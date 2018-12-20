ВМС Китая провели лётные испытания МБР JL-3 с борта ДЭПЛ
Американское издание The Washington Free Beacon сообщает о наличии информации об испытаниях китайцами межконтинентальной баллистической ракеты подводного базирования. Речь идёт об испытаниях МБР JL-3 («Цзюйлан-3»), которые (испытания) стали первыми лётными для ракет новой модификации в НОАК. Американское средство массовой информации заявляет, что такие данные подтверждаются системой предупреждения о ракетном нападении.
Эта система определила некоторые параметры лётных испытаний МБР для подводных лодок. В частности, заявлено, что испытания проводились в Бохайском заливе (Бохайвань) Жёлтого моря в последнюю декаду ноября. Максимальная глубина в этом заливе составляет 39,8 м. Пуск был осуществлён с подводной лодки (ДЭПЛ) «Тип 032», которая в своё время была использована и при испытаниях МБР подводного базирования предыдущей модификации - JL-2.
Фактически речь идёт о морской модификации межконтинентальной ракеты «Дунфэн» DF-31 (41) – наземного базирования.
В США особенно отмечают, что дальность третьего «Цзюйлана» такова, что её достаточно для поражения любой цели на территории Соединённых Штатов Америки даже в том случае, если китайские подводные лодки будут осуществлять пуски из внутренних китайских вод - «в случае атаки».
Высказываются предположения о том, что дальность китайской МБР (БРПЛ) составляет около 14 тыс. км. При этом головная часть JL-3 имеет 10 независимых блоков с индивидуальным наведением, что практически сводит к нулю эффективность любой существующей системы ПРО.
Эта система определила некоторые параметры лётных испытаний МБР для подводных лодок. В частности, заявлено, что испытания проводились в Бохайском заливе (Бохайвань) Жёлтого моря в последнюю декаду ноября. Максимальная глубина в этом заливе составляет 39,8 м. Пуск был осуществлён с подводной лодки (ДЭПЛ) «Тип 032», которая в своё время была использована и при испытаниях МБР подводного базирования предыдущей модификации - JL-2.
Фактически речь идёт о морской модификации межконтинентальной ракеты «Дунфэн» DF-31 (41) – наземного базирования.
В США особенно отмечают, что дальность третьего «Цзюйлана» такова, что её достаточно для поражения любой цели на территории Соединённых Штатов Америки даже в том случае, если китайские подводные лодки будут осуществлять пуски из внутренних китайских вод - «в случае атаки».
Высказываются предположения о том, что дальность китайской МБР (БРПЛ) составляет около 14 тыс. км. При этом головная часть JL-3 имеет 10 независимых блоков с индивидуальным наведением, что практически сводит к нулю эффективность любой существующей системы ПРО.
- Использованы фотографии:
- http://chinesemilitaryreview.blogspot.ru/
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