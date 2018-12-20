Азаров выиграл суд о частичной отмене санкций Евросоюза
Апелляционная палата Европейского суда приняла решение о частичной отмене санкций в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, передает ТАСС.
Суд отменил постановление Европейского суда общей юрисдикции от 7 июля 2017 года по делу «Азаров против Совета» и аннулировал решение Совета ЕС от 5 марта 2015 года, дополняющее решение о продлении санкционных мер в части касающихся Азарова.
Суд также обязал Совет ЕС оплатить истцу судебные издержки в полном размере.
Таким образом, Европейский суд отменил решение Совета о продлении ограничительных мер против Азарова с марта 2015-го по март 2016 года. Данный факт не означает исключение бывшего украинского премьера из санкционного списка ЕС, однако дает серьезные основания для продолжения судебных тяжб по отмене санкций.
Напомним, 5 марта 2014 года ЕС ввел персональные санкции в отношении 18 граждан Украины, в том числе экс-президента Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова. Ограничения были введены на 1 год и затем ежегодно продлялись. Санкции введены за нецелевое использование государственных средств.
Между тем главный прокурор Украины Анатолий Матиос вновь уточнил небоевые потери силовых ведомств за 4,5 года, то есть с начала вооруженного конфликта в Донбассе.
По его словам, совокупные небоевые потери составили более 10 тыс. человек. Он пояснил, что такая цифра получилась после того, как прокуратура учла данные пот небоевым потерям всех силовых структур Украины. При этом Матиос отметил, что небоевые потери есть в каждой армии, и задачи по их недопущению возложены на командиров. Военная прокуратура в данном случае – лишь «фиксатор последствий».
В конце октября текущего года Матиос сообщил, что небоевые потери ВСУ составляют 2,7 тыс. военнослужащих.
Суд отменил постановление Европейского суда общей юрисдикции от 7 июля 2017 года по делу «Азаров против Совета» и аннулировал решение Совета ЕС от 5 марта 2015 года, дополняющее решение о продлении санкционных мер в части касающихся Азарова.
Суд также обязал Совет ЕС оплатить истцу судебные издержки в полном размере.
Таким образом, Европейский суд отменил решение Совета о продлении ограничительных мер против Азарова с марта 2015-го по март 2016 года. Данный факт не означает исключение бывшего украинского премьера из санкционного списка ЕС, однако дает серьезные основания для продолжения судебных тяжб по отмене санкций.
Напомним, 5 марта 2014 года ЕС ввел персональные санкции в отношении 18 граждан Украины, в том числе экс-президента Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова. Ограничения были введены на 1 год и затем ежегодно продлялись. Санкции введены за нецелевое использование государственных средств.
Между тем главный прокурор Украины Анатолий Матиос вновь уточнил небоевые потери силовых ведомств за 4,5 года, то есть с начала вооруженного конфликта в Донбассе.
По его словам, совокупные небоевые потери составили более 10 тыс. человек. Он пояснил, что такая цифра получилась после того, как прокуратура учла данные пот небоевым потерям всех силовых структур Украины. При этом Матиос отметил, что небоевые потери есть в каждой армии, и задачи по их недопущению возложены на командиров. Военная прокуратура в данном случае – лишь «фиксатор последствий».
В конце октября текущего года Матиос сообщил, что небоевые потери ВСУ составляют 2,7 тыс. военнослужащих.
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