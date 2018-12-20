Путин: Штаб по управлению миром находится не в Москве

Что касается управления миром: мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать. И он не в Москве

На проходящей в Москве пресс-конференции обратившийся к президенту Владимиру Путину журналист Wall Street Journal заявил, что на Западе многие видят в России угрозу, а Путин хочет править миром.Владимир Путин отметил, что обвинение России в стремлении управлять миром — это западный штамп, который навязывается иностранными СМИ обществу. Таким образом на Западе решают вопрос сплоченности. Западу нужен враг - им назначили Россию.Главная цель внешней политики России - это обеспечение благоприятных условий для развития России и быть равноправным партнером в мире, добавил Путин.В то же время Путин не знает, состоится ли его встреча с американским президентом Дональдом Трампом. Отвечая на вопрос "1 канала", он заявил, что готов к встрече с Трампом, но весь вопрос в том, что сможет ли при таком политическом давлении Трамп встретиться с ним. Со сложившейся политической ситуацией в американской власти прогнозировать ничего нельзя, отметил российский президент.Журналист Euronews утверждает, что Россия укрепляет акваторию в районе Керченского пролива и готовится объявить Азовское море российским. Отвечая на этот вопрос Путин напомнил, что Крым является российской территорией, поэтому Россия вправе размещать свои вооружения там, где есть необходимость. Если Минобороны решило, что на полуострове необходимо присутствие еще чего-то, то они это там размещают.В отношении Керченского моста, то в проливе и без него осуществлялась лоцманская проводка и ничего со строительством моста не поменялось, мост судоходству не мешает. Военные катера Украины в сентябре свободно прошли под мостом, используя лоцманскую проводку и никто им не мешал, а в случае с провокацией все было иначе. Руководством Киева морякам была поставлена задача проникнуть скрытно, о чем сделана соответствующая запись в судовом журнале.Азовское море было, есть и будет внутренним морем России и Украины, никто его захватывать не собирается, добавил Путин.