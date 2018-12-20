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Порошенко: украинские воины готовы в любой момент дать отпор стране-агрессору

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Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с военнослужащими 72-й отдельной механизированной бригадой ВСУ заявил, что Украина максимально укрепила линию обороны и усилила группировки Воздушных сил на угрожающих направлениях. Также было отмечено, что «украинские воины готовы в любой момент дать отпор стране-агрессору», сообщает УНИАН.




По словам Порошенко, темпы подготовки органов управления и войск значительно выросли.

Президент Украины отметил, что военкоматы полны резервистами, готовыми немедленно отправиться в ряды ВС. На данный момент украинские военнослужащие проходят подготовку в учебных центрах и на полигонах, расположенных по всей Украине. Также он заявил, что боевые бригады были укомплектованы резервистами в короткие сроки.

Было отмечено, что за время действия военного положения на территориях, граничащих с РФ, обороноспособность Украины была значительно укреплена.

«Мы усилили противовоздушную оборону государства, нарастили силы и средства в Воздушных силах на угрожающих направлениях», - сообщил Порошенко. Кроме того, по его словам, украинские войска получили новейшее вооружение и военную технику.
Использованы фотографии:
president.gov.ua
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