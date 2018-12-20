Украина продаёт турецкой армии КАЗ «Заслон»
Киев заключил с Анкарой договор о поставке турецкой армии КАЗ «Заслон», однако данных о его реализации пока не поступало, сообщает Российская газета.
Предприятия турецкого ОПК в настоящее время сами разрабатывают комплекс активной защиты для своего нового танка Altay. Но что-то, видимо, не срастается. А между тем в Сирии продолжает гибнуть турецкая бронетехника, особенно танки американского производства М60. Боевикам неоднократно удавалось подбивать даже модернизированные с помощью израильских инженеров машины с усиленной броней.
И тут поступило предложение от украинских оборонщиков, предложивших свою продукцию по демпинговым ценам.
Газета отмечает, что КАЗ «Заслон-Л» создан на основе советских наработок семидесятых-восьмидесятых годов и внешне напоминает комплекс «Дождь». При этом украинские разработчики утверждают, что «научили» свое детище перехватывать реактивные гранаты, противотанковые ракеты, и даже бронебойные подкалиберные снаряды.
Российские эксперты к такому заявлению отнеслись скептически. По их словам, если «Заслон» и способен сбивать гранаты и ракеты, то только в тепличных (полигонных) условиях. Что же касается артснарядов, то против них он совершенно бессилен.
Этот комплекс предлагался ВСУ, но из-за финансовых трудностей сделка не состоялась. Успехов до последнего времени он не добивался и на международном рынке. Поэтому контракт с Турцией можно назвать первым крупным украинским успехом.
КАЗ должен выпускаться в Турции под названием Pulat. Ранее заявлялось, что до конца текущего года активную защиту получат 40 танков М60. Однако время идет, а информации об успешной реализации договора пока нет.
Предприятия турецкого ОПК в настоящее время сами разрабатывают комплекс активной защиты для своего нового танка Altay. Но что-то, видимо, не срастается. А между тем в Сирии продолжает гибнуть турецкая бронетехника, особенно танки американского производства М60. Боевикам неоднократно удавалось подбивать даже модернизированные с помощью израильских инженеров машины с усиленной броней.
И тут поступило предложение от украинских оборонщиков, предложивших свою продукцию по демпинговым ценам.
Газета отмечает, что КАЗ «Заслон-Л» создан на основе советских наработок семидесятых-восьмидесятых годов и внешне напоминает комплекс «Дождь». При этом украинские разработчики утверждают, что «научили» свое детище перехватывать реактивные гранаты, противотанковые ракеты, и даже бронебойные подкалиберные снаряды.
Российские эксперты к такому заявлению отнеслись скептически. По их словам, если «Заслон» и способен сбивать гранаты и ракеты, то только в тепличных (полигонных) условиях. Что же касается артснарядов, то против них он совершенно бессилен.
Этот комплекс предлагался ВСУ, но из-за финансовых трудностей сделка не состоялась. Успехов до последнего времени он не добивался и на международном рынке. Поэтому контракт с Турцией можно назвать первым крупным украинским успехом.
КАЗ должен выпускаться в Турции под названием Pulat. Ранее заявлялось, что до конца текущего года активную защиту получат 40 танков М60. Однако время идет, а информации об успешной реализации договора пока нет.
- Использованы фотографии:
- military-informant.com, wikimedia.org
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