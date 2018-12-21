Создание армии Косова – шаг к новой войне на Балканах



Приштина. Бульвар Билла Клинтона Приштина. Бульвар Билла Клинтона

В минувшую пятницу косовский парламент принял три законопроекта о преобразовании Сил безопасности Косова в вооруженные силы численностью в 5 000 военнослужащих и 3 000 резервистов. При этом депутаты политической партии «Сербский список» в голосовании не участвовали.Это решение стало очевидным шагом назад в непростых отношениях Сербии и Косова, который негативно скажется как на косовских сербах (их число составляет около 120 000 человек), так и на белградских политиках, особенно на фоне двусторонних переговоров, прошедших около трех месяцев назад. Тогда казалось, что готовится предложение об обмене территорией, которое бы больше отражало этнический состав в регионе: Прешевская долина на юге Сербии, преимущественно албанская, присоединится к Косово; а к Сербии отошла бы территория Косово к северу от реки Ибар.Впоследствии положение вещей осложнилось. В Косове решили установить стопроцентный тариф на импорт из Сербии, а премьер-министр Рамуш Харадинай оправдал эти действия, обвинив Белград в попытке сорвать принятие Косова в Интерпол.Создание вооруженных сил армии сделает окончательный разрыв Белграда и Приштины еще ближе. Опасность здесь заключается в том, как на это отреагируют этнические сербы. Уловка со стороны Харадиная заключается в утверждении, что косовская армия будет «многонациональной, чтобы служить своим собственным гражданам в интересах мира наряду с другими региональными армиями, включая сербскую армию, в партнерстве во имя мира». Его чиновники также настаивают на том, что роль косовских военных будет весьма скромная: поисково-спасательные операции, обезвреживание взрывоопасных боеприпасов, тушение пожаров и утилизации опасных материалов. То есть якобы ничего серьезного.Регион уже страдает от юридической шизофрении, ставшей результатом правовых мер и мер безопасности, больше соответствующих для убежища, чем для нормально функционирующего государства. Не зря страны Европы, стоящие перед собственными сепаратистскими вызовами, были тверды в непризнании Косова. Неудивительно, что Испания стоит в ряду таких государств. В январе испанское Министерство иностранных дел выразило мнение, что Косово следует исключить из плана расширения ЕС на страны Западных Балкан.На самом деле косовские албанцы понимают, что могут рассчитывать на поддержку европейских официальных лиц: после балканских войн 1990-х годов выступать защитником Сербии и сербов стало дурным тоном. Косово приняло форму любимого проекта Западной Европы и США, руководствующихся принципами гуманизма. Поэтому Сербия ожидаемо обращалась за поддержкой к России и Китаю, которые решительно не признали провозглашение независимости от Сербии в 2008 году.Реакция же официального Белграда понятна. Президент Сербии А. Вучич заявил, что решение Приштины создать вооруженные силы не основано ни на национальном законодательстве, ни на резолюции Совета Безопасности ООН №1244. Сербский министр иностранных дел Ивица Дачич справедливо считает его «самой непосредственной угрозой миру и стабильности в регионе».Подобные случаи в истории не раз являлись поводом для открытой агрессии. Существует также опасение, что этот шаг получил одобрение в Вашингтоне. «Все, что делает Приштина, – заявил Вучич, – она делает, очевидно, при поддержке Соединенных Штатов. Они не имеют права в соответствии с международно-правовым документом создавать вооруженные формирования; для нас это незаконно, и мы будем информировать общественность о дальнейших шагах».Утверждение не лишено оснований. В резолюции 1244 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций указано, что гарантом безопасности в регионе является СДК. Кто будет нести ответственность за вероятный конфликт в регионе с учетом появления вооруженных сил Косова? Вопрос открытый.